Kinostarts vom 24. November Eine Hausfrau kämpft für Frauenrechte, eine kannibalische Liebesgeschichte und ein Heidi, das verrückt spielt Diese Filme starten am 24. November in den Zentralschweizer Kinos. Dazu gibt es eine Vorpremiere des neuen Films der Iranerin Shirin Neshat oder mit «Kafka for Kids» eine Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern. Regina Grüter 24.11.2022, 11.28 Uhr

Joy (Elizabeth Banks, links) und Virginia (Sigourney Weaver) in «Call Jane». Bild: DCM

Bones and All

Kannibalendrama von Regisseur Luca Guadagnino («Call Me By Your Name»).

Im Bourbaki, Luzern; Maxx, Emmenbrücke.

Call Jane

Chicago, 1968. Während die Stadt und die Nation am Rande eines gewalttätigen politischen Umsturzes stehen, führt die Hausfrau Joy (Elizabeth Banks) mit ihrem Mann und ihrer Tochter ein gewöhnliches Leben in der Vorstadt. Joys erneute Schwangerschaft führt sie unerwartet in einen lebensbedrohlichen Zustand. Doch eine legale Abtreibung ist nicht möglich. Phyllis Nagy, Drehbuchautorin von «Carol», inszeniert die Geschichte, die zum Teil auf wahren Begebenheiten rund um das Jane-Kollektiv beruht. Dieses ermöglichte in einem Zeitraum von vier Jahren durch seine verdeckte und präzise Mobilisierung Tausende von Abtreibungen.

Im Bourbaki, Luzern; Maxx, Emmenbrücke; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Color of Heaven

Spanisch-schweizerischer Spielfilm mit Carlos Leal – zu Teilen im Schwyzer Talkessel und in Luzern gedreht. Mehr dazu am Samstag, 26. November.

Tickets für die Vorpremiere vom Do, 24. November und die Premiere vom Fr, 25. November im Verkehrshaus Filmtheater, Luzern gibts es hier: https://colorofheaven.ch/shop/. Ab Sonntag, 27. November (20.15 mit Leuten aus der Crew) im Kino Schwyz.

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hält, was der Titel verspricht: Guillermo del Toros («Pan’s Labyrinth») Adaption ist visuell überwältigend und greift die dunklen Seiten der Vorlage auf.

Im Capitol, Luzern.

Il Giardino del Re – Studiofilm Altdorf

Drama von Silvio Soldini («Pane e Tulipani»), Italien 2021.

Cinema Leuzinger, Altdorf: Mi, 30. November, 20.15.

Il legionario – Cinema Italiano

Daniel, der einzige afrikanisch-italienische Beamte der römischen Bereitschaftspolizei, wird gezwungen, ein Wohnhaus mit 150 Familien, darunter auch seine eigene, zu räumen. Am Locarno Film Festival 2021 wurde Hleb Papou mit dem Preis für die beste Nachwuchsregie ausgezeichnet.

Stattkino, Luzern: So, 27. November, 18.00.

Kafka for Kids – Special

Die Viennale schrieb über den Film von Roee Rosen (Israel 2022): «Von Kafka wird berichtet, dass er sich beim Vorlesen seiner Texte oft vor Lachen kaum halten konnte. Diese anarchistische, spielerische Seite des berühmten Autors wird hier so ernst genommen, dass ihr als ironische Hommage an verblichene Formate des Kinderfernsehens ein nur auf den ersten Blick unschuldiges Musical gewidmet wird. Denn neben viel Trash und liebevoll inszenierten Albernheiten taucht eine vormalige Kinderdarstellerin in der Rolle einer israelischen Rechtsexpertin auf, die auf die unterschiedliche juristische Behandlung von palästinensischen und jüdischen Jugendlichen verweist.» Zum 30-Jahr-Jubiläum des Stattkinos Luzern und in Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern, das dem israelischen Künstler ab Samstag eine umfassende Einzelausstellung widmet (ein Bericht dazu erscheint am Freitag, 25. November).

Stattkino, Luzern: Sa, 26. November, 18.00, anschliessend Gespräch mit Fanni Fetzer, Roee Rosen und Sergio Edelsztein, Co-Kurator.

Land of Dreams – Vorpremiere

Im Rahmen der Filmreihe zum 30-Jahr-Jubiläum des Stattkinos Luzern.

Stattkino, Luzern: Do, 24. November, 18.30 (regulär ab 1.12.).

Le petit Nicolas – Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Mi, 30. November, 12.15 (Lunch-Kino).

Mad Heidi

Hier lesen Sie das Interview mit den Machern zum ersten Schweizer Trash-Movie.

Im Bourbaki, Luzern; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz.

Strange World

Das Action-Abenteuer taucht tief in ein unerforschtes und tückisches Land ein, in dem fantastische Kreaturen auf die legendären Clades warten. Die Clades sind eine Entdeckerfamilie, die mittlerweile jedoch gar nicht mehr so abenteuerlustig ist. Nun müssen sie sich aber für eine überlebenswichtige Forschungsmission zusammenraufen und sich in eine Welt begeben, wie sie noch nie jemand zuvor gesehen hat. Der Disney-Animationsfilm zur Weihnachtszeit.

Im Capitol, Luzern; Cinema Leuzinger, Altdorf; Lux, Baar; Pathé, Ebikon; Cinéboxx, Einsiedeln; Maxx, Emmenbrücke; Cinema8, Schöftland; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; AfmCinema, Stans; Seehof, Zug.

Yuku und die Blume des ­Himalaya – Vorpremiere

Bourbaki, Luzern: Mi, 30. November, 14.20.