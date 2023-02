Gast-Beitrag Der Aschermittwoch zeigt uns etwas ganz Zentrales unseres menschlichen Daseins Der bekannte Luzerner Pfarrer Josef Hochstrasser schreibt zum heutigen Tag im Übergang zwischen Fasnacht und Fastenzeit. Und darüber, was Humanität eigentlich bedeutet. Josef Hochstrasser* 22.02.2023, 05.00 Uhr

Der Aschermittwoch erinnert uns daran, dass unser irdisches Dasein vergänglich ist. Getty

Ich bin am Güdisdienstag 1947 im St.Anna zu Luzern auf die Welt gekommen. Ein Fasnachtskind also. Aber es gibt eben auch die Fastenzeit. An der Schnittstelle der beiden Ereignisse liegt der heutige Aschermittwoch. Einen säkularen Stadtmenschen dürfte dieser kaum be­wegen. Auf dem Land hingegen werden sich heute noch einige Leute in den Kirchen versammeln. Dort erleben sie ein althergebrachtes Ritual. Der Pfarrer streut ihnen mit Asche ein Kreuz auf den Kopf.

Was aber hat dieser Tag mit Humanität zu tun? Wenn es gelingt, den Aschermittwoch mit dem Begriff Humanität zu verbinden, könnte dies auch interessieren, wer mit Religion und Kirche nichts am Hut hat. Dann dürfte der Aschermittwoch selbst für Nichtreligiöse bedeutsam sein, weil an diesem Tag die menschliche Existenz in den Mittelpunkt rückt, unabhängig vom Glauben an einen Gott. Es klopft die Frage an: Wie hast du es mit deinem Tod?

Ein harter Übergang von der Ekstase der Fasnacht

Der gegen Ende des 6. Jahrhunderts wirkende Papst Gregor der Grosse hat den Aschermittwoch begründet. Seither beginnt an diesem Tag für die Christenheit jeweils die Fastenzeit. Früher wurden in Gallien die öffentlichen Büsser nach dem Vorbild der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies aus der Kirche verwiesen. Sie erhielten das Busskleid und wurden mit Asche bestreut, die aus den verbrannten Palmzweigen des Vorjahrs gewonnen wurde.

Heute spricht der Priester während der Aschenzeremonie das eindringliche Wort: «Gedenke, Mensch, dass du aus Staub bist und zu Staub zurückkehrst.» Ein harter Übergang von der Ekstase der Fasnacht und des Carpe diem zum Bewusstsein des Memento mori.

Unsere Körper kehren dereinst zur Erde zurück- Getty

Jeder Mensch muss sterben. Keine Weltanschauung bewahrt ihn davor. Das ist die unaus-weichliche Conditio humana, das Schicksal jedes Menschen. Hier kommt, nur schon sprachlich, der Begriff Humanität ins Spiel. Humanität und Aschermittwoch sind unzertrennbar miteinander verbunden. Landläufig ist mit Humanität Menschlichkeit gemeint. Tiefer gegraben, gibt das Wort mehr her. Wortgeschichtlich verbirgt sich darin der lateinische Begriff Humus, zu Deutsch: Erde. Überraschend ist allerdings das Verb, das im Wort Humanität steckt: humare, was beerdigen, in die Erde zurücklegen, bedeutet.

Der Aschermittwoch will heute an dieses Verb erinnern, diesen unvermeidlichen Gang jedem Menschen vor Augen führen. Es ist den Kirchen hoch anzurechnen, in Gottesdiensten darauf aufmerksam zu machen. Doch ich befürchte, sie werden kaum mehr gehört. Genauso wenig, wie an Silvester zur Mitternacht die Knallerei der Feuerwerke die Kirchenglocken längst übertönt. Oder wann haben Sie zuletzt einen Leichenwagen gesehen? Wo wäre es heute noch möglich, einen Verstorbenen an dessen Wohnsitz abzuholen, um ihn bei seinem letzten, irdischen Gang über die Strassen zum Friedhof zu begleiten? Ein Aufschrei von morgendlichen Verkehrsteilnehmern wäre garantiert. Gar eine Anzeige wegen Behinderung des Arbeitswegs?

Endlichkeit widerspricht Ideologie und Krieg

Humanität, verstanden als Menschlichkeit, in Ehren: Aber der tiefere Sinn von Humanität erschliesst sich erst im Bewusstsein des Menschen, Staub zu sein und zu Staub zurückzu­kehren. Wer dies bedenkt, weiss um seine Endlichkeit. Das ist keine Erkenntnis des Verstandes allein. Sie ist emotional. Und sie hat Konsequenzen. Kein Mensch, der mit der Tatsache unterwegs ist, als Asche zu enden, wird sich krampfhaft an Dinge, an Ideologien klammern. Oder gar einen Krieg lostreten. Er wird gelassen leben, nicht raffen, vielmehr loslassen üben und gerade deswegen seine Tage geniessen. Das Memento mori erst ermöglicht ein heiteres Carpe diem. Oder anders gesagt: Das Symbol Gott relativiert den Menschen in allen seinen Facetten. Das ist die Weisheit des Aschermittwochs und das Wesen jeglicher Humanität.

Wellen und Meer zeigen symbolisch zwei Aspekte unseres Daseins. Getty

Unsere Gesellschaft gibt vehement Gegensteuer. Sie beweihräuchert das Ich als Nabel der Welt und verdrängt Gott ins Reich der Märchen, weil es selbst Gott sein will. Das Ich hat eine höllische Angst zu sterben, deshalb strebt es nach Unsterblichkeit, nicht erst im Jenseits, schon in dieser Welt. Wer ar­gumentiert, gerade weil der Mensch sich seiner Endlichkeit bewusst ist, hänge er verzweifelt am Leben, erklärt damit, dass ein solches Leben nur als egozentrisches Ich ertragbar ist.

Wir sind nicht nur Welle, wir gehören zum Meer

Der deutsche Physiker Markolf Niemz nimmt diesen Gedanken in einem eindrücklichen Bild auf: «Wenn eine Welle sich nur als Welle versteht, hat sie Angst zu vergehen. Sobald sie erkennt, dass sie Wasser ist, verliert sie ihre Angst, weil sie dann weiss, dass sie vergehen muss und das Wasser dennoch weiter existiert.» Der Aschermittwoch ist in unserer lauten, ruhelosen Welt der leise Ruf aus einer anderen Welt. Nicht nur für religiöse Menschen.

Josef Hochstrasser. PD