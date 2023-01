Luzerner Sinfonieorchester Begeisterndes Neujahrskonzert strahlt eine Fröhlichkeit aus, die gegen Ende jedoch schwindet Glanzvoll gestaltet der russische Opernstar Olga Peretyatko mit dem Luzerner Sinfonieorchester das Neujahrskonzert. Mit Musik der üblichen grossen Namen. Und doch auch überraschend. Roman Kühne Jetzt kommentieren 02.01.2023, 18.22 Uhr

Opernstar Olga Peretyatko und das Luzerner Sinfonieorchester begeistern im KKL gleichermassen. Bild: Boris Bürgisser

(1. Januar 2023)

Dies ist doch mal ein richtiges Neujahrskonzert: zumindest in der ersten Konzerthälfte. Beschwingte Melodien, fröhliches Gezwitscher und Musik, die Geist und Herz bewegt. Was schon am Sonntagabend geboten wurde, verfehlt auch am Montag um 11 Uhr – die gewohnte Zeit für grosse Neujahrskonzerte – seine Wirkung nicht. Das Luzerner Sinfonieorchester unter Dirigenten Michael Sanderling zaubert ein musikalisches Fest in den Saal.

Und obwohl Verdi und Rossini auf dem Programm stehen – zwei Dauerbrenner im fröhlichen Trubel des Jahresbeginns – setzt man nicht auf deren bekannteste Gassenhauer. Fast wie abgesprochen. Schon die Wiener Philharmoniker liessen gestern für einmal viele ihrer Schlager auf der Seite und setzten fast gänzlich auf Erstaufführungen in diesem Rahmen.

Nicht sehr bekannt, und doch vertraut

So ist das Eröffnungsstück die selten aufgeführte Ouvertüre aus «Il signor Bruschino» von Rossini. Nicht so berühmt wie «Der Barbier von Sevilla» oder «Wilhelm Tell» sind die Töne doch sehr vertraut. Vorwärtspreschende Tempi, zwirbelnde Flöten und Oboen und viel tänzerische Leichtigkeit. Halt ein typisches Rossini-Stück. Oder wie es Komponist Robert Schumann formulierte: Beethoven hat für seine einzige Oper vier Ouvertüren geschrieben, während bei Rossini eine Ouvertüre für vier Opern reicht.

Das Luzerner Sinfonieorchester bringt dieses Stück oder die Ouvertüre zur Oper «Luisa Miller» (Verdi) mit lichtem Schwung. Schön zeichnen etwa die Celli und Bässe die cremige Melodie in der zweiten, schattig gestaltet Regula Schneider das schöne Solo auf der Klarinette. Dennoch merkt man, dass diese Musik für die Luzerner kein Heimspiel ist. Es fehlt teils die Leichtigkeit, der nonchalante Charme, der diese italienische Musik zum Erlebnis macht.

Primadonna dreht noch eine Pirouette

Unbestrittener Star des Morgens ist die russische Sopranistin Olga Peretyatko. Eine Künstlerin, die schon früh dazu aufrief, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Bereits 2021 trat sie in Luzern auf, wo sie am Festival Zaubersee einen Abend mit Wiegenliedern sang. Im KKL bewegt sie sich nun wieder auf der grossen Opernbühne. Und wie! Ihre Stimme bleibt ein Genuss für sich. Herrlich wie sie im «Je veux vivre» aus «Roméo et Juliette» von Charles Gounod in die Höhe soliert, leicht trillert, um gleich geschmeidig nach unten zu gleiten. Oder wie sie im «Mercé dilette amiche» aus «I Vespri siciliani» (Verdi) über den Orchesterklang hinauszieht, zwei Sekunden nur, um dann dunkel wieder zur Erde zu sinken. Zusammen mit ihrer Ausstrahlung und Präsenz, den farbigen Koloraturen, der klaren Tongebung und der überragenden Intonation gibt dies die perfekte Konzertmischung. Als sie bei der Wiederholung von «Je veux vivre» – ein Lied, das schon Maria Callas gerne als Zugabe verwendete – im Schlussbouquet sich mehrfach um die eigene Achse dreht, hat sie das Publikum endgültig in der Tasche.

Einstimmung auf eine dunkle Zukunft?

Es ist nicht ganz klar, wie die 1. Sinfonie «Winterträume» von Peter Tschaikowsky nach der Pause ins Programm passt. Fürchtete man sich vor zu viel Müssiggang? Ist es eine Einstimmung auf die harten Zeiten?

Doch wieder einmal erstaunt es, mit welcher Selbstverständlichkeit dieses Luzerner Sinfonieorchester in den letzten Monaten den grosssymphonischen Klang achtsam formt und führt. Es gibt viel Transparenz und Platz für die einzelnen Stimmen. Dies führt zu einem hoch spannenden ersten Satz. Mit schnellen Lautstärkenwechseln und lebendigem Spiel wird die Erwartung hochgehalten.

Oder das lautmalerische «Adagio», wo die Akkorde sich nebelgleich ineinander mischen. Gespenstig dreht der Celloklang, übergibt den Geigen, bis am Schluss der strahlende Hornsatz alles übertrumpft. Der spontane Szenenapplaus irritiert vielleicht auch das Orchester: Die zwei Schlussabschnitte bringen nicht mehr ganz die gleiche schwebende Leichtigkeit.

