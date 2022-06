1943 in Luzern geboren, wollte Walter Graf mit 22 Jahren eigentlich an die Folkwang Hochschule in Essen, um dort Regie zu studieren. Sein leidenschaftliches Interesse galt dem Theater, dem Film, der Literatur. Der frühe Tod der Eltern durchkreuzte die Pläne des späteren zweifachen Familienvaters jedoch, der sich in der Folge in der Heimat um seine jüngeren Geschwister kümmerte und 1970 in Luzern die «Büro für Bauökonomie AG» gründete. Als Dozent für Bauökonomie war Walter Graf über Jahrzehnte schweizweit tätig. Der Liebe zur Kultur blieb Walter Graf trotzdem treu. So präsidierte er von 1995 bis 2005 die Kunstgesellschaft Luzern. Und gestaltete als ihr Präsident die sehr rege Zeit des Kunstmuseums mit dem Abriss des Meili-Baus und dem Neubau des KKL mit. Von 2012 bis 2021 präsidierte Walter Graf die Stiftung BEST Art Collection Luzern, ehemals Bernhard Eglin-Stiftung. Graf sorgte mit neuem Namen für die Stiftung und der Umsetzung der Idee finanziell beteiligter Stiftungsräte für frischen Wind.