Filmstarts Geschichten von Aussenseitern, die sich emanzipieren – die Kinostarts vom 18. August Die folgenden Filme starten diese Woche in den Zentralschweizer Kinos. Regina Grüter 16.08.2022, 17.18 Uhr

Daisy Edgar-Jones als Kya in «Where the Crawdads Sing». Filmstill: Sony Pictures

Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit – ­Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Fr, 19.8., 18.20 Vorpremiere in Anwesenheit von Martin Suter.

Goliath

Die Wege eines Umweltanwalts, einer Aktivistin und eines Lobbyisten kreuzen sich im französisch-belgischen Thrillerdrama, als ihr Leben durch den tragischen Akt einer Bäuerin aufgewühlt wird.

Ab 18.8. im Kino Schwyz.

Laal Singh Chaddha

«Forrest Gump» auf Indisch.

Bourbaki, Luzern: So, 21.8., 12.40.

Les magnétiques

Eine Gruppe von Freunden betreibt in der Bretagne der 80er-Jahre einen Piratensender – angeführt vom charismatischen Jerome, in dessen Schatten sein technikaffiner jüngerer Bruder Philippe steht. Dann wird Philippe zum Militärdienst in West-Berlin einberufen. Mehrfach ausgezeichnetes Drama über Emanzipation und Revolution.

Ab 18.8. im Bourbaki, Luzern.

Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka

Lotta freut sich auf die Klassenfahrt: Ganz ohne Eltern, dafür mit ihren besten Freunden die Insel Amrum erleben. Da schlägt die Mama ausgerechnet Lottas Vater als Begleitperson für die Exkursion vor… Zweite Kinoadaption. (dpa)

Ab 18.8. im Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

The Hill Where Lionesses Roar

Drei junge Frauen erkennen, wie ihre Träume und Ziele im abgelegenen kleinen Dorf im Kosovo erstickt zu werden drohen. Doch nichts kann sie in ihrem Verlangen nach Unabhängigkeit stoppen. Vielbeachtetes Regiedébut der 21-jährigen Kosovarin Luàna Bajrami.

Ab 18.8. im Bourbaki, Luzern.

Tom Medina

Tom Medina wird von einem Jugendrichter in die Camargue zu Ulysses geschickt und erlernt an dessen Seite den Beruf des Naturwächters. Unverändert schlägt ihm Feindseligkeit entgegen. Tony Gatlif («Gadjo dilo») verwebt seine Biografie mit Metaphern und verlegt die Geschichte des heimatlosen Tom in die Gegenwart.

Ab 18.8. im Stattkino, Luzern.

Where the Crawdads Sing (Gesang der Flusskrebse)

Die Bestsellerverfilmung über eine soziale Aussenseiterin (wunderbar: Daisy Edgar-Jones) spielt in der imposanten Sumpflandschaft North Carolinas. Die darin angelegte Liebesgeschichte empfinden viele als kitschig.

Ab 18.8. im Bourbaki, Luzern; Capitol, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.