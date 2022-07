Hans Erni Museum Sie ist alles andere als altbacken: Die präzise Kunst des Scherenschnitts Typisch Schweiz. Eine Ausstellung mit Scherenschnitten im Hans Erni Museum Luzern überrascht mit ihren Sujets von Heidi bis ÖV. Susanne Holz Jetzt kommentieren 06.07.2022, 18.59 Uhr

Scherenschnitte können so modern wie traditionell anmuten. Sandra Hengartner thematisiert hier die Wildtiere in der Schweiz. Bild: PD

Es sind Bilder aus der Kindheit, die auftauchen, denkt man an Scherenschnitt. Filigrane Figuren in Schwarz und Weiss, eingeklebt ins Poesiealbum. Wie schön! Dass Scherenschnitt aber so viel mehr sein kann wie die kindliche Freude über den Beitrag im Poesiealbum, das zeigt die aktuelle Ausstellung im Hans Erni Museum Luzern.