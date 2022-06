Festival Gipfeltreffen der Alpenfestivals auf dem Bürgenstock Erweiterung statt Konkurrenz: Das Swiss Alps Classics und das Bürgenstock-Festival brachten am selben Wochenende zweierlei Festivalambiance auf den Berg. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 13.06.2022, 16.41 Uhr

Gleich zwei Festivals boten am Wochenende auserlesene Musik auf dem Bürgenstock, ohne dass sie sich gegenseitig konkurrenziert hätten. Zum einen spielte Wetter fantastisch mit. Zum andern punkteten beide mit Konzertlokalitäten von ganz unterschiedlichem Charakter und hatten darin in allen Konzerten praktisch ein volles Haus.

Das Bürgenstock-Festival führte seine beiden Konzerte am Freitag und Samstag in der archaisch-intimen Bürgenstock-Kapelle durch. Das Swiss Alps Classics zog am Sonntag für das letzte seiner vier Konzerte um von Andermatt in den Panorama-Saal des Bürgenstock-Resorts, der mit seiner Aussicht ins Mittelland mehr Glamour und eine ganz andere Ambience bietet.

Der Hauptgrund für den Erfolg liegt aber hier wie dort in der hochkarätigen Auswahl der auftretenden Künstler. Peter Frey, Stiftungsratspräsident des Bürgenstock-Festivals, sieht denn in dem unfreiwilligen Gipfeltreffen auf dem Berg kein Problem. «Kultur auf den Bürgenstock zu bringen, ist allgemein begrüssenswert», sagt er dazu: «Das ist eine willkommene Erweiterung und keine Konkurrenz.»

Gütesiegel der Berliner und Wiener Philharmoniker

Und das, obwohl sich in der künstlerischen Leitung beider Festivals ein Wettbewerb unter Spitzenorchestern kammermusikalisch fortsetzt: Denn der künstlerische Leiter des Bürgenstock-Festivals ist Andreas Ottensamer, Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker, jener des Swiss Alps Classics Clemens Hellsberg, ehemaliger Vorstand der Wiener Philharmoniker.

Milos Karadaglic und Nemanja Radulovic in der Kapelle am Bürgenstockfestival. Philipp Schmidli (11. Juni 2022)

So unterschiedlich wie die Veranstaltungsorte waren auch die Konzerte. «Wir wollen in einem intim-familiären Rahmen Musik teilen,» ist Ottensamers Credo. In der ausverkauften Kapelle hört man am Samstag bisweilen die Vögel mitmusizieren, was bei den «Cinco Preludios» von Heitor Villa-Lobos wie ein Zwiegesang mit Gitarre scheint. Milos Karadaglic aus Montenegro spielt, ganz eins mit seinem Instrument, in vielen Schattierungen. Er ist ein Magier der Klangfarben. Das verstärkt sich noch in Villa-Lobos’ «Brasileiras 5» im Duo mit dem serbischen Ausnahmegeiger Nemanja Radulovic. Das sind zwei leidenschaftliche und tief aus dem Inneren spielende Künstler. «Eine ganze Welt» heisst das Festival, und jeder Geigenton scheint eine andere Welt zu umfassen. Wie aus dem Nichts entfalten sich Klänge von unsagbarer Schönheit.

Der Pianist Julien Quentin entführt mit «Estampes» von Debussy in schwebende Sphären, deren spanische Anklänge gut zu Villa-Lobos’ Musik passen. Sein tänzerisch, plötzlich kraftvoll auftrumpfendes Spiel verstärkt sich gemeinsam mit dem Geiger in Bartoks rumänischen Volkstänzen. Da fliegen Radulovics Haare im heftigen Rhythmus. Und jeder Tanz ist, atemberaubend schnell oder mystisch verzaubernd, wieder eine ganze Welt. Am Ende werden die drei Künstler bejubelt wie Popstars.

Wiener Schmelz mit einem Geiger aus der Ukraine

Ein Quartett mit Wiener Philharmonikern beschliesst das Swiss Alps Classics im Ballsaal des Bürgenstock-Resorts Samuel Büttler (12. Juni 2022)

Am Sonntag, im Schlusskonzert der Swiss Alps Classics, passt zum Ballsaal im Bürgenstock-Resort auch das grossformatige Hochglanz-Gesamtprogramm mit vielen Informationen und Fotos. Zum ersten Mal ist das Swiss-Alps-Classics-Festival an diesem Ort. Festivalgründer Peter-Michael Reichel ist begeistert von der «atemberaubenden Kulisse», die viel Publikum anlockte, obwohl das Konzert kurzfristig angesetzt wurde.

Das Programm spannt einen Bogen von Mozart bis in die Moderne. Der ukrainische Geiger Maxim Brilinsky, seit 2011 Primgeiger der Wiener Philharmoniker, prägt das Konzert mit seinem eleganten, klaren Spiel: im Mozart-Duo mit dem Bratschisten Robert Bauerstatter, in der Passacaglia von Halvorsen mit dem Cellisten Benedikt Hellsberg und in Wieniawskis «Légende» mit dem jungen Geiger Lucas Stratman.

Als Hauptwerk erklingt das «Streichquartett Nr. 2» des ukrainischen Komponisten Boris Ljatoschinski (1895–1968), der Anklänge an Schönberg, Janácek und Bach zu einer eigenen Tonsprache verbindet. Das Quartett meistert das zwischen krassen Dissonanzen und überraschenden Harmonien wechselnde Werk ebenso klangvoll wie das abschliessende «Kaiserquartett» von Haydn. Und wenn das Konzert mit einer Schubert-Zugabe wienerisch schmelzend ausklingt, gilt auch auf dem Berg: Wien bleibt Wien.

