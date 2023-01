Festival Strings präsentieren Orchestermärchen im Miniaturformat

Festival Strings Lucerne Orchestermusik im Miniaturformat im ausverkauften «Schweizerhof» Die Cellistin Raphaela Gromes führt ihre Zusammenarbeit mit den Festival Strings Lucerne märchenhaft weiter. Mit dem Geiger Daniel Dodds und dem Pianisten Julian Riem erzählte sie im Hotel Schweizerhof fantastische Geschichten. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 09.01.2023, 14.26 Uhr

Märchenhaftes Neujahrsgeschenk: Daniel Dodds (Violine), Julian Riem (Klavier) und Raphaela Gromes (Cello) im Zeugheersaal des Hotels Schweizerhof. Festival Strings Lucerne/zvg

Märchenhafte musikalische Erzählungen erfüllen am Sonntag den Zeugheersaal des «Schweizerhof» Luzern. Die Kammermusikreihe der Festival Strings bringt den ganzen Zauber fantastischer Geschichten in den historischen Saal, der sich mit seinen farbenreichen Bildern auch optisch bestens dafür eignet. Die Zusammenarbeit der Strings mit der jungen Cellistin Raphaela Gromes, mit der sie schon am Lucerne Festival 2022 zu hören waren, setzt sich nun auch kammermusikalisch fort. Und was Daniel Dodds und der Pianist Julian Riem mit Raphaela Gromes da dem Publikum im ausverkauften Saal als «Neujahrsgeschenk» anbieten, ist so abwechslungsreich wie inspirierend.

Man wird in die magische Welt der Märchengestalten hineingenommen, kann mit tanzenden Elfen, ruppigen Gnomen oder sehnsuchtsvollen Träumereien mitfühlen. «Imagination» heisst das Programm, und wie Raphaela Gromes sagt, gibt es nur wenig originale Stücke mit märchenhaftem Hintergrund für Klaviertrio oder Duo. Julian Riem, mit dem die Cellistin schon seit neun Jahren zusammenarbeitet, hat deshalb aus berühmten Werken, die teilweise für grosses Sinfonieorchester geschrieben wurden, farbenreiche Miniaturen arrangiert.

Wasserspiele klingen wie die Originale

Eines der letzten Werke von Robert Schumann sind seine «Märchenerzählungen», im Original für Klarinette, Viola und Klavier. Aber wie sie mit Violine, Cello und Klavier den ganzen Zauber romantischer Empfindung entfalten, ist wegweisend für das Konzert. Auch wenn anfangs die Balance zwischen Klavier und den Streichinstrumenten noch nicht ganz stimmt – das Klavier dominiert bei den lebhaft vollgriffigen Passagen. Im zweiten Satz – «Ruhiges Tempo, mit zartem Ausdruck» – verschmelzen Violine und Cello zu solcher Einheit, dass man meint, es sei ein Instrument. Der Ton des Cellos glänzt licht wie die Violine und Daniel Dodds verleiht seiner Geige tief empfundenen Celloklang – märchenhaft und magisch. Dass er aber auch ein guter Erzähler ist, zeigt Dodds in der Geschichte über die Nymphe Aréthuse, die sich vor den Nachstellungen des Flussgottes in eine Quelle verwandelt. In der Musik von Szymanowski darüber lassen Violine und Klavier Wasserspiele in allen Variationen sprudeln.

Über die Konzertetüde «Gnomenreigen» von Franz Liszt sagt Raphaela Gromes, Julian Riem habe dem Cello die Melodie übertragen, damit es nicht mehr gar so schwer für ihn sei. Die beiden spielen nun auswendig. Höchstvirtuos, genau im Zusammenspiel und voller unbändiger Energie lassen sie die Gnomen durch den Saal stolpern, flitzen, randalieren. Im «Märchen» von Paul Juon dagegen geht es ruhig und träumerisch zu. Gromes lässt die ganze Farbpalette ihres Instruments aufblühen, und immer spiegelt sich die Freude an der Musik in ihrem Gesicht. Mit dynamischen Feinheiten und der impressionistischen Leuchtkraft ihrer Instrumente lassen alle drei Ravels «Ma mère l’oye» entstehen.

Und als absolute Höhepunkte erweisen sich das Scherzo aus Mendelssohns «Sommernachtstraum» und der Walzer aus Tschaikowskis Ballett «Dornröschen». Da treffen die Arrangements von Julian Riem den Charakter so genau und fantastisch, dass man meint, es seien die Originale. Filigran die Elfentänze und die spielerisch neckische Freude im Scherzo, schwebend wiegend der Walzer. Beides und noch viel mehr kann man auf der CD «Imagination» hören, die am Ende von den Künstlern signiert wird. Auch der «Abendsegen» von Humperdinck ist darauf: Mit diesem als Zugabe endet das Konzert, das lange bejubelt wird.

