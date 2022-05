Festival Die akustische Gitarre in all ihren Facetten – auch Christy Doran spielt sie Die Lucerne Guitar Concerts werden zum Festival: Im Neubad in Luzern kreuzen sich Schubert, Irish Folk und Flamenco. Urs Mattenberger 25.05.2022, 05.00 Uhr

Zur Primetime am Samstag spielt Stargast Zoran Dukic ein Programm von Bach bis Piazzolla.

Kaum ein Instrument deckt ein so breites und im Charakter unterschiedliches Spektrum ab wie die Gitarre. Das bewies der Gitarrist, der auf seinem akustischen Instrument barocke Lautenmusik zupfte und, nach dem grössten Gitarristen gefragt, wie aus der Pistole geschossen antwortete: Jimi Hendrix!

Dazwischen ist die – akustische – Gitarre aus der Folk- und Weltmusik nicht wegzudenken, eroberte von Spanien aus Südamerika, begleitet Lieder nicht nur am Lagerfeuer, sondern auch von Schubert. Diese Vielfalt bringen jetzt die Lucerne Guitar Concerts über das verlängerte Auffahrtswochenende zusammen: erstmals in Form eines Festivals mit insgesamt elf Veranstaltungen – mit Konzerten, Vortrag, Meisterkurs, Filmvorführung und Open Stage.

Festivalfeeling mit Lagerfeuer, Irish Folk und Brunchkonzert

Zum Festivalfeeling gehört das Neubad als Veranstaltungsort. In den Konzerten kann man im Pool in die Musik eintauchen, im Restaurant treten am Brunchkonzert das Zupforchester Luzern (mit Gitarren und Mandolinen) sowie das Gitarrenensemble der Musikhochschule Luzern auf (Sonntag, 29. Mai, 11.00). Mitinitiant und Gitarrist Raoul Morat sagt:

«Wir wollen mit den Lucerne Guitar Concerts die Vielfalt und kammermusikalischen Möglichkeiten der klassischen Gitarre erlebbar machen.»

«Am Festival trifft die klassische Gitarre nun vermehrt auf andere Instrumente und Musikstile, um ein breites Publikum anzusprechen.»

So bietet das Festival neben international bekannten Künstlern auch «allen neugierigen und mutigen Gitarristinnen und Gitarristen» eine Art Lagerfeuerformat: eine Open Stage, wo sie sich in ungezwungener Atmosphäre präsentieren können (So, 29. Mai, 14.00). Mit Musik aus verschiedenen Sparten experimentieren die «Late Night»-Konzerte um 22.30 Uhr. «Songs from Ireland» ist ein irisches Projekt der Folksängerin Gráinne Hunt und des Gitarristen Brendan Walsh (Do, 26. Mai). Das «Guitarp Duo» von Consuelo Giulianelli und Maurizio Grandinetti verwebt Harfe und Gitarre in teils von Folklore inspirierten klassischen Stücken (Sa, 28. Mai).

Wahnsinn mit Christy Doran und Franz Hellmüller

Eine Überraschung ist dazwischen der Auftritt von Christy Doran und Franz Hellmüller ohne elektrische Gitarren. Doran sagte dem Magazin «jazz-fun.de» zur letztes Jahr erschienenen CD des Duos «home to go»:

«Das Spielen auf der akustischen Gitarre macht mir extrem Spass.»

«In allen anderen Projekten spiele ich elektrische Gitarre mit vielen Effekten. Da fehlt mir die akustische Gitarre schon, in meinen Soloprogrammen spiele ich sie seit den Achtzigerjahren. Eine akustische Gitarre klingt ja schon super, aber zwei sind einfach der Wahnsinn» (Fr, 27. Mai, 22.30).

Ein Schwerpunkt in den Abendkonzerten ist «Franz Schubert und die Gitarre in Wien». Auf diesen Vortrag (Fr, 27. Mai, 17.00) folgt eine Soiree mit einer Auswahl der schönsten Lieder von Schubert. Die Sängerin María Cristina Kiehr und der Gitarrist Pablo Márquez, die auch einen Meisterkurs geben, gehören zu den klassischen Stargästen des Festivals (Fr, 27. Mai, 19.30).

Ein Solo und eine Hommage an den Flamenco von Paco de Lucia

Wie weit auch das Stilspektrum in der Klassik für Gitarre ist, führt das erste Abendkonzert doppelt vor: Der Gitarrist Lukasz Kuropaczewski spielt sich da mit Maciej Frackiewicz (Akkordeon) und Bartek Miller (Perkussion) durch ein Programm von Boccherini bis Tomas Gubitsch, der den Tango Nuevo über Piazzolla hinaus jazzig erhitzte (Do, 26. Mai, 19.30).

Einen grossen Solo-Auftritt hat zur Primetime am Samstag Zoran Dukic, einer der zurzeit gefragtesten klassischen Gitarristen («Solo!»: Sa, 28. Mai, 19.30). Den Abschluss des Festivals macht mit einer Hommage an den Flamenco-Gitarristen Paco de Lucia das bekannte Eos Guitar Quartet, das schon zusammen mit Elton John und Eric Clapton auf der Bühne stand (So, 29. Mai, 17.00).

Donnerstag, 26. bis Sonntag, 29. Mai 2022, Neubad, Luzern; www.lucerneguitarconcerts.com