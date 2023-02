Fotobuch Wie aus einer anderen Welt: Ein Mönch hat vor 1900 im Engelbergertal die Menschen und ihr Leben fotografiert Der Benediktiner Emmanuel Wagner dokumentierte vor 1900 als leidenschaftlicher Fotograf das damalige Leben. Die Bilder, nun in einem Buch erschienen, faszinieren und gewähren Einblicke in eine ganz andere Zeit. Arno Renggli Jetzt kommentieren 02.02.2023, 15.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Der Zaunkönig» von Grafenort. Foto von Pater Wagner um 1885. Bilder: PD

Der Knabe sitzt auf einem Holzzaun, barfuss, die Kleider abgetragen, die Haare zerzaust, mit einem breiten Grinsen. Letzteres ist eher atypisch für Fotografien der damaligen Zeit. Vielleicht, weil viele Menschen damals gar nicht so viel zu lachen hatten? Das Leben war für die meisten ja eher karg. Doch wie sie sich fühlten, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Gewiss aber musste man damals für Fotos wegen der Belichtungszeit ziemlich lange stillsitzen. Da war Lachen eher anstrengend. Also guckte man lieber neutral bis finster.

«Der Zaunkönig», so benannte der Fotograf den Knaben auf dem Foto. Dessen Namen hat er nicht überliefert. Wie bei vielen Menschen, die der Engelberger Benediktiner Emmanuel Wagner (1853–1907) fotografiert hat. Er gilt als Pionier.

Undatiertes Foto aus Grafenort, benannt mit «Babeli beim Füttern der Hühner».

Zwar war das Fotografieren in seiner Zeit mit laufenden technischen Fortschritten schon über ein halbes Jahrhundert bekannt. Und längst hatte sich auch in der Schweiz ein entsprechender Berufszweig herangebildet: Namentlich in den Städten gab es rund 200 Fotoateliers, während auf dem Land eher Wanderfotografen, auch «Störfotografen» genannt, unterwegs waren und ihre Dienste anboten. Einer pries sich per Zeitungsannonce wie folgt an: «Für die Ähnlichkeit jeder Person wird garantiert.»

Vor allem ganz einfache Menschen fotografiert

Undatiertes Foto eines Mannes aus Engelberg, der als «Bäck-Stumm» benannt wird.

Aber sich fotografieren zu lassen, etwa als ganze Familie und natürlich im Sonntagsstaat, konnten sich die meisten noch nicht leisten. Geschweige denn, selber zu fotografieren. Dafür war die Ausrüstung viel zu teuer und die erforderlichen Kenntnisse punkto Technik, Licht bis hin zur Chemie viel zu komplex. Pater Wagner aber tat es. Was auch zeigt, dass im Engelberger Kloster eine gewisse Weltoffenheit herrschte. Vielleicht war der eine oder andere Mitmönch eifersüchtig auf das teure und extrovertierte Hobby Wagners.

Aber wie Fotos zeigen, waren sie durchaus bereit, sich ablichten zu lassen. Wobei es Wagner nicht in erster Linie darum ging, das klösterliche Leben mit seinen täglichen Abläufen zu dokumentieren. Sondern das Leben der einfachen Menschen, darunter auch Frauen und Mädchen, was damals nicht selbstverständlich war. Er fotografierte Menschen individuell oder in gesellschaftlichen Kontexten wie Arbeit, Brauchtum, Feierlichkeiten, Musikvereinen oder Theater.

«Einbein-Melk», Foto von 1884.

Zu Letzterem hatte Pater Wagner ohnehin einen starken Bezug, wirkte er doch jahrelang als Regisseur etwa für das Studententheater. Auch in den oft sehr sorgfältig komponierten Fotos zeigte sich sein Talent für die Inszenierung. Wobei diese Sorgfalt auch daran lag, dass man aufgrund der Kosten bedacht mit dem Material umgehen musste und nicht einfach drauflos knipsen konnte.

Er machte die Inszenierung erkennbar

Die Inszenierung machte er oft als solche transparent, indem er kleine Doppelbödigkeiten einbaute. Auf einem Bild etwa zeigt er den damaligen Engelberger Abt Anselm Villiger zusammen mit einem Gast aus Missouri, dem Abt Frowein Conrad. Den dekorativen Hintergrund bilden ein Kruzifix und ein Tuch mit Blumenmuster. Aber am Bildrand hat Wagner den realen Hintergrund belassen, wo man etwa das Gemäuer eines alten Hauses sieht. Ob er diese Transparenz immer walten liess und dabei auf die Beobachtungsgabe des Betrachters setzte, ist zuweilen unklar: Wollte er etwa auch bei einem Foto mit Kindern, die vor einem Bildstöckli beten, dass man sich der Inszenierung bewusst wird?

Um 1885: Die beiden Äbte werden inszeniert, mit quasi doppeltem Hintergrund.

Emmanuel Wagner war ein vielseitig talentierter und interessierter Mensch, dabei nicht nur Fotograf, sondern auch Theatermann, Lehrer in der Stiftsschule, Zeichner/Maler und Journalist, namentlich für den «Nidwaldner Kalender». Das Gelübde, als Mönch zu leben, legte er mit 22 Jahren ab, nachdem er als 15-jähriger Gymnasiast in die Stiftsschule Engelberg gekommen war. Woher seine Faszination für die Fotografie kam, stammte er nie ganz offengelegt. Aber für ihn als kreativer, technisch interessierter und weltoffener Mensch hatte es wohl eine gewisse Logik.

Er kritisierte schon damals die «Fotografier-Sucht»

Pater, Lehrer, Theatermann, Journalist und vor allem auch Fotograf: Emmanuel Wagner.

Heute sind wir dankbar dafür, dass er vieles dokumentiert hat aus einer Zeit, die uns Heutigen fremd und weit weg erscheint, obschon nur ein paar Generationen dazwischen liegen. Pater Wagner hat vor allem Menschen fotografiert, aber auch Landschaften oder Gebäude. Auch bei den Letzteren bemühte er sich um sozialen Realismus, zeigte sie auch mal alt und zerfallen. Oder wie Menschen und Nutztiere durchaus auch unter einem einzigen Dach lebten.

Das Buch, das im Kontext von 900 Jahre Kloster Engelberg entstanden ist, zeigt alle diese Themen von Wagners fotografischem Schaffen. Interessant ist, dass er sich gegen Ende seines Lebens auch etwas von der Fotografie distanzierte und die «Fotografier-Sucht» gar anprangerte. Als hätte er geahnt, dass wir dereinst in einer Zeit des inflationären und manipulativen Einsatzes von Bildern leben würden.

Hinweis Beat Christen, Madleina Deplazes, Marius Risi: Emmanuel Wagner, Benediktinermönch, Fotografien. 130 Seiten, Fr. 48.–, Erhältlich in diversen Buchhandlungen, im Laden des Klosters Engelberg oder via www.klosterengelberg.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen