Kunst International erfolgreich und nun in Luzern: Joeggu Hossmann verewigt die melodische YouTube-Welt in Ölmalerei In der Luzerner Galerie Vitrine stellt der international erfolgreiche Berner Künstler Joeggu Hossmann aus. Er gibt Musikern ein ganz eigenes und so zeitloses wie zeitgeistiges Gesicht. Susanne Holz Jetzt kommentieren 15.07.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Von Frank Zappa bis Nina Simone. Der Berner Künstler Joeggu Hossmann fängt die Musiker, die er mag, in Öl ein – ab YouTube. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

«Existenz hat kein Format.» So steht es auf dem Katalog, über dem Namen des Künstlers und zu einem an Pop Art erinnernden Frauenporträt – rote Lippen, Katzenaugen, Rosen und das Peace-Zeichen im Hintergrund. Was meint der 44-jährige Joeggu Hossmann mit diesem Satz? Die Interpretation ist frei: Die menschliche Existenz lässt sich in kein Format pressen, sie ist zu gross und wertvoll für eine Norm. Oder auch zu vielfältig.

Joeggu Hossmann malt Madonna ab YouTube. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Der Berner Künstler Joeggu Hossmann (44) stellt in der Luzerner Galerie Vitrine aus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Joeggu Hossmann kombiniert Bild und Text jeweils neu. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Der Berner Künstler spielte selbst mal Schlagzeug in einer Band. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Tom Waits darf nicht fehlen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) So zeitgeistig wie zeitlos. Hossmanns Malereien verströmen ihre ganz eigene Poesie. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Amy Winehouse. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Die Liebe zum Punk. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Die Handschrift des Künstlers. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022) Joeggu Hossmann zu Gast in der Luzerner Galerie Vitrine. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 12. Juli 2022)

Nichtsdestotrotz verfolgt der Berner Künstler Joeggu Hossmann beim Malen eine klare Linie: Er malt in Öl. Etwa den Unterleib einer jungen Frau, gehüllt in einen Minirock mit Leopardenprint, die rosa Handtasche rechts der Hüfte, das Handy sehr lässig in der linken Hand – «Evolutionary Adaption» heisst das Bild. «Industrial Silence», so ist wiederum die Szenerie übertitelt, in der zwei orangefarbene Sonnenschirme in einer grauen Welt aufleuchten, grau das Meer, der Himmel, die Möwen, die Hochhäuser in der Ferne und die Personen am Strand. Joeggu Hossmanns Malereien sind so poetisch wie originell, so zeitgeistig wie zeitlos. Sind sie politisch?

«Das ganze Leben ist politisch, und somit auch die Kunst.»

So lautet die Antwort des 44-Jährigen auf diese Frage.

Erfolg auf beiden Seiten des Atlantiks

Der weit gereiste Berner malt nicht nur Leute und Landschaften, die er in der Fremde mit seinem Handy festgehalten hat, sondern auch Musikerinnen und Musiker wie Amy Winehouse, Lana del Rey, Tom Waits oder Jimmy Page – er malt sie ab YouTube-Video und hat damit international Erfolg. Die Luzerner Galeristin und Musikliebhaberin Evelyne Walker hat Hossmann in ihre Galerie eingeladen: «Wir wollten Joeggu Hossmann begleitend zum Blue Balls Festival zeigen, das ja nun leider nicht stattfindet.» Ein musikalischer Trost für alle «Vitrine»-Besucher: Die Mitglieder des «Vitrine»-Teams legen während der ganzen Ausstellungszeit Perlen aus ihren Vinylplattensammlungen auf.

Doch Blue-Balls-Absage hin oder her, der Berner Künstler steht ohnehin für sich mit seinem Werk, das viel Begeisterung weckt, auf beiden Seiten des Atlantiks. Geboren wurde Joeggu Hossmann 1978 in Thun, wo er auch heute lebt und arbeitet. Hossmann ist Mitglied von Visarte Schweiz. Seine Werke sind und waren in zahlreichen Ausstellungen und auf Messen in Europa und den USA zu sehen – von Bern und Zürich über Paris, Berlin und Stuttgart bis Phoenix und Philadelphia.

«The Bright Side of A Giant», ist die aktuelle Ausstellung in der «Vitrine» übertitelt, die «helle Seite eines Giganten». Mit dem Giganten ist das Internet gemeint, mit der hellen und positiven Seite die Clips von Musikern, die dort zu finden sind, wo es auch viele dunkle Dinge gibt, von Hass und Lügen über Mobbing bis Häme. «Die Bilderflut im Netz, ohne Filter», findet Joeggu Hossmann gefährlich, das Googeln von Musik und Musikern wiederum macht wohl den meisten Menschen Freude.

Dass er seine modernen Sujets samt und sonders in Öl malt, verleiht den Werken ihre Poesie. Dieser Kontrast ist es auch, der Hossmanns Bilder unendlich und zeitlos erscheinen lässt.

Musik machen, Schreiben, Malen, alles ausprobiert

Der Künstler erzählt, Musik schon immer gemocht zu haben: «Als Teenager spielte ich Schlagzeug in einer Band.» Um die 20 habe er vieles ausprobiert: Musik machen, Schreiben, Kleider nähen, Malen. «Es war eine Findungsphase. Schliesslich siegte die Kunst. Ich wohnte in einer alten Fabrik und wollte sie mit Kunst füllen.» 2011 brach Joeggu Hossmann zu einer längeren Reise auf, nach New York, Los Angeles, Mexiko, Panama. Zurück kam er 2012, weil er malen wollte, was er alles in sich aufgenommen hatte an Bildern. Man sieht in Joeggu Hossmanns Ölmalereien die Ferne aufblitzen, die immer in uns enthalten ist, auch wenn wir sie gar nicht kennen. Die gleiche Nähe empfindet man beim Betrachten der Musikerporträts.

Ausstellung mit Joeggu Hossmann «The Bright Side of A Giant» in der Luzerner Galerie Vitrine. Bis 20. August 2022. Finissage: 20. August 2022, von 14 bis 17 Uhr. Geöffnet Do/Fr 14-18.30 Uhr; Sa 12-16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen