Skulpturenpark Ennetbürgen Hier kann man im Grünen spazieren und vierzig Kunstwerke geniessen: Jetzt kommt es zu einer grossen Veränderung Ennetbürgen hat einen der schweizweit grössten Skulpturenparks. Zehn Jahre lang hat Roland Heini ihm ein Gesicht und viele Geschichten gegeben. Jetzt kommt ein Neuer ans Steuer. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 11.01.2023, 18.07 Uhr

Roland Heini (links) übergibt die Leitung an Michael Sutter. Im Hintergrund eine Stahlskulptur von Albert Siegentaler. Bild: Romano Cuonz (5.1.2023)

Wer auf den hübsch angelegten, rollstuhlgängigen Wegen am Rande des Flugplatzes Buochs zum ersten Mal spaziert, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus: Auf Schritt und Tritt begegnet man Skulpturen. Teils fordern sie attraktiv und auffällig ihren Platz. Teils sind sie zierlich in die Landschaft eingebettet. Während eines einstündigen Rundgangs trifft man derzeit auf Werke von vierzig verschiedenen Kunstschaffenden aus dem In- und Ausland.

Heute stehen vor Albert Siegenthalers imposanten Stahlkonstruktion «TUA» zwei lebhaft diskutierende Männer: Roland Heini, der den Park zehn Jahre als Geschäftsleiter und Kurator entscheidend geprägt hat, und sein Nachfolger, der Luzerner Kunsthistoriker und Kurator Michael Sutter (siehe Box).

Ihm kann Roland Heini viel erzählen. Eben weist er auf Siegenthalers Werk hin: «Dieses Werk mit grünem Innenraum und roter Hülle stand jahrzehntelang vor einem Schulhaus in Baar. Als es einem Neubau weichen musste, baten wir die Gemeinde, es uns als Leihgabe zu überlassen. Sie restaurierte es gar noch für 1800 Franken!»

Ein anderes Beispiel: Einzigartig als Skulptur ist auch eine Unterwasserfotografie der Tauchforscherin und Archäologin Heidi Hostettler aus Kriens. Entstanden ist dieses Bild bei einem Tauchgang in einem gefluteten Tagbauwerk der früheren DDR. Erstaunlich, wie die Unterwasserwelt in die Ennetbürger Umgebung passt, in der sie heute zu sehen ist.

Unterwasserlandschaft von Tauchfotografin Heidi Hostettler, perfekt in die Ennentbürger Landschaft inszeniert. Bild Romano Cuonz (2021)

Frei zugänglich: für Kunstinteressierte, Hündeler und Jogger

Seit 16 Jahren gibt es den Skulpturenpark Ennetbürgen. Ideengeber und Gründer waren Kunstfreunde wie Klaus Hipp, Karl Reichmuth und Michael Pieper. Die meisten Werke, die auf dem 1,5 km2 grossen Areal der Genossenkorporation Ennetbürgen stehen, sind Leihgaben. «Zählen wir Hündeler und Joggerinnen mit, haben wir an schönen Tagen 500 bis 1000 Besucher», schmunzelt Heini. Pro Woche werden 20 bis 30 Begleitbroschüren bezogen, die es am Eingang gratis gibt. Organisiert wird der Park durch die Stiftung Skulptur Urschweiz, getragen durch namhafte Gönner und Sponsoren. Er ist ganzjährig offen und frei zugänglich.

«Werke von Frauen zu holen, war mir wichtig»

«Hier hat jede Figur ihre Geschichte», sagt Heini. Vom Nidwaldner Urgestein Josef Maria Odermatt stehen zwei durch Schmieden und Schweissen gebändigte massive Eisenplastiken am Bachlauf. «Die eine gehörte einer Firma, die aus Nidwalden wegzog. Diese wollte den ‹Odermatt› aber im Land lassen», erinnert sich Heini. Ein Glücksfall!

Rote Stele von Gertrud Guyer Wyrsch. Bild: Romano Cuonz

Ein Wunsch war es, auch etwas von Gertrud Guyer Wyrsch, einer der ersten abstrakten Künstlerinnen der Schweiz, zu haben. Die «Rote Stele» aus bemaltem Stahlblech habe sie, so Heini, mit über 90 Jahren aus Sperrholz gebaut und von einem Metallbauer ausführen lassen. «Werke von Frauen in den Park zu holen, war mir wichtig», sagt Roland Heini. Und erzählt sein Erlebnis mit der Schattdorferin Maria Zgraggen. Als er sie besuchte, habe sie schachtelweise Papier- und Kartonschnipsel vor sich gehabt. Daraus seien ein handgrosses, ein schuhschachtelgrosses und ein meterhohes Modell entstanden. «Als wir die vier Meter hohe Skulptur im Park platzierten, schaute die Künstlerin den Arbeitern ganz genau auf die Finger.»

Dach auf einem Bein – ohne Nägel oder Schrauben

«Traum vom Fliegen» von Adrian Gander. Bild: Romano Cuonz

In viele Werke sind gemeinsame Ideen von Kurator und Kunstschaffenden eingeflossen. So hat Roland Heini manchmal bei der Realisierung tatkräftig mitgeholfen. Ein Beispiel: Dem Luzerner Innenarchitekten Sacha Klemm eröffnete Heini seinen Wunsch, im Park einen Pavillon aufzustellen. Dazu kam es nicht, doch Klemm setzte über zwei Sitzbänke unter Bäumen ein symbolisches Dach auf einem Bein. «Ganz besonders ist die japanische Konstruktion, gefertigt ist die Skulptur in einem Stecksystem ohne Leim, Schrauben oder Nägel», sagt Heini. Weil für ihn unbedingt ein «Sprayer-Kunstwerk» in die Schau gehörte, spazierte er mit dem jungen Buochser Adrian Gander durch den Park. Auf dem Rollfeld kreierten sie die Idee, die Attrappe eines Flugzeugflügels aufzustellen und darauf den «Traum vom Fliegen» zu sprayen.

Fix installiert: Passant beim fix installierten Einbeindach von Sascha Klemm. Es ist nur gesteckt, hält also ohne Nägel, Schrauben oder Leim. Bild: Romano Cuonz (2021)

Quasi das Meisterstück lieferte Roland Heini letztes Jahr ab. 40 Künstlerinnen und Künstler lud er dazu ein, auf Holz­sockel Werke zu montieren und einen Sommer lang zu zeigen. Dabei kam es zu überraschend neuen und zukunftsweisenden Begegnungen: Der Luzerner Comiczeichner Heini Andermatt etwa schuf ein «Gruppenbild mit Dame», Holzfiguren, mit denen Kinder spielen durften. Fix hatte Jürg Altherr für Kinder in der Nähe schon eine riesige Krabbelskulptur gebaut.

Der Luzerner Comiczeichner Heini Andermatt schuf ein «Gruppenbild mit Dame». Bild: Romano Cuonz

Ist Roland Heini am Ende des 10. Jahres zufrieden wie Gott am 7. Tag, als der die Welt erschaffen hatte? «Es ist, wie Heini Gut auf ein grosses Stahlblech in der Ausstellung geschrieben hat», sagt er nachdenklich. «Vorne steht ‹Zum Einen›, auf der Rückseite ‹Zum Ändern›.»

