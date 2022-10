Chorkonzert in Luzern Ensemble Corund: Musik für das englische Königshaus Nichts von Ruhestand: Am Samstag zeigte das Ensemble Corund in der Matthäuskirche Luzern mit «Music of a Royal Church» seine Qualität aus fast 30 Jahren. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 30.10.2022, 14.04 Uhr

Sang auch in der Matthäuskirche im Kreis: Das Ensemble Corund bei einem früheren Konzert in Unterägeri. Bild: Patrick Hürlimann (29. Oktober 2022)

Zunächst erklingen am Samstag in der Matthäuskirche Luzern nur Vokalstücke, wobei der Chor im Kreis auf der Bühne steht und sich hier der Zweck nicht selbst erklärt. Als ein Showelement wie einst bei Miles Davis kann die Abwendung vom Publikum wohl nicht gemeint sein. Es hat zur Folge, dass man von einigen der Sängerinnen und Sängern nur den Rücken sieht und diese wiederum die Sicht auf die hinteren Chormitglieder verdecken. Weil in Reihe anstatt versetzt bestuhlt ist und die Bühne nur wenige Zentimeter hoch ist, wird dieser Effekt noch verstärkt. Unter anderem sind es die Bässe, die mit dem Rücken zum Publikum stehen. Dadurch gehen sie an lauten Stellen etwas unter, da sie vom Publikum wegsingen.

Ein Glücksfall zwischen Krönung und Ruhestand

Dennoch, an der musikalischen Umsetzung und der Qualität des Chors gibt es nichts auszusetzen. Die Transparenz, Präzision und spannende dynamische Gestaltung mit der das Kyrie von William Byrd aus «Mass for 4 voices» zur Eröffnung vorgetragen wird, zeigen die Jahrzehnte lange Erfahrung des Ensembles, welches im nächsten Jahr dreissig wird. Stephen Smith, erzählt Interessantes und Wissenswertes über das Verhältnis von Byrd und Thomas Tallis, wobei Letzterer zunächst der Lehrer des Ersteren gewesen ist und sich dies aber später umdrehte. Ausserdem seien beide recht gewitzte Geschäftsmänner gewesen, die eine Art Monopol für ihren Notendruck durchsetzen konnten.

Als dann für einige Stücke von Henry Purcell das Orchester auftritt, steht der Chor wieder wie gewohnt hinter dem Orchester. Das verleiht dem Konzert sogleich ein etwas weiteres und offeneres Ambiente. Wie es bei historischen Aufführungspraktiken üblich ist, muss sehr oft und ausgiebig gestimmt werden. Smith kommentiert dies damit, dass er sich frage, ob denn Purcell, Bach und Händel auch immer so lange gewartet haben oder ob die dann einfach falsch gespielt hätten. Das werden wir wohl nie erfahren, aber der Scherz kommt gut an und falsch gespielt wird hier in keinem Fall. Das Orchester versteht die barocke Spielweise hervorragend.

Führt nach der Pensionierung an Matthäuskirche das Corund weiter: Stephen Smith. Bild: Manuela Jans-Koch

Das Konzert schliesst mit «My Heart is inditing» von Purcell, das dieser für die Krönung von König James II komponierte und dessen Text Händel für die Krönung von George II wiederverwendete. Dass der Dirigent mit interessanten, teils lustigen und lebhaften Erzählungen durch die Musik führte, macht den Konzertbesuch noch attraktiver. Da ist ein Glücksfall, dass Smith nach der Pensionierung als Organist und Chorleiter der Matthäuskirche, das Ensemble Corund weiter leitet.

