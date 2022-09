Fotografie So glücklich lacht Emmen: 40 Porträts vom Comedian bis zum Politiker «Faces of Emmen»: Eine Ausstellung des Fotografen und Sozialarbeiters Brendan Rühli präsentiert 40 Gesichter aus der Gemeinde. Auffallend ist, wie viele der Porträtierten in die Kamera strahlen. Susanne Holz Jetzt kommentieren 12.09.2022, 13.00 Uhr

Nadia, 36, hat gut lachen. Bild: Brendan Rühli

Es mag am Fotografen liegen oder an der Gemeinde: Schaut man in die 40 porträtierten Gesichter der Ausstellung «Faces of Emmen» im Industrieraum der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke, denkt man unwillkürlich: Oh du glückliches Emmen! So viele Menschen strahlen einen hier an, blicken herzlich und offen in die Kamera von Brendan Rühli. Er ist einer von ihnen: Eben erst ist er nach Luzern gezügelt, hat aber zuvor über 25 Jahre in Emmenbrücke gelebt.

«Ich mag Menschen sehr»: Fotograf und Sozialarbeiter Brendan Rühli. Bild: PD

Die Liebe hat den heute 46-jährigen dreifachen Familienvater einst nach Emmenbrücke geführt. Aufgewachsen ist Brendan Rühli in Wil bei St.Gallen, in die Schweiz kam der gebürtige Südafrikaner mit fünf Jahren. «Südafrika, eine Regenbogennation», schmunzelt Rühli. Emmenbrücke erinnere ihn an sein Herkunftsland – es beherberge ebenfalls viele unterschiedliche Nationalitäten.

Brendan Rühli fotografiert seit 18 Jahren, als Autodidakt in diesem Metier. Begonnen hat seine fotografische Laufbahn nach der Geburt des dritten Kindes. Heute ist Rühli auf Hochzeiten, Events aller Art sowie bei Sportanlässen wie dem Rotseelauf mit der Kamera unterwegs. Der 46-Jährige arbeitet hauptberuflich als Sozialarbeiter bei der Jugend- und Familienberatung der Gemeinde Emmen.

Das ganz persönliche Gesicht der Gemeinde

Als er vor vier Jahren diesen Posten antrat, bekam er ein Buch mit Schwarz-Weiss-Porträts geschenkt – der Auslöser für ihn, die Einwohner Emmens zu fotografieren. Und somit der Gemeinde ein ganz persönliches Gesicht zu geben.

In Emmenbrücke ist man auch gerne sportlich unterwegs. Bild: Brendan Rühli

Brendan Rühli ist ein freundlicher und entspannter Mensch. Das erklärt einerseits, wieso die von ihm Porträtierten so glücklich schauen. «Ich mag Menschen sehr», sagt Rühli, «ich führe gerne Gespräche mit ihnen und lerne ihre Lebensgeschichten kennen.» Andererseits fühlen sich die Emmerinnen und Emmer wohl tatsächlich wohl in ihrer Gemeinde. Viele meldeten sich auf Rühlis Aufruf auf Social Media: 157 Porträts sind das Resultat.

«Ich danke allen, dass sie mich in ihr Zuhause liessen.»

Der Fotograf betont, das sei keine Selbstverständlichkeit.

Fabian, 24, schenkt der Kamera ein entspanntes Lächeln. Bild: Brendan Rühli

90 Prozent der Aufnahmen seien im Zuhause der Menschen entstanden, zehn Prozent an deren Lieblingsorten. Fotografiert hat Rühli von Oktober 2021 bis März 2022. Jedes Wochenende war er unterwegs. «Es war eine schöne Zeit», blickt Rühli zurück. Er habe viele Geschichten gehört. Sein jüngstes Modell konnte allerdings noch nicht sprechen: Das Baby war erst sechs Wochen alt. Die älteste Porträtierte hatte mit 93 Jahren aber vermutlich viel zu erzählen.

Trudi, 87, sieht zufrieden aus. Bild: Brendan Rühli

Einzige Bedingung war, Einwohnerin oder Einwohner der über 30’000 Bürger zählenden Gemeinde Emmen zu sein. Alles andere spielte keine Rolle. Wie es sich denn in der «Regenbogennation Emmen» lebe, möchte man von Brendan Rühli wissen. «Sehr gut», findet der Fotograf und Sozialarbeiter.

«Emmen ist herzlich, offen, multikulturell. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist gross.»

Ausländer machen einen Drittel der Einwohner aus

Schaut man sich offizielle Zahlen an, erfährt man, dass Emmen 2021 31’240 Einwohner zählt, 19’842 sind Schweizer, 11’398 Ausländer. Bei der ausländischen Bevölkerung nehmen Italiener mit 1692 Personen, Kosovaren mit 1572 Personen und Portugiesen mit 1432 Personen den grössten Raum ein. Und auch in Emmen hat es viele Singlehaushalte: 2020 gibt es 5169 Einpersonenhaushalte und 820 Haushalte mit fünf oder mehr Personen.

Comedian Sergio Sardella. Bild: Brendan Rühli

Bei Brendan Rühlis Fotoprojekt haben teils ganze Familien mitgemacht. Das Fazit einer Frau um die 50 aber freute den Mann hinter der Kamera besonders: Noch nie habe ihr ein Bild von sich selbst gefallen, dieses nun aber schon. Alle Porträts sind in Sepia gehalten – «auf das Wesentliche reduziert und doch warm», findet Rühli.

Ein breites Lachen vom 35-jährigen Marc. Bild: Brendan Rühli

Viele Porträtierte lachen, manche haben die Augen zu. Posen wollte der Fotograf keine, dafür das wahre Ich ergründen. Sei es von der elfjährigen Elena mit ihrem vorwitzigen Blick vor Graffiti...

Die elfjährige Elena lässt sich vor Graffiti in Emmenbrücke porträtieren. Bild: Brendan Rühli

... oder von Comedian Sergio Sardella oder vom SP-Gemeinderat Brahim Aakti.

Wichtig war Brendan Rühli, dass die von ihm Porträtierten angesichts des Resultats sagten: «Ja, das bin ich!»

Ausstellung «Faces of Emmen» im Industrieraum der akku-Kunstplattform in Emmenbrücke, Gerliswilstrasse 23. Bis zum 2. Oktober 2022. Alle 157 Porträts auf www.facesofemmen.ch. Infos zu Brendan Rühli unter www.ruehli.ch.

