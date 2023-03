Fumetto Comic Festival Im Kunstmuseum Luzern erzählen fantastische Wesen ihre Geschichten auf bunten Stickereien Das Kunstmuseum Luzern zeigt im Rahmen von «Fumetto» den kosovarischen Künstler Jakup Ferri erstmals in der Schweiz. Dessen Kunst ist so frech wie frei. Susanne Holz Jetzt kommentieren 23.03.2023, 18.37 Uhr

Ein Blick in die Ausstellung von Jakup Ferri. Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE

Am Anfang von Jakup Ferris Kunst steht meist ein Gesicht. Und am Ende? Verspielte Kunst! Zu sehen derzeit im Kunstmuseum Luzern, in Kooperation mit dem Fumetto Comic Festival 2023. Die von Eveline Suter kuratierte Ausstellung ist mit «Jakup Ferri. We, We or Me» betitelt, und sie zeigt Teppiche, Stickereien und Gemälde von Jakup Ferri, bunt vereint in einem Raum. Alle Wände sind mit Ferris Kunst behängt. Der Boden ist mit seinen Teppichen ausgelegt, die in Zusammenarbeit mit Sohn Jip Ferri entstanden sind - Jip hat die Muster im Computerspiel «Animal Crossing» entworfen.

Man tritt ein in Jakup Ferris Welt, der 1981 im Kosovo auf die Welt kam, in Den Haag studierte und heute in Amsterdam und Pristina (Kosovo) lebt. Wir, wir oder ich, so lautet der Ausstellungstitel übersetzt. Als Besucher schaut man sich die bunten, gestickten oder gemalten Wesen des Kosovaren an: Es sind Fantasiewesen, mal Mensch, mal Tier, sie blicken direkt und frei und frech in den Raum. Sie werden flankiert von Blumen, Insekten, Häusern oder Parkbänkchen, von Velos und fantastischen Fahrzeugen. Wir, wir oder ich? Wir alle zusammen oder jeder von uns doch alleine?

Fantastische Wesen blicken einen an (im Bild: Ohne Titel, 2022, Stickerei auf Baumwolle, 140 x 240 cm). Bild: Tania Schätti / Kunstmuseum Luzern

Jakup Ferri jedenfalls ist als Künstler nicht alleine. Der passionierte Textilsammler, der mit verschiedenen Oberflächen arbeitet, sei es Leinwand, sei es Textil, suchte sich Handwerkerinnen, die seine Motive nach traditionellen Methoden in den verschiedensten Techniken sticken. Inzwischen arbeitet er mit zahlreichen Stickerinnen im Kosovo und in Albanien zusammen. Für die Ausstellung im Kunstmuseum produzierten rund vierzig Handwerkerinnen Werke.

Damit Jakup Ferris Motive möglichst genau seinen ursprünglichen Zeichnungen entsprechen, malt der Künstler sie entweder direkt auf den Stoff oder lässt sie aufgrund einer Zeichnung als Vorlage aufdrucken. Rund 130 Arbeiten aus den vergangenen zwölf Jahren sind in Luzern zu sehen. Viele davon hat Ferri in den letzten Wochen im Kosovo produziert. Nachdem Jakup Ferri 2022 den kosovarischen Pavillon an der Biennale von Venedig bespielte, ist sein Werk nun erstmals in der Schweiz zu entdecken - ein Kosmos voller Geschichten.

Die bunten Geschöpfe fahren mit dem Velo, sitzen beim Picknick, tanzen miteinander, die Körper sehr verschlungen. Sie musizieren oder spielen Schach. Wie kommt der Künstler nur auf diese Wesen? Sind sie seinen Träumen entsprungen? Nicht unbedingt. Eher einem Malprozess, an dessen Anfang, wie eingangs erwähnt, oft ein Gesicht steht.

130 Arbeiten aus den vergangenen zwölf Jahren sind in Luzern zu sehen (im Bild: Ohne Titel, 2022, Öl auf Leinwand, 153 × 203 cm) Bild: Marc Latzel / Kunstmuseum Luzern

Über ein kleines Skizzenbuch kam Ferri, der zuvor vor allem mit Video gearbeitet hatte, irgendwann einmal zum Zeichnen. Jakup Ferri zeichnet mit Tusche, ohne festen Plan. Zeichnet Ferri ein Gesicht, dann lässt er sich zunächst einmal von dessen Blick überraschen. Blickt es traurig oder glücklich, frech oder lieb? Vom Blick ausgehend, erfindet Jakup Ferri den Rest dazu. Und eine Bildfindung ruft die nächste hervor: als jüngste Charaktere in Ferris Universum sind Roboter zu nennen.

So entstehen Serien - mit Velos, U-Booten, Flugzeugen, Helikoptern. Jakup Ferris Zeichnungen sind die Basis seiner Kunst, auch weil bei ihm Linien im Vordergrund stehen. Linien, die Farben einfassen - in kolorierten Zeichnungen ebenso wie in Gemälden und textilen Werken. Seit 2010 lässt der kosovarische Künstler seine Bildfindungen weben oder sticken. Die Inspiration zur Arbeit mit Textilien waren Marktbesuche in seiner Heimat: Ferri fühlte sich fasziniert von Stoffen und vom Handwerk. Im Kosovo haben Textilherstellung und -verarbeitung Tradition. Volkskunst und Kunsthandwerk: Auch hiervon zeugen die bunten Werke Jakup Ferris.

Ausstellung im Kunstmuseum Luzern in Kooperation mit Fumetto Comic Festival Luzern: «Jakup Ferri. We, We or Me». Bis 28. Mai 2023. www.kunstmuseumluzern.ch

