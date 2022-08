Kunst Nie vergessene Freundinnen und das Leiden des jungen Pfadfinders: Hier lächelt einer mit seinen Skizzen das Leben an Der Zentralschweizer Giorgio Avanti stellt in der Galerie Müller seine Zeichnungen aus. Sie sind so leicht wie der Sommer. Susanne Holz Jetzt kommentieren 10.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Luzerner Galerie Müller lädt Multitalent Giorgio Avanti derzeit zum Spazieren zwischen leichten und frechen Erinnerungen ein. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

Er kann Leichtigkeit. Ob er schreibt oder zeichnet – Multitalent Giorgio Avanti vergisst dabei nie, das Leben mit Humor zu nehmen. Eine Könnerschaft, die sich bereits am verschmitzten Lächeln und am freundlichen Ton des 1946 in Luzern Geborenen und seit 1980 im Kanton Zug Lebenden ablesen lässt.

Es ist immer eine Freude, auf Peter Georg Studer alias Giorgio Avanti zu treffen. Dieses Mal findet der Austausch mit dem Juristen, Maler und Verfasser von Epik und Lyrik in der Luzerner Galerie Müller statt, anlässlich der aktuellen Ausstellung «Promenade sur Papier».

Die Erinnerungen dieses Künstlers sind prächtig

Giorgio Avanti begegnet einem so leicht und fröhlich wie seine Zeichnungen von den Wänden der Galerie nahe des Vierwaldstättersees strahlen. Die rund 55 ausgestellten Skizzen seien Reminiszenzen an sein Leben:

«Sie steigen aus dem Unbewussten zu mir herab, all diese launigen Sujets.»

So könnte der Titel der sommerlich frischen Ausstellung auch «Spaziergang durch Erinnerungen» heissen anstatt «Promenade sur Papier». Das Schöne und Gute daran: Geht man von Avantis Wahl der Farben aus, scheint sein Leben geprägt zu sein von prächtigen Erinnerungen – und sind sie vielleicht mal nicht so gut, so gleicht Avanti das mit umso kräftigeren Tönen und umso forscherer Skizzierung aus, etwa beim Bild «The Scout», der Pfadfinder.

Der junge Mann in blauer Jacke mit rotem Kragen und roten Lippen kann sein Erschrecken über sein Dasein im Blick nicht ganz verbergen. Hier zeigt sich das Können des Künstlers, mit wenig Mitteln viel Ausdruck zu schaffen. War er denn nicht gerne Pfadfinder? «Nein», lacht Giorgio Avanti, «die Mutter hatte es gewollt.» In besserer Erinnerung scheint dem 76-Jährigen, dem es einst – obwohl Autodidakt – innerhalb weniger Jahre gelang, sich in der Innerschweizer Kunstszene zu etablieren, die elegante Arlette zu sein.

«The Scout», der Pfadfinder, ist wohl nicht so ganz glücklich über sein Dasein. Bei der eleganten «Arlette» darf man auf ein Lächeln hoffen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 9. August 2022)

«Sie war eine sehr gute Freundin meiner verstorbenen Schwester», erzählt Giorgio Avanti. Arlette hält sich sehr aufrecht und blickt den Betrachter so scharfsichtig wie zu einem Lächeln – unter Umständen – bereit an. Ihr Rock ist gelb, die Wangen sind es ebenfalls.

Gelb darf fast nie fehlen bei den frischen Skizzen Avantis, die vor allem im Chamer Atelier von Andrea Christina Leisinger entstanden sind, während sich der vielfach Begabte im eigenen Atelier in Walchwil hauptsächlich seinen Acrylbildern widmete.

Ausstellung mit Giorgio Avanti: «Promenade sur Papier». In der Luzerner Galerie Müller, Haldenstrasse 7. Bis zum 24. August 2022. Die Ausstellung ist geöffnet Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 13 bis 17 Uhr. www.galeriemueller.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen