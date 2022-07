Museum Sasso San Gottardo Jetzt ist klar: Goethe ist bis heute ein Gotthard-Influencer Eine wunderbare Ausstellung im Museum Sasso San Gottardo schildert Goethes Reisen zum Gotthard. Dabei erfährt man Überraschendes. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 12.07.2022, 15.31 Uhr

Bildmontage aus der Ausstellung: Goethe vor dem Gotthardhospiz, das ihn auch kulinarisch begeistert hat. (Das Originalbild hat die italienische Campagna zum Hintergrund. Bild: PD

«Habe nun, ach! Philosophie, ­Juristerei und Medizin, und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heissem Bemühn …», deklamiert Faust in Goethes berühmtem Drama. Hätte sich ­Johann Wolfgang von Goethe darin selber gesehen, hätte er noch «Mineralogie» hinzufügen müssen. Goethes Gesteins- und Mineraliensammlung gehört zu den grössten, die je eine Privatperson zusammengetragen hat. 18000 Exemplare besass er.

120 hatte er auf seinen drei Reisen zum Gotthard erworben. Diesen Schatz kann man in ­Weimar bestaunen. Darum ­gaben deutsche Mineralogie-Professoren einem gelbbraunen Nadeleisenerz sogar den Namen «Goethit». Rund zehn Jahre war Goethe Vorsitzender der fürstlichen Bergwerkskommission im Kupfer-Silber-Bergwerk ­Ilmenau im Thüringer Wald. Aus den «Eingeweiden der Erde» schrieb er der ihm seelenverwandten Charlotte von Stein: «Ich führe mein Leben in Klüften, Höhlen bei den Unterirdischen.»

«Das passt doch wunderbar ins Innere des Gotthards»

Vor drei Jahren hatte Damian Zingg eine zündende Idee. «All das passt doch wunderbar zu unserem Museo Sasso San Gottardo, tief im Innern des Gotthardgranits», sagte sich der ­Direktor. Den militärischen ­Mythos knüpft das Museum in der legendären Gotthardfestung an General Henry Guisan. Für den zivilen Sektor aber fehlte die geeignete Persönlichkeit. «Der Mineraliensammler und Gotthardreisende Goethe wäre doch der Richtige», sagte sich Zingg.

Er begann damit, die landesweit erste Dauerausstellung über den berühmtesten Freund des Gotthards zu planen. Binnen einem Jahr realisierte er sie. In enger Zusammenarbeit mit zwei Fachfrauen: mit der Kuratorin Christina Kaufmann aus Lugano und Margrit Wyder, der ­langjährigen Präsidentin der ­Goethe-Gesellschaft Schweiz.

Natürlich wusste Goethe noch nicht, was ein Selfie ist. Heute hätte er sicher selber welche gemacht. Bild: PD

Schmunzelnd weist Zingg auf eine Fotomontage hin: Goethe mit Selfiestick! Zingg stellt fest: «Goethe war zweifellos der erste Gotthard-Influencer!» Seine Devise lautete: «Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern, um zu reisen.» Zum Gotthard, den er gleich drei Mal bestieg (1775, 1779 und 1797) baute der Dichter eine besondere Beziehung auf. Die Ersten, die er mit seiner Begeisterung ansteckte, die in seine Fussstapfen traten, waren Honoré de Balzac und Franz Liszt. Für Friedrich Schiller und Gioacchino Rossini baute Goethe Brücken zur Geschichte des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell: Literatur- und Musikgeschichte, erzählt in der neuen Goethe-Kaverne, 100 Meter unter Tag. Die Ausstellung schliesst sich an den Raum mit dem spektakulären Riesenkristall vom Planggenstock an. Ist gehalten in freundlichen Farben, mit lebendig präsentierten Bildern, Texten und Tonbeispielen.

«Goethe hat als Gotthardreisender viel geschrieben», sagt Damian Zingg. Vor allem aber sei der Dichter auch ein brillanter Zeichner gewesen. Eine ganze Anzahl seiner Bilder ist in der Ausstellung originalgetreu zu sehen. Zum «Scheideblick nach Italien» schrieb Goethe: «Ich hatte mich an den Fusspfad, der nach Italien hinunterging, niedergelassen und zeichnete (…) die nächste Gebirgskuppe, deren Seiten der herabschmelzende Schnee mit weissen Furchen und schwarzen Rücken sehen liess.»

Goethe verwechselte einen Fluss mit einem See

Eindrücklich auch das von Ibach aus gefertigte Bild des Grossen und kleinen Mythen: Die ersten Berge, die er sah, 1775 auf seiner ersten Gotthardreise. Auch eine echte Überraschung gibt es. Aus dem Archiv in Weimar erhielt man eine Zeichnung, die mit der Überschrift «Ein Bergsee in der Schweiz» klassiert war. Kennerin Margrit Wyder aber stellte sofort fest, dass der «Bergsee» die mäandrierende Reuss im Urserental war. Goethe hatte das Bild gleich nach Durch­queren des dunklen, schmalen Urnerlochs festgehalten.

Goethe war auf seinen Reisen auch ein guter Zeichner: Hier die beiden Mythen, die er als erste hohe Berge in seinem Leben entdeckte. Bild: Romano Cuonz (4.7.2022)

Begeistert von der Köchin im Gotthardhospiz

Die Ausstellung dokumentiert auch, wie es sich Goethe und seine jeweiligen Begleiter nach den teils beschwerlichen Fussmärschen immer auch wieder wohlergehen liessen. Besonders angetan hatte es ihm eine Köchin im Gotthardhospiz. Enorm, was sie den Reisenden in fünf Gängen auftischte:

«Eine gute Reissuppe, in welcher sich eine Knackwurst befand. Pökelfleisch mit einer guten Sauce nebst Senf. Fisch sowohl in Semmel als mit Essig und Zitronen. Gamsbraten. Nachtisch, der in gutem Schweizer Käs und Most bestand.»

Dass die Frau auch noch mit Mineralien handelte, war für Goethe das i-Tüpfelchen. In einer Installation wird einem auch die «Packliste» Goethes plastisch vor Augen geführt: Neben Tag- und Nachthemden, Mützen, Strümpfen und Pantoffeln war da auch eine Schokoladen-Kanne dabei.

Damian Zingg, hier mit einem Goethit Eisenerz, hat den Dichterfürst ins Museo Sasso San Gottardo geholt. Bild: Romano Cuonz (4.7.2022)

«Wir sind sicher, dass unsere Dauerausstellung für den nationalen und internationalen Bildungstourismus eine Rolle spielen wird», ist Damian Zingg überzeugt. Fürs richtige Motto zitiert er den Meister selber: «Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.»

Ausstellung: «Goethe am Gotthard – Höhepunkte seiner Reisen durch die Schweiz» im Museo San Gottardo auf dem Gotthardpass. Bis 16 Oktober. Täglich von 10 bis 15 Uhr. www.sasso-sangottardo.ch

