Festspiel Schwingen, Jodelgesang und Rap: «Rigi – Königin der Berge» ist ein volkstümliches Spektakel, das manchmal zu viel will Mit einem Jahr Verspätung findet das Open-Air-Festspiel auf Rigi Staffel doch noch statt. Das Stück ist ein Grossereignis, an dem rund 250 Personen aus der Region mitwirken. Tobias Söldi 03.08.2022, 20.30 Uhr

Die Rigi faszinierte auch in intellektuellen Kreisen: Schriftsteller wie Johann Wolfgang Goethe oder Mark Twain besuchten den Berg. Bild: René Tanner

Es ist keine leichte Aufgabe, die sich das Team um Regisseur Markus Back und Komponist Christoph Walter gestellt hat. Gegen 250 Personen aus 15 verschiedenen Vereinen wollen sie zu einem Ganzen zusammenfügen: zum Festspiel «Rigi – Königin der Berge», das noch bis Sonntag in der Naturarena Rigi Staffel aufgeführt wird.

Herausgekommen ist eine bunte Mischung aus Musical, Theater und Konzert, ein Reigen aus vielem, was das Schweizer Volkstum zu bieten hat: Geisslechlöpfer und Fahnenschwinger zeigen ihr Können, Trychler wuchten ihre Glocken durch die Arena, Alphorn-Klänge und Jodelgesänge tönen in den Abendhimmel, Schwinger treten gegeneinander an. Und zum Finale sinniert der Luzerner Rapper Visu darüber, was Heimat ist («ein Gefühl»), und die Emmer Sängerin Fabienne Louves singt das Rigi-Lied.

Noch sitzt nicht jedes Detail an der Hauptprobe am Dienstagabend. Da ertönt ein Lied ein wenig zu spät, da steht eine Gruppe etwas verloren im Abseits, und von den noch fast leeren Zuschauerrängen ertönen Regieanweisungen. Es ist das erste Mal, dass das ganze Stück mit all seinen Mitwirkenden durchgespielt wird; bis dahin haben die Vereine ihre Auftritte individuell geprobt. Es bleibt noch ein Tag für den Feinschliff – Premiere ist am Mittwochabend. Eigentlich hätte das Stück aber bereits vergangenes Jahr aufgeführt werden sollen, wäre Corona nicht dazwischengekommen. 2021 wurde das 150-Jahre-Jubiläum der Rigi-Bahn gefeiert.

«Rigi – Königin der Berge» beeindruckt mit seiner Wucht. Wenn aus hunderten Mündern Schweizer Volkslieder erklingen, wenn das Orchester unter der Leitung von Christoph Walter rockig aufspielt und die Tambouren es mit präzisen Rhythmen begleiten, wenn Alphörner und Jodelchöre die Melodien verstärken, dann rollt ein mächtiger Klang den Hang der Rigi empor.

Die Stärke wird zur Schwäche, wenn der Bombast die Details unter sich zu begraben droht. Nicht immer sind die Liedtexte gut zu verstehen, die Glocken der Trychler übertönen zuweilen das Orchester und fallen fast aus dem Rhythmus. Und wenn unzählige verkleidete, musizierende, schauspielernde Menschen vor der Bühne hin- und herwuseln, weiss man gar nicht mehr, wo hinschauen.

Weniger ist da mehr. In ruhigen Minuten, wenn nur der Älpler Fosi vom Theater Weggis im Licht der Scheinwerfer vor der Bühne steht, mit sonorer Stimme das Publikum begrüsst und um Schutz vor Unwettern bittet, dann meint man den Mythos Rigi, dem das Stück auf die Spur kommen will, zu erahnen. Auch die 15-jährige Violinistin Heidi Plosenauer steht mehrmals als Solistin vor der Bühne und spielt souverän auf – von Lampenfieber keine Spur.

Ob diesem Potpourri an Motiven und Stilen rückt die Rigi und ihre Geschichte etwas in den Hintergrund. Nicht immer ist klar, was die einzelnen Auftritte denn nun genau mit dem Ort zu tun haben, abgesehen davon, dass die Mitwirkenden aus der Region kommen. Man vermisst den roten Faden, eine Geschichte, die zusammenhalten würde, was alles auf, vor, hinter und neben der Bühne passiert – auch wenn das Stück als Abfolge von «Bildern» konzipiert ist und nicht als fortlaufende Geschichte.

Wie es auch geht, zeigt sich gegen Ende. In kleinen Theaterszenen werden historische Ereignisse gestreift. Man hätte gerne noch etwas mehr über die reiche Geschichte der Rigi erfahren: Was hat die Schriftsteller Johann Wolfgang Goethe und Mark Twain auf die Rigi geführt? Was steckt hinter dem Spruch «We are amused», den Queen Victoria, Berggast im August 1868, gesagt haben soll? Und ein Nachbau der Lok der ersten Bergbahn Europas, die 1871 von Vitznau auf die Rigi führte – ein Meilenstein in der Geschichte des Berges –, taucht nur am Ende kurz auf. Ein effektreiches, abwechslungsreiches und unterhaltsames Spektakel, das für viele Geschmäcker etwas bietet, ist das Festspiel aber dennoch geworden.

Das Stück wird von Mittwoch, 3. August, bis Sonntag, 7. August, jeweils um 20.30 Uhr aufgeführt. Es gibt für alle Abende noch Karten. Weitere Infos auf der Website der Festspiele.

