Live-Stream Die Festival Strings Lucerne streamen live aus dem KKL Luzern Die Festival Strings Lucerne eröffnen im März mit einer Reihe von prominenten Onlineangeboten von Zentralschweizer Kulturinstitutionen. Das Spezielle daran: Nach einer CD-Aufnahme spielt das Kammerorchester live im Konzertsaal des KKL Luzern. Urs Mattenberger 25.02.2021, 14.47 Uhr

Spielt im Livestreamkonzert der Festival Strings Lucerne die Stradivari «Sellière»: Konzertmeister Daniel Dodds.

Weil der Kultur-Lockdown anhält, gehen im März Zentralschweizer Kulturinstitutionen prominent online. Ein Onlineangebot jeweils am Freitag hat das Luzerner Theater am Mittwoch angekündigt. Das Luzerner Sinfonieorchester streamt am 4. März ein Konzert unter dem designierten Chefdirigenten Michael Sanderling. Den Anfang machen am Montag, 1. März, die Festival Strings Lucerne: Ihr für diesen Tag geplantes Konzert findet als Livekonzert um 19.30 Uhr im Konzertsaal statt, gestreamt im Internet.