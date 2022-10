Porträt-Serie «Kreativ in der Ferne» Regisseur Michael Krummenacher war schon als Kind von Räuber Hotzenplotz fasziniert Filmregisseur Michael Krummenacher lebt seit 17 Jahren in München. Mit lebhaften Erinnerungen an seine Kindheit in Schwyz und an Kinobesuche in Luzern machte er sich an die Arbeit für seinen Kinderfilm «De Räuber Hotzenplotz». Regina Grüter Jetzt kommentieren 05.10.2022, 17.30 Uhr

Man hat erwartet, dass Michael Krummenacher in breitem Schwyzer Dialekt antwortet. Auch wenn der Film- und Fernsehregisseur seit 17 Jahren in München lebt. Oder gerade deshalb. Der tägliche Gebrauch des Schriftdeutschen habe einen konservierenden Effekt auf die Muttersprache, denkt man. Seine Mutter aber ist Bündnerin. Und: «Ich rede sehr selten Mundart und habe jeweils Umstellungsprobleme», erklärt er. Den Dialekt kann man nicht recht einordnen, ein bisschen Luzerner, ein wenig Zürcher… Um da etwas Schwyzerisches rauszuhören, muss man sich schon recht anstrengen.

Er fühle sich als jemand anderes, wenn er Mundart spreche, sagt Michael Krummenacher, in Schwyz geboren und aufgewachsen. Er muss erst eine Verbindung zu seinem jungen Ich herstellen, bevor er richtig im Gespräch ankommt: gelassen, mal mit reichlich Schalk, mal mit mehr Ernst, offen, aber nicht redselig. Vor allem aber ist er sich selber. Das sieht man schon, als er mit gefütterter Jeansjacke über dem T-Shirt, Jeans und Turnschuhen im Viersternehotel auftaucht – direkt aus München. Pünktlich, höflich, auf Augenhöhe.

«Kreativ in der Ferne»: Wahlmünchner Michael Krummenacher (37) in Zürich, wo sein neuster Film, «De Räuber Hotzenplotz», Schweizer Premiere feierte. Bild: Manuela Jans-Koch (Zürich, 23. September 2022)

Wir haben den Schweizer Filmregisseur und Drehbuchautor einen Tag vor der Schweizer Premiere seines neusten Films, «De Räuber Hotzenplotz», am Zurich Film Festival (ZFF) getroffen. Weltpremiere feierte die Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Ottfried Preussler (1923–2013), eine deutsch-schweizerische Koproduktion, im Sommer am Filmfest München und gewann in Krummenachers Wahlheimat prompt den Publikumspreis.

Das war dem Film am ZFF nicht beschieden, er wurde aber in der Debatte um «Der junge Häuptling Winnetou» als positives Beispiel für einen Kinderfilm aus dem Hier und Jetzt herangezogen.

Luzern hat für ihn als Kinostadt eine riesige Bedeutung

Auf Schweizer Seite steht Zodiac Pictures der Luzerner Lukas Hobi und Reto Schaerli hinter der Produktion zum 60-Jahr-Jubiläum von Preusslers «Der Räuber Hotzenplotz». Die Luzerner waren mit «Heidi» und «Di chli Häx» – ebenfalls von Preussler – sehr erfolgreich, wofür sie mit demselben deutschen Produzentenduo zusammengearbeitet hatten.

Einer der zwei Dirigenten, die an der Liveaufnahme der Filmmusik des Aargauer Komponisten Niki Reiser beteiligt waren, ist der Luzerner Ludwig Wicki. Nicht nur bringt er mit dem 21st Century Orchestra regelmässig namhafte Filmmusik ins KKL, auch hat er etwa den Soundtrack zum jüngsten «Batman»-Film mit Robert Pattinson in der Titelrolle eingespielt.

Was die Schweizer Beteiligung am «Räuber Hotzenplotz» anbelangt, kann man also schon fast von einer Innerschweizer Produktion sprechen. Wie Hobi hat auch Krummenacher in jungen Jahren erste Kurzfilme gedreht. Er lacht uns sagt:

«Gymifreunde mussten als Schauspieler herhalten.»

Luzern habe für ihn als Kinostadt eine riesige Bedeutung, sagt Michael Krummenacher. Besonders während der Gymizeit sei er oft nach Luzern gefahren, um sich Filme anzusehen, die in Schwyz nicht liefen. Allein. Die Filme von Takeshi Kitano etwa, oder von Jim Jarmusch. Die Filme des US-amerikanischen Indiefilmers seien «sehr stark prägend» gewesen, sagt Krummenacher. Er charakterisiert sie so: «Nicht unendlich teuer, klein, schräg, mit einem gewissen Humor.»

