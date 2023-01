Filmstarts vom 5. Januar Hugh Grant als divenhafter Gangsterboss, Colin Farrell und Brendan Gleeson in Oscarkandidat «The Banshees of Inisherin» Diese Filme starten heute in den Zentralschweizer Kinos. Dazu gibt es Vorpremieren und Spezialvorstellungen, wie die Premiere von «Im Land der verbotenen Kinder» von Beat Bieri und Jörg Huwyler. Regina Grüter 05.01.2023, 09.00 Uhr

In «The Gentlemen» von Guy Ritchie schmieriger Reporter, nun mächtiger Waffenhändler: Hugh Grant (62) ist wieder zum Kaputtlachen.

Akira – Special

Anime von Katsuhiro Ôtomo (1988).

Bourbaki, Luzern: Mi, 11.1., 20.40 (The Ones We Love).

A Man Called Otto (Ein Mann namens Otto) – ­Vorpremiere

Cinema8, Schöftland: So, 8.1., 17.00; Seehof, Zug: So, 8.1., 11.30.

Dancing Pina – ­Zusatzvorstellung

Stattkino, Luzern: So, 8.1., 18.00.

Die Schnecke und der ­Buckelwal

Animationsfilmprogramm für die Kleinsten: Neben der abenteuerlichen Reise der kleinen Schnecke und des Wals (42 Min.) gibt es noch zwei Kurzfilme von Rita und Krokodil und die Geschichte eines Seemanns, der nach einer langen Reise wieder nach Hause findet.

Ab 5.1. im Bourbaki, Luzern.

Im Land der verbotenen Kinder – Special

Bourbaki, Luzern: So, 8.1., 11.00 (mit Begrüssung von Jörg Huwyler und Beat Bieri, Regie).

Last Dance – Vorpremiere

Bourbaki, Luzern+Seehof, Zug: Mi, 11.1., 12.15 (Lunch-Kino).

Le otto montagne

Ab 5.1. im Bourbaki, Luzern; Cinéboxx, Einsiedeln; Gotthard, Zug.

Lichtspieler – Wie Lavanchy-Clarke die Schweiz ins Kino holte

Der nahezu unbekannte Westschweizer Filmpionier und Unternehmer François-Henri Lavanchy-Clarkes (1848–1922) bekommt im Kino eine grosse Rückblende: In konzentrierten Bildfolgen erzählt der Basler Filmhistoriker Hansmartin Siegrist von den vielfältigen Aktivitäten Lavanchy-Clarkes zwischen Frankreich, England, Ägypten und der Schweiz. Es ist ein Versuch, die Stationen dieser wechselvollen Biografie mit der gleichzeitigen rasanten Entwicklung des neuen Bildmediums Film um 1900 zu verbinden (die ganze Besprechung lesen Sie hier). Im Rahmen von 30 Jahre Stattkino Luzern.

Ab Sonntag, 8.1., im Stattkino, Luzern: 11.00 Premiere mit dem Regisseur, weitere Vorstellungen: 15. (13.30), 22. (15.30)+29.1. (13.00).

M3GAN

Beste Freundin eines Kindes und Verbündete der Eltern. So ist M3GAN eigentlich programmiert. Doch als Robotik-Expertin Gemma, die Vormund ihrer verwaisten Nichte geworden ist, den Prototyp der Hightech-Puppe mit nach Hause nimmt, entwickelt diese einen geradezu mörderischen Beschützerinstinkt. Horror-Mystery-Thriller von Jason Blum und James Wan.

Ab 5.1. im Capitol, Luzern; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland.

Nobody Has to Know – ­Studiofilm Altdorf

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi 20.15.

Operation Fortune: Ruse de guerre

Wie gewinnt man das Vertrauen eines mächtigen Waffenhändlers? Man setzt dessen Lieblingsschauspieler als Geheimagent auf ihn an. In Guy Ritchies neuem Agentenabenteuer liefert Jason Statham die Action, während Josh Hartnett und Hugh Grant für die Lacher sorgen. Neben durchaus unterhaltsamen Actionszenen punktet der Agentenfilm in Hochglanz-Optik mit interessanten Wendungen, witzigen Dialogen, Ritchie-typischer Situationskomik und einer bunten Mischung von Charakteren. Ein kurzweiliger, sehr amüsanter Kinospass. (dpa)

Ab 5.1. im Capitol, Luzern; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Kino Engelberg; Kino Muotathal (8./14./15.1., je 20.00); Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Seehof, Zug.

Rafadan Tayfa – Galaktik Tayfa

Akin entdeckt ein Raumschiff. Sein Freund, Fotograf Hayri, bringt ein Bild davon in der Zeitung. Darauf wird er vom UFO-Bewohner, einem freundlichen Alien, aufgesucht. Gemeinsam gehen die drei auf eine Mission nach Istanbul. Türkischer Animationsfilm.

Ab Samstag, 7.1., im Pathé, Ebikon.

Rotzloch – Zusatzvorstellung

«Wie gehen junge Asylsuchende mit ihrem Bedürfnis nach Liebe und Sex um?» – die Filmbesprechung.

Stattkino, Luzern: Sa, 7.1., 18.30; auch noch im AfmCinema, Stans; Mo, 9.1., 20.00 im Gotthard, Zug (Fliz-Filmclub).

The Banshees of Inisherin

«Mit ‹The Banshees of Inisherin› startet das Kinojahr 2023 mit einem Highlight» – die Filmbesprechung.

Ab 5.1. im Bourbaki+Capitol, Luzern; Maxx, Emmenbrücke; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Gotthard, Zug.