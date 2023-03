Fotografie Ein Magier des Porträts sorgt im Museum im Bellpark für Nostalgie Patrick Blank nimmt sich der uralten Sehnsucht des Menschen nach dem Bild seiner selbst an. Im «Bellpark» in Kriens hat er einen «Photomaten» aufgebaut. Susanne Holz Jetzt kommentieren 24.03.2023, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Bellpark Photomat»: Das Projekt des Luzerner Künstlers und Fotografen Patrick Blank im Museum im Bellpark Kriens nimmt Bezug auf «die Unwiderstehlichkeit des Schnellfoto-Automaten des 20. Jahrhunderts». Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. 3. 2023)

Fotos sind magisch. Porträtfotos natürlich erst recht. Sie halten einen Moment im Leben fest. Und sie halten einen selbst in der Welt fest. Der menschlichen Sehnsucht, sich selbst mal schnell zu fotografieren, wurde erstmals der Erfinder Ernest Enjalbert mit seinem Patent vom 4. März 1889 für den ersten funktionsfähigen Fotoautomaten gerecht: Dieser wurde vom 6. Mai 1889 auf der Pariser Weltausstellung vorgeführt. Die menschlichen Sehnsüchte, und nicht zuletzt die nach dem Bild von einem selbst, beschäftigen auch den Luzerner Künstler und Fotografen Patrick Blank. Blank, geboren 1970, studierter Historiker und Kunsthistoriker sowie Absolvent des Master-Studiengangs «Art in Public Spheres» an der Hochschule Luzern - Design & Kunst, verantwortet das aktuelle Projekt im Museum im Bellpark Kriens: «Bellpark Photomat».

Wer möchte ein Porträt von sich? Die Ausstellung «Bellpark Photomat» beeindruckt auch durch ihr Begleitprogramm. So gibt es am Sonntag, 26. März, um 14.30 Uhr ein Gespräch mit der Autorin Irene Stutz zur Geschichte des Schnellphoto-Automaten. Am Donnerstag, 25. Mai, findet um 19 Uhr ein Gespräch mit Valentin Groebner, Professor für Geschichte Universität Luzern, statt: «Gesichter in Photomat-Ästhetik». Am Sonntag, 4. Juni, führt um 14.30 Uhr Künstler Patrick Blank durch die Ausstellung. Im Anschluss können sich die Besucher im Bellpark Photomaten für vier Porträtaufnahmen ablichten lassen. Am Samstag, 24. Juni, findet von 17 Uhr bis ein Uhr nachts die «Bellparknacht Plus» statt: Patrick Blank wird wieder fotografieren, an der Druckstation kann man seine Porträts im Anschluss für einen Unkostenbeitrag beziehen. Am Sonntag, 16. Juli, ist von 11 Uhr bis 17 Uhr Finissage. Hier können die eigenen Originalfotoprints von der Wand genommen und erworben werden.

Patrick Blank nimmt im Museum im Bellpark Bezug auf das «unwiderstehliche Konzept des Schnellfoto-Automaten des 20. Jahrhunderts», so Museumsleiter Hilar Stadler. Blank hat seinen eigenen verspielt-nostalgischen Fotoautomaten aufgebaut, den «Photomaten». Wer will, kann sich fotografieren lassen - zu bestimmten Zeiten (siehe Box). Zudem zieren die Wände eines weiteren Raums rund 260 Porträts von Menschen, die dem «Bellpark» nahestehen, die dieses Museum immer wieder besuchen, in ihm arbeiten und so diese kulturelle Institution tragen. Über zwei Jahre fertigte Patrick Blank rund 800 Porträts an. Sie machen das Beziehungsnetzwerk des Museums sichtbar und sind zugleich Hommage an kulturell engagierte Menschen.

Liebevolle Dekonstruktion eines Kult-Automaten

Oder wie Julie Delnon, Head of Communication des Museums, es sagt:

«Der Prozess des Sichtbarmachens, wer unser Publikum ist, ist für uns spannend.»

Alle Generationen seien vertreten. Patrick Blank selbst arbeitet seit 2016 im Museum mit, einem Drei-Sparten-Haus für Foto, Geschichte und Kunst. Er kennt die Leute, die hier ein und aus gehen. Der Künstler spricht davon, den seit Jahrzehnten bei Alt und Jung so beliebten Fotoautomaten für diese Ausstellung dekonstruiert zu haben.

«Ich benutze die Bildsprache des alten Fotoautomaten – enges Bildformat, in Schwarz-Weiss, hartes Licht. Porträtierte geben die Verantwortung an mich ab, so wie sie im Automaten die Verantwortung an diesen abgeben.»

Patrick Blank mag zudem, dass das Projekt «Bellpark Photomat» auch eine Art Performance ist. Performances haben bekanntlich etwas Verspieltes, und das passt zum «roten Faden Träumereien», der sich laut Blank durch die ganze Ausstellung zieht. Denn abgesehen von Photomat und Porträts sind da noch seine «Jook Box», die bereits im Kunstmuseum Luzern in der Ausstellung «zentral!» zu sehen war, sowie seine Diner-Theke für zwei Personen, bestückt mit einem etwas anderen Automaten, der aber ebenfalls nostalgische Sehnsüchte weckt - einem Kaugummi-Automaten. Fotografie, Begegnung und Nostalgie: Wer davon träumt, der ist hier richtig.

Künstler und Fotograf Patrick Blank im Museum im Bellpark Kriens vor

einer Wand mit den von ihm Porträtierten - sie alle waren zu Gast im Museum und sind in gewisser Weise ein Teil der kulturellen Institution. Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. 3. 2023)

«Bellpark Photomat». Ein Projekt von Patrick Blank: Museum im Bellpark Kriens, bis 16. Juli 2023. www.bellpark.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen