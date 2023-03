Neu im Kino Der Nachfolger von «Rocky» geht nun auch schon in die dritte Runde – und ein Film über uns ganz besonders vertraute Vögel «Creed III» und andere: Diese Filme starten in den Zentralschweizer Kinos. Darunter ist auch einer über eine Frau, die sich in einer besonders schwierigen Zeit zu wehren wusste. Arno Renggli 01.03.2023, 12.09 Uhr

Creed III

Auch «Creed», die Spin-off-Reihe von «Rocky», geht bereits in die dritte Runde. Irgendwie klingt alles etwas ähnlich: Adonis Creed, nun selber Champion, ist etwas satt geworden und promotet lieber Kämpfe, statt sich selber noch verprügeln zu lassen. Als ein Jugendfreund von ihm, selbst ein talentierter Boxer, aber mit einer dubiosen Vergangenheit, seine Hilfe will, gerät Adonis in Schwierigkeiten. Versteht sich, dass er am Ende wieder selber im Ring landet. Erstmals inszeniert von Hauptdarsteller Michael B. Jordan selber und erstmals ohne Auftritt von Rocky, überzeugt der Film weniger mit der Story als durch starke Darsteller und Bilder.

Sonne und Beton

Deutsches Jugenddrama nach dem autobiografischen Bestseller-Roman von Felix Lobrecht: Vier gelangweilte Berliner Jugendliche suchen Action mit Drogen und Prügeleien. Als ihre Schule eine Lieferung neuer Computer erwartet, beschliessen sie, diese zu stehlen. Doch bei der konkreten Planung kommen ihnen allmählich Zweifel.

Krähen

Dokfilm des Berners Martin Schilt («Wild – Jäger und Sammler», «Die Wiesenberger») über Krähen und Raben, die in vielen Kulturen eine besondere Rolle spielen. Schilt ist für seine Recherchen und Naturaufnahmen in der ganzen Welt umhergereist.

The Mies van der Rohes

Ausdruckstänzerin und Schauspielerin Georgia van der Rohe (1914–2008) ist die älteste Tochter des weltbekannten Architekten Ludwig Mies van der Rohe. Eigenwillig ergreift sie die Chancen der modernen Zeit, um Zumutungen pa­triarchaler Muster zu trotzen. Besonders schwer: Als ihr Vater 1938 die Familie verlässt und die USA auswandert, kämpfen sich Ehefrau und Tochter alleine durch die Barbarei der Nazizeit. Der Film der Zürcherin Sabine Gisiger ist eine Doku mit Archivaufnahmen, angereichert mit gespielten Szenen.

Karlchen ­— Das grosse Geburtstagsabenteuer

Deutscher Kindertrickfilm über den kleinen Hasen Karlchen. Dieser kann die Feier zu seinem fünften Geburtstag kaum erwarten. Doch dann wird seine Schwester krank, und das Picknick am See fällt aus. Wütend reist Karlchen zu Oma Nickel, die am anderen Ende der Stadt wohnt. Dafür muss er durch den Wald und gerät in ein Abenteuer.

The Fabelmans

Der neue Film von Steven Spielberg greift teils autobiografisch die Kindheit des Regisseurs und eine Familie ab den 1950er-Jahren. Eine grössere Besprechung erscheint voraussichtlich diese Woche in unserer Zeitung.

Saint-Omer

Professorin und Schriftstellerin Rama reist für einen Gerichtsprozess von Paris nach Saint-Omer, um über eine Mutter zu schreiben, die ihre kleine Tochter getötet haben soll. Doch war es wirklich so? Ramas Gewissheit gerät während des Prozesses ins Wanken. Drama der französischen Regisseurin Alice Diop, der in Venedig den Silbernen Löwen holte und im Oscar-Rennen steht.

What’s Love Got to Do with It

Innerschweizer Filmpreis

