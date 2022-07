PORTRÄT-SERIE «SCHATTENWURF» Sozialpädagoge über den Umgang mit psychisch Erkrankten: «Es kann uns alle treffen» Der Luzerner Sozialpädagoge René Bucher (52) begleitet Menschen mit einer psychischen Erkrankung durch ihren Alltag. Er hofft, dass sich die Gesellschaft durch die Erfahrungen der letzten zwei Jahre vermehrt der Thematik öffnet. Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

René Bucher arbeitet beim Luzerner Tageszentrum Traversa. Bild: Dominik Wunderli (4. Juli 2022)

«Ich arbeite seit zehn Jahren als Sozialpädagoge im Tageszentrum traversa in Luzern und begleite dort Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Es handelt sich dabei um einen Treffpunkt mit verschiedenen Angeboten wie Essensmöglichkeiten oder einem Kurs- und Ferienprogramm. Für unsere Besucherinnen und Besucher sind wir ein Ort des sozialen Austausches, welcher ihnen die Möglichkeit bietet, in einem geschützten Rahmen mit anderen Menschen in Kontakt zu treten oder sich in verschie­denen Belangen Unterstützung zu holen.

Psychische Krankheiten sind immer noch stark mit Vorurteilen und Stigmata behaftet. Aus diesem Grund wird häufig nicht offen darüber gesprochen. Oder die Krankheit wird ganz verschwiegen. In den vergangenen zwei Jahren fehlte wahrscheinlich vielen Menschen der gewohnte soziale Austausch. Das kann eine negative Auswirkung auf die psychische Gesundheit haben.

Unter den Einschränkungen durch die Schutzmassnahmen haben die ‹gesünderen› Menschen eher mehr gelitten als solche, die durch psychische Erkrankungen schon davor krisenerprobt waren.

Ich hoffe, dass durch diese Erfahrung am eigenen Leib Vorurteile gegenüber psychischen Erkrankungen abgebaut wurden und ein offener Umgang mit dem Thema entstehen kann. Psychische Erkrankungen können uns alle irgendwann im Leben treffen!

Ich bin dankbar, dass ich mit Menschen arbeiten darf, die unser Angebot schätzen und mir Einblicke in ihre verschiedenen Lebenswelten gewähren. Bei meiner Arbeit bin ich viel am Zuhören und begleite unterschiedliche Persönlichkeiten mit verschiedenen Bedürfnissen. Ich erlebe dabei schöne Momente durch positive gemeinsame Erlebnisse, höre jedoch auch immer wieder von schwierigen Lebenssituationen, Rückschlägen, Wut und Trauer.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Nicht immer ist es mir möglich, einer Person in Not weiterzuhelfen. Unser Angebot im Tageszentrum beinhaltet keine Bezugspersonenarbeit. Das heisst, wir unterstützen unsere Besucherinnen und Besucher nur teilweise bei ihrer Krisenplanung oder dem Erreichen ihrer gesteckten Ziele.

Ab und zu muss ich mich abgrenzen, weil eine intensivere Unterstützung meine Aufgabenkompetenz überschreitet, oder auch zum Selbstschutz.

Bei traversa gibt es weitere Angebote im Bereich Beratung und Wohnen. Manchmal kann ich unsere Besucherinnen und Besucher an diese Angebote weiterverweisen oder auch an andere Institutionen ausserhalb.

Die persönliche Schattenseite meines Berufes zeigt sich darin, dass ich im privaten Bereich nicht immer die Energie aufbringen kann, zuzuhören oder mich an einem Gespräch zu beteiligen. Meiner Frau und Tochter bin ich deshalb dankbar für ihr Verständnis dafür, wie mich mein Beruf zuweilen absorbiert.

Als Ausgleich betätige ich mich seit knapp 30 Jahren musikalisch in der Independent-Band Ado. Diese Leidenschaft hilft mir, ein Gleichgewicht zwischen der Aussenwelt und meinem privaten Leben herzustellen. Wenn ich in einen kreativen Freiraum eintauche, vergesse ich die Anforderungen des Alltags und bin danach wieder bereit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und ihnen zu helfen.»