Solche «kleine Geschichten» wollte er auch erzählen. Er erinnert sich auch noch lebhaft an Angy Burri, unter anderem Filmemacher und «Stadtindianer». Mit «Fransenjacke auf der Harley», sagt er und lacht. Das sei schon eine Kinogestalt gewesen. «Nach Luzern ins Kino war es immer eine Reise», so Krummenacher, «und daher immer etwas Besonderes.»

«Ich soll einen Kinderfilm machen?!»

Ein Kinderfilm ist etwas ganz Neues in Michael Krummenachers Filmografie (siehe Kasten). Als ihm die Regie angeboten wurde, war sein erster Gedanke: «Ich soll einen Kinderfilm machen?!» Und doch: «Der Räuber Hotzenplotz» war eines seiner Lieblingsbücher als Kind. Also hat er das Drehbuch doch gelesen – und dabei seien all die Bilder wieder hochgekommen.

Was ihn am Projekt gereizt hat, war das «Gestalten einer fantastischen Welt» – «eine Chance, die einem im deutschen Sprachraum eher selten geboten wird», so Krummenacher. Und vielleicht den Film zu machen, den seine Tochter als ersten im Kino sehen wird. Sie war damals knapp zweieinhalbjährig.

Die Mutter hat seine «Räuber Hotzenplotz»-Ausgabe – mit einer Widmung der Grossmutter von 1988 – unlängst im Keller gefunden. Ein gutes Omen. Es sei nicht einmal so sehr der Text gewesen, «die Illustrationen haben sich stark eingebrannt», so Krummenacher. «Dass Hotzenplotz barfuss ist. Erkältet er sich so nicht im Wald?», habe er sich als Kind gefragt. «Darin drückt sich eine gewisse Anarchie aus. Hotzenplotz ist ein wilder Typ.» Mit diesen Erinnerungen machte er sich als Regisseur an die Umsetzung des Drehbuchs.

Mittlerweile sogar im Besitz einer Lederhose

Er sei ein bisschen ein «Heimwehschweizer», sagt der 37-Jährige. Jedenfalls dachte er mit 20 Jahren, er würde nach dem Regiestudium an der Hochschule für Fernsehen und Film in der bayerischen Hauptstadt wieder in die Schweiz zurückkehren. Wegen Wim Wenders hat er sich seinerzeit an der renommierten Schule beworben, der «Paris, Texas»-Regisseur hatte auch dort studiert.

Damals sei er noch am stärksten vom europäischen Arthousekino beeinflusst gewesen, meint er. Unter anderem deshalb blieb er auch nicht in New York, wo er nach der Matura einen Workshop absolvierte. Heute sehe er das anders. Aber Berlin, eigentlich naheliegend, sei nie eine Option gewesen: «Ich war nie ein grosser Berlin-Fan», sagt Krummenacher, dazu bin ich wohl noch zu sehr ein Kind vom Land. Die Stadt, in der er oft beruflich unterwegs ist, sei «wahnsinnig gross und laut, und alle Wege sind lang».

München beschreibt er als unaufgeregt und, im Gegensatz zu Berlin, als «geschlossene» Stadt. Es sei zwar am Anfang nicht einfach, reinzukommen. Aber wenn man drin ist, ist man drin. Tönt ein bisschen nach Schweiz. «Man ist überall schnell mit dem Velo», sagt der leidenschaftliche Velofahrer und Familienvater. «Mit Kindern hat man hier eine hohe Lebensqualität.» Die Tochter wird fünf im November, der Sohn ist fünf Monate alt.

Mittlerweile ist Michael Krummenacher sogar im Besitz einer Lederhose. «Ich verstehe die Biergärten und das Oktoberfest jetzt anders», sagt er dazu. Er sieht den echten Ursprung einer kommerzialisierten Tradition. München, Bayern, sei der Schweiz durchaus ähnlich, etwa in Sachen Sauberkeit, sagt der Wahldeutsche. «Und doch ist es irgendwie ganz anders.»

Seit der Pandemie sei seine Frau, eine Film- und TV-Produzentin, fast ausschliesslich mit dem Velo unterwegs. Mit den Kindern, bei Regen und Schnee. Vorleben und erziehen. Auch zum Kino. Der «Räuber Hotzenplotz» sei nicht nur eine grosse Verantwortung, sondern auch ein Geschenk. Michael Krummenacher sagt:

«Wir sollten bei dem ganzen Dauerstreaming das Kino nicht vergessen und die Kinder als Publikum sehr ernst nehmen.»

Für seine Tochter und andere Kinder ist es das erste Mal.

Hinweis: «De Räuber Hotzenplotz», ab 6. Oktober im Kino.

