KKL Luzern Festival Strings eröffnen ihre Saison mit Starpianistin Khatia Buniatishvili Garantieren Starsolisten auch nach Corona volle Säle? Die Cellistin Sol Gabetta hat es als Einspringerin beim Philharmonia Orchestra schwerer als Khatia Buniatishvili als Solistin des Luzerner Kammerorchesters. Urs Mattenberger 26.10.2022, 16.30 Uhr

Eröffnet prominent die Saison der Festival Strings Lucerne: Khatia Buniatishvili bei einem früheren Auftritt im KKL.

Dass in einem Konzert mit Sol Gabetta noch viele Plätze nicht verkauft sind, hat im Fall des Migros-Classics-Konzerts im KKL einen Grund: Die Starcellistin kam erst kurzfristig als Einspringerin zum Philharmonia Orchestra London hinzu und bringt neu Elgars Cellokonzert mit. Shootingstar Tabita Berglund dirigiert danach Vorspiel und Liebestod aus Wagners «Tristan» und die siebte Sinfonie von Jean Sibelius (Freitag, 28. Oktober, 19.30).

Sol Gabetta spielt mit dem Philharmonia Orchestra Elgars Cellokonzert. Bild: Julia Wesely

Festival Strings mit Mozart und Khatia Buniatishvili

Mit einer Topsolistin eröffnen auch die Festival Strings Lucerne ihre Abonnementreihe im KKL. Die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili ist nicht nur berühmt für ihre stupende Virtuosität und Extravaganz. Die Wahlpariserin begeistert mit ihrem Gespür für Dramatik und feinsten Klangsinn auch Menschen, die keine regelmässigen Konzertgänger sind. In Luzern wird sie ihre Virtuosität in Mozarts Klavierkonzert in A-Dur KV 488 zügeln müssen. Umgekehrt trumpft das Kammerorchester in Mozarts Haffner-Serenade auch sinfonisch auf. Mit dieser Serenade wird das Konzert zu einer Art CD-Taufe und bekommt einen zweiten Solisten: Auf der bei Sony erschienenen Aufnahme der Strings spielt Konzertmeister Daniel Dodds die Geigensoli wie für die grosse Bühne (Dienstag, 1. November, 19.30). (mat)

