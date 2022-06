Shakespare im Tribschen: Premiere von «Viel Lärm um nichts»

Freilichtspiele Luzern Shakespeare im Tribschen: Vom Flirten und Werben in alten Zeiten Die Freilichtspiele Luzern bringen Shakespeare ins Tribschen. Selbst ein Gewitter kann das Spektakel nicht stoppen. Roman Kühne Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es ist wieder einmal schwierig. Will sie ihn jetzt, den Traummann? Kann er noch auf sie verzichten? Oder ist es eben doch ganz anders? Sie zwinkert mit den Augen. Er wirft Kusshände. Sie zeigt ihm den Stinkefinger. Er stösst sie von sich. Süsse Worte, abschätzige Gesänge, schmachtende Blicke und trotziges Stampfen. Da ist er doch, der perfekte Typ. Und sie macht alles, um ihn nicht zu kriegen. Er sieht in ihr den passenden «Match» – hält aber nur Geringschätzung und Spott bereit.

Beatrice mit Degen. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Hero und Junker Claudio im Sonnenuntergang. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Beatrice und Junker Benedict. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Anton. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Der Gefangene und der Nachtwächter. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Claudio versteckt sich im Sarg. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Die Hochzeitsgesellschaft. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Die Offiziere beim Federball. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Die Offiziere im Gespräch. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Das Ensemble vor der Villa. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Tuchakrobatik vor der Villa. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Hannes von Almenstein und sein Diener. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Leonard und die Nachtwächter. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Maskenball. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Maskenball. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Maskenball mit Margret und Konrad. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Die Nachtwächter und der Gefangene. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022) Zurückkehrende Söldner. Bild: PD/Emanuel Wallimann (Luzern, 5. Juni 2022)

Ja, er ist kompliziert, dieser Premierenabend der Freilichtspiele Luzern vom Dienstag. Und vor allem amüsant. Es ist Shakespeare-Nacht im Tribschen. Unter freiem Himmel und vor der grossen Kulisse der Villa Schröder wird «Viel Lärm um nichts» gezeigt. Der Antipode zur «MeToo»-Debatte. Ein fleischgewordener Albtraum für die aktuelle «Nur Ja heisst Ja»-Abstimmung in Bundesbern.

Beachtliche Kulisse: «Viel Lärm um nichts» wurde vor der Villa Schröder im Tribschen vorgeführt. Bild: Emanuel Wallimann/PD

Liebeswirren auf Schweizerdeutsch

Nur selten war der Titel eines Schauspiels treffender als bei dieser englischen Komödie des 17. Jahrhunderts. Wohl nie wurde mehr Lärm um das grosse «Nichts» der Liebe veranstaltet. Es ist ein operettenhafter Klamauk über Annäherung und Abstossung, Koketterie und Intrige, Lust und Unlust.

Eigentlich sind die zwei Liebespaare von Anfang an gesetzt. Doch der Weg zu ihrem Glück ist kurvenreich und holprig. Wortstark und lustvoll werden die Unterschiede betont. Auf Mundart. Denn der Schriftsteller und Drehbuchautor Charles Lewinsky verlegt die Handlung in eine «Luzerner Stadt», bei der es sich klar um den Hauptort handelt.

Der bekannte Schreiber, zwei Mal für den Deutschen Buchpreis nominiert, ist dem breiteren Publikum wohl vor allem wegen seiner Erfolgssitcom «Fascht e Familie» noch in bester Erinnerung.

Der doppeldeutigen Sprache Shakespeares gibt er ein kräftiges, oft derbes Gewand. Es ist eine rasante Spindel aus Witzen, Schelmereien, Spektakel und Klamauk. Sätze wie «Wir Schweizer sind neutral und für alle Angebote offen» oder «Wenn die Kuh ihre Hörner nicht braucht, landet sie beim Metzger» bringen Lacher und seltene Zwischentöne in die Geschichte. Andere Dialoge – «Dich kann man an der nächsten Chilbi als Missgeburt ausstellen» oder «Dein Humor ist krank. Und deiner am Verwesen» – scheinen etwas aus der Zeit gefallen, klingen eher plump. Oder zeigen gerade deswegen besonders treffend das alltägliche Leben.

Die Kostüme von Anna Maria Glaudemans spiegeln diese geradlinige Kraft. Auf der einen Seite malen weite Kleider, weisse Hemden, fette Socken, Pumphosen oder französische Spitzenkragen das Bild.

Foto: PD/Emanuel Wallimann

Oder der Maskenball trumpft mit schillernden Hüten, Büffelkopf, Hahnenkamm und flackernden Abendroben. Auf der anderen Seite humpeln die verwundeten Soldaten mit Lumpen und Krücken artgerecht durchs Bild.

Foto: PD/Emanuel Wallimann

Die Kulisse verstärkt diesen schwarz-weiss Gegensatz. Die Villa Schröder mit ihrem Balkon, den geschwungenen Treppen und dem fürstlichen Ambiente kontrastiert mit dem derben Setting des Volkes unter den Bäumen. Die Regie von Ueli Blum fügt dies alles zusammen, schnörkellos und geradlinig. Das Spiel wird genau dort gelassen, wo es herkommt. Ganz im Sinne des Lusttheaters wird geschubst, gefallen, getanzt, gelacht geflucht, geklettert, gekämpft und getrunken.

Grossartiges Spiel

Was dem Abend vielleicht an Doppelbödigkeit und Schattierung abgeht, macht die ausgezeichnet agierende Laientruppe mit Kraft und Können mehr als wett. Ein Genuss sind die beiden Liebespaare. Der grossmäulige und etwas eitle Gockel Benedikt (Guido Widmer) paart hervorragend mit seiner rasanten, quirligen, nie auf den Mund gefallenen Beatrice (Franziska Stutz).

Foto: PD/Emanuel Wallimann

Der ungeschickte, aber charmante Claudio (Patrick Slanzi) ist das perfekte Pendant zu seiner Hero (Meret Blum), die auch akrobatisch am Seil ein Glanzlicht setzt.

Foto: PD/Emanuel Wallimann

Auch die weiteren Rollen – zum Beispiel Trix Meier als Bänkelsängerin oder das echt komische Nachtwächtergespann mit Rolf Steffen und Astrid Bättig – sind bis ins Detail überzeugend besetzt.

Nach einer etwas nervösen Anfangsviertelstunde steigert sich das Ensemble in eine wahre Spiellust hinein, besetzt die grosse Bühne mit Präsenz und Ausstrahlung. Als es dann urplötzlich, kurz vor Schluss, wie aus Kübeln giesst, scheint die Lust an Spiel und Aktion noch eine weitere Windung nach oben zu schrauben.

Viel Lärm um Nichts wird noch bis und mit 17. Juli auf dem Tribschen in Luzern gespielt. Informationen und Tickets unter www.freilichtspiele-luzern.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen