Kunst Ein Meilenstein für die Luzerner Galeristin Evelyne Walker: als eine von nur sieben Schweizer Galerien ist die «Vitrine» auf der Kunstmesse Volta in Basel vertreten Die 2005 gegründete Volta Art Fair ist eine Kunstmesse von Galeristen für Galeristen. Und läuft parallel zur grossen Art Basel. Susanne Holz 17.06.2022, 12.10 Uhr

Evelyne Walker ist mit fünf Kunstschaffenden in Basel vertreten, darunter Bruno Müller-Meyer (grosses Bild) und Davix (kleinere Bilder links). Bild: Rob Nienburg (Basel, 16. Juni 2022)

Evelyne Walker ist euphorisch: Fünf Mal schon hatte sich die Betreiberin der Luzerner Galerie Vitrine für die Kunstmesse Volta in Basel beworben – 2022 hat es nun geklappt. Für die Luzerner Galerie Vitrine ist die Präsentation auf der Volta in Basel ein Meilenstein: Nur sieben Schweizer Galerien sind dieses Jahr auf der internationalen Kunstmesse vertreten, und die «Vitrine» ist die einzige Galerie aus Luzern.

An Evelyne Walkers Stand in Basel sind auch Jürg Benninger mit seinen Skulpturen und Newcomer Alex Porter (Bilder in der Mitte) vertreten. Bild: Alex Porter (Basel, 14. Juni 2022)

Galeristin Evelyne Walker berichtet am Donnerstag aus Basel: «Wir sind überwältigt. Unser Stand kommt sehr gut an. Wir knüpfen viele Kontakte, und schon an den ersten drei Tagen war das Interesse an unseren Kunstschaffenden gross – wir werden viele Dossiers verschicken.» Walker und ihr Assistent Rob Nienburg sind glücklich darüber, fünf der von der «Vitrine» repräsentierten Kunstschaffenden im internationalen Umfeld dieser Messe zeigen zu können – ausgewählt wurden diese übrigens vom Messeveranstalter. Mit dabei sind Bruno Müller-Meyer, Davix, Jürg Benninger, Sepideh Nour Manesh und Newcomer Alex Porter – fünf Mal Kunst aus der Innerschweiz.

Eine Kunstmesse von Galeristen für Galeristen

Evelyne Walker betont zudem: «Es ist grossartig und faszinierend, hier Galeristenkollegen aus Milano, Buenos Aires, Malaysia oder Tokio über die Schulter schauen zu können.»

Die Luzerner «Vitrine»-Galeristin Evelyne Walker ist mit fünf ihrer Kunstschaffenden in Basel vertreten, darunter auch Sepideh Nour Manesh (Bilder ganz rechts). Bild: Rob Nienburg (Basel, 16. Juni 2022)

«Basel is back», freuen sich die Veranstalter. Vertreter privater wie öffentlicher Sammlungen kämen und kauften. «Besucherfrequenz und Sales sind im Vergleich zu 2021 bei allen Baseler Messen deutlich gestiegen und bewegen sich auf Vor-Corona-Niveau.» Die Gesamtverkäufe der ersten Tage auf der Volta summierten sich auf etwa eine Million Schweizer Franken.

Die «Volta Art Fair» wurde 2005 in Basel als Kunstmesse von Galeristen für Galeristen gegründet. Ziel war es, international Ausstellenden jenseits des Marktführers Art Basel eine Plattform zu bieten. 2008 folgte die New Yorker Messe für Solo- und Gruppenausstellungen. Seit Gründung der Volta Art Fair ist es das Anliegen der ausstellenden Galerien, aktuelle Einzelpräsentationen und kuratierte Künstlerdialoge zu zeigen.

2019 erwarb Ramsay Fairs die Volta Art Fair. Unter Leitung von Kamiar Maleki, mit Editionen in New York und Basel, bietet die Volta jungen und mittelständischen Galerien eine Möglichkeit, an den grossen Kunstmärkten vertreten zu sein.

Die 17. Basler Ausgabe der «Volta Art Fair» findet noch bis Sonntag, 19. Juni 2022, 20 Uhr, im Elys an der Elsässerstrasse 215a, Basel, statt. www.voltaartfairs.com/basel