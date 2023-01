B-Sides ist in neuen Händen: Festival verteilt Verantwortung auf zusätzliche Schultern

Der Luzerner Verein B-Sides, der 15. bis 17. Juni zum 18. Mal das gleichnamige Festival auf dem Sonnenberg in Kriens veranstaltet, passt seine Strukturen an. In diesem Zug kommt es zu personellen Veränderungen.