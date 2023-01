Kinostarts vom 26. Januar Otto statt Ove: Tom Hanks als mürrischer alter Mann in Hollywood-Remake «A Man Called Otto» und weitere Filme starten am 26. Januar in den Zentralschweizer Kinos. Regisseurin Sabine Boss und Schauspieler Max Simonischek begleiten Vorpremieren von «Die Nachbarn von oben». Regina Grüter Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

A Man Called Otto (Ein Mann Namens Otto)

Remake des schwedischen Originals «Ein Mann namens Ove» (2015) nach dem «New York Times»-Bestseller von Fredrik Backman für ein amerikanisches Publikum. Regie führte Marc Forster (das grosse Interview lesen Sie am Samstag), die Hauptrolle als pedantischer Griesgram, dessen Ordnung durch eine Familie, die ins Nachbarhaus einzieht, gestört wird, übernahm Tom Hanks. Ob man nun das Original oder das Remake schauen würde, spiele keine Rolle, weil die Szenen eben alle schon im ersten Film funktioniert hätten, schrieb ein amerikanischer Kritiker.

Ab 26.1. im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Billie Eilish Live at the O2

Bourbaki, Luzern: Fr, 27.1., 18.20.

Bratsch – Ein Dorf macht Schule

Den ausführlichen Artikel zum Film lesen Sie hier.

Ab 26.1. im Bourbaki, Luzern; Cinema8, Schöftland; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

BTS: Yet to Come in Cinemas

Bourbaki, Luzern: Mi, 1.2., 20.40; Maxx, Emmenbrücke: Mi, 1.2., 18.30.

Caveman

Als der Stand-up-Comedian Rob von seiner Frau Claudia verlassen wird, ist er am Boden zerstört. Auf der Bühne beschäftigt er sich mit den endlosen Missverständnissen zwischen den Geschlechtern. Gleichzeitig versucht er, Claudia zurückzugewinnen. Verfilmung des erfolgreichen Bühnenstücks von Rob Becker mit Moritz Bleibtreu und Laura Tonke.

Ab 26.1. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Schwyz.

Die Drei ??? – Erbe des Drachen

Während der Sommerferien dürfen die drei Jungs eine Reise nach Rumänien unternehmen, wo die Freunde ein Praktikum am Filmset von «Dracula Rises» absolvieren. Kaum in Transsilvanien angekommen, häufen sich rätselhafte Ereignisse auf dem alten Schloss von Gräfin Codrina, das dem Film als Kulisse dient. Die drei Detektive wollen herausfinden, was all dies mit einem seit über 50 Jahren verschwundenen Jungen, einer mysteriösen Bruderschaft und einem rätselhaften Untoten zu tun haben kann. Gelungene, schön altmodisch anmutende Kinoadaption.

Ab 26.1. im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Die Nachbarn von oben – ­Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Do, 26.1., 20.20 (in Anwesenheit von Regie & Cast), Mi, 1.2., 12.15 (Lunch-Kino); Cinéboxx, Einsiedeln: Di, 31.1., 18.30 (Frauenkino-Apéro); Cinema8, Schöftland: So, 29.1., 16.45 (mit Sabine Boss und Max Simonischek); Cinepol, Sins: So, 29.1., 14.30 (anschliessend Q&A mit Cast); Seehof, Zug: So, 29.1., 11.45 (anschliessend Q&A mit Sabine Boss und Max Simonischek), Di, 31.1., 14.30 (Seniorenkino).

Intemperie – Cine Español

Stattkino, Luzern: So, 29.1., 18.00.

Retour à Séoul

Aus einer Laune heraus kehrt die 25-jährige Französin Freddie zum ersten Mal nach Südkorea zurück, wo sie geboren wurde. Die junge Frau begibt sich in diesem für sie fremden Land voller Elan auf die Suche nach ihren Wurzeln und lässt ihr Leben in neue und unerwartete Richtungen driften. Das Drama des französisch-kambodschanischen Regisseurs Davy Chou gilt als eine der Entdeckungen des Filmfestivals von Cannes.

Ab 26.1. im Bourbaki, Luzern; Seehof, Zug.

Une belle course – Studiofilm Altdorf

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 1.2., 20.15.

Until Tomorrow

Fereshteh studiert, arbeitet in einer Druckerei in Teheran und hat ein zwei Monate altes Baby, von dem ihre Eltern nichts wissen. Als diese kurzfristig ihren Besuch ankündigen, muss Fereshteh für eine Nacht einen Platz für ihr uneheliches Kind finden. Was ganz einfach lösbar scheint, entwickelt sich bald zu einem schwierigen Unterfangen. «Until Tomorrow» sei eine Studie über die Millennials (Generation Y), sagt Regisseur Ali Asgari, und wie sie das traditionelle Wertesystem hinterfragen würden – nicht nur im Iran, sondern auch in vielen anderen Ländern.

Ab 26.1. im Bourbaki, Luzern.

Wir haben einen Traum – ­Special

Bildung und Arbeit für Geflüchtete ermöglichen! Kurzfilm von Heidi Schmid und Christian Labhart (20 Min.) mit anschliessender Podiumsdiskussion, organisiert von VPOD in Kooperation mit dem Verein «Bildung für alle – jetzt!» und Solinetz Luzern. Mit Ylfete Fanaj, SP Regierungsratskandidatin, Laura Spring, Kantonsrätin Grüne, Monika Eicke, Abteilungsleiterin Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf, und zwei betroffenen Personen; Moderation: Urban Sager, Mittelschullehrer, Dozent PH Luzern und VPOD-Mitglied.

Stattkino, Luzern: Fr, 27.1., 18.00.

Les Sanspapiers – Special

Cinema8, Schöftland: Sa 17.00.

