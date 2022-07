Abschlussfilm der HSLU für Locarno Film Festival nominiert

Locarno Film Festival Erfolg für Absolvent der Hochschule Luzern: Sein Film ist für den Nachwuchspreis des Locarno Film Festival nominiert Simon de Diesbach, Absolvent des Master Film der Hochschule Luzern, hat es mit seinem Abschlussfilm «Limites» in die Auswahl für den Nachwuchspreis des Locarno Film Festival geschafft. 06.07.2022, 17.49 Uhr

Zum Wald in der Gemeinde Chaney im Kanton Fribourg hatte Simon de Diesbach in seiner Kindheit eine spezielle Bindung. Inzwischen fahren dort Bagger auf, um eine Kiesgrube auszuheben. Das Projekt ist der Versuch des Filmemachers, den für ihn speziellen Ort zu retten, indem er ihn digitalisiert hat. Es handelt sich um einen 3D-Animationsfilm, in welchem Simon de Diesbach als animierte Figur durch den besagten Wald joggt und sich mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern eine solche Rettungsaktion überhaupt Sinn macht.

Nun wurde die Abschlussarbeit des Master Film der Hochschule Luzern für den Nachwuchspreis «pardi di domani» in der Kategorie National des Locarno Film Festival nominiert. Das Festival findet zwischen dem 3. August und dem 13. August statt. (sig)