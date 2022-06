KKL Luzern City Light Symphony Orchestra geht mit 100 Musikern an Bord ins All Das Format Film mit Livemusik entwickelt sich weiter. Jetzt steht eine Weltraum-Odyssee im KKL an. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nasa-Aufnahmen verbinden sich mit Gustav Holsts musikalischer Reise zu den Planeten. Bild: Filmstill

Seit dem legendären Grosserfolg mit «Herr der Ringe» hat sich das KKL Luzern zu einem internationalen Hotspot für Filmvorführungen mit Livemusik entfaltet. Und weil sich mittlerweile zwei Orchester dem Genre widmen, wurde die Pionierzeit von einst auch von einer Art Routine abgelöst. Aber jetzt entwickelt sich das Format in verschiedene Richtungen weiter. Ein Vorläufer waren Thomas Melles illustrative Visualisierungen von sinfonischen Klassikern.

Wie eine eigene Kunstgattung entstehen kann, wenn man zu bestehender Musik nachträglich einen Film kreiert, hat soeben William Kentridges filmische Collage zu Schostakowitschs zehnter Sinfonie mit dem Luzerner Sinfonieorchester gezeigt. Ähnlich neue Wege gehen jetzt die Luzerner Filmmusik-Orchester. Im Brassband Film «Brassed Off» spielt – zusammen mit Musikern des 21st Century Orchestra – die britische Grimethorpe Colliery Band ihren eigenen Brassband-Soundtrack und Kompositionen von Elgars «Land of Hope and Glory» bis zu Rossinis «Tell»-Ouvertüre. Und nicht Filmmusik, sondern Gustav Holsts spätromantische Orchestersuite «The Planets» (1916) ist Ausgangspunkt für das aktuelle Filmprojekt des City Light Symphony Orchestra unter Kevin Griffiths. Dazu gezeigt wird der Film «The Planets – An HD Odyssey» von Regisseur Duncan Copp.

Mit Filmaufnahmen der Nasa in die Weiten des Alls

Für eine Verfilmung eignen sich Holsts «Planets» zwar wegen der monumentalen Klangeffekte, die in späteren Filmmusiken bis in John Williams’ «Star Wars»-Musik nachwirken. Aber obwohl Holst die Planeten nach den römischen Gottheiten – wie dem kriegerischen Mars – charakterisierte, erzähle das Werk keine Geschichte, die man «illustrieren» könne, so City-Light-Geschäftsführer Pirmin Zängerle: «Die Planeten sehen ja auch aus jedem Blickwinkel gleich aus.»

Der Film verbinde «Bilder aus den Weiten des Alls mit Holsts Musik zu einer eigenen filmischen Dramaturgie.»

Dafür verwendete Duncan Filmaufnahmen der Nasa, neues Bildmaterial der Weltraumforschung – aufgenommen von Rovern und Satelliten – sowie Animationen, die etwa zeigen, wie kürzlich das James Webb Teleskop ins All gestartet wurde. Das Projekt aus Houston ist der Auftakt zu einer Trilogie, die dem All gewidmet ist und mit Richard Strauss’ «Also sprach Zarathustra» und Dvořáks «Sinfonie aus der Neuen Welt» fortgesetzt wird.

Für Zängerle bietet das auch die Gelegenheit, dass sich das junge City Light Symphony Orchestra in einem spätromantischen Repertoire beweisen kann – bei Holst sitzen 100 Musiker auf der Bühne. Zudem muss sich der Dirigent – wie bereits im Kentridge-Film des Luzerner Sinfonieorchesters – hier nicht nach dem Film richten. Zängerle sagt:

«Der Film wird vom Video-Operator anhand der Partitur nach der Musik ausgerichtet.»

Der Vorrang der Musik könnte zusätzlich dem angestrebten Ziel dienen, Orchestermusik einem «Publikum zugänglich zu machen, das den Weg dahin nicht unbedingt findet». So kommt der erste Programm-Teil sogar ohne Film aus. Ein Konzert für Vibrafon und Marimba von John Psathas bietet eine Plattform für die vorzüglichen, orchestereigenen Perkussionisten Luca Staffelbach und Fabian Ziegler. Als Ouvertüre erklingt doch passende Filmmusik: Eine «Superman»-Suite von John Williams begleitet zum Planeten Krypton sowie bei einem romantischen Flug im Mondlicht.

The Planets: So, 26. Juni, 18.30, Brassed Off: Sa, 2. Juli, 15.00/19.30, Konzertsaal KKL. www.kkl-luzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen