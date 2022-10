Luzern Das Festival Echolot lässt die Musik dort spielen, wo sie hinpasst Man reist wieder kreuz und quer durch die Stadt und hört Musik in Luzerner Lokalen, die sonst kaum so bespielt werden. Aber auch wieder auf klassischer Bühne im Kleintheater. Regina Grüter Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

In der Indieszene hochgeschätzt: Der Zürcher Singer-Songwriter Fai Baba macht jetzt Swiss-Neo-Folk in Mundart. Bild: Zsigmond Toth

«Da reist man kreuz und quer durch die Stadt und hört Musik in Lokalen, die sonst kaum so bespielt werden», schrieb Pirmin Bossart begeistert übers Echolot. Das im letzten Jahr neu ins Leben gerufene Luzerner Festival sei nicht nur Konzept, sondern auch Erlebnis.

Das Konzept des Indoor-Festivals: Lokale, nationale und auch internationale Acts treten auf klassischer Bühne auf, vor allem aber auch in Settings und Lokalen, die dafür neu und ungewöhnlich sind. «Es geht uns um die Wechselwirkung von Musik und dem Ort, an dem diese stattfindet», hatte Dominik Unternährer vor einem Jahr erklärt. Und darum, Orte zu entdecken, die man sonst kaum oder gar nie aufsucht. Als Gesamtkoordinator gehört Unternährer zum zehnköpfigen Kernteam aus dem Umfeld des B-Sides-Festivals, des Radio 3-Fach und dem Musikblog Orange Peel. Vom Umfang her ist die zweite Ausgabe in etwa gleich: über 30 Konzerte an 16 verschiedenen Spielorten.

Fai Baba und internationale Gäste auf der «grossen» Bühne

An der Schnittstelle von Hip-Hop, Elektronik und Clubsound: Grove aus Bristol. Bild: Khali Ackford

Das Konzert des bosnisch-bernischen Akkordeonisten Mario Batkovic in der Johanneskirche im Würzenbachquartier gehörte 2021 sicher zu den speziellsten Raum-Klang-Konstellationen. Die Kirche fungiert heuer nicht mehr als Konzertort, dafür neu die Zentral- und Hochschulbibliothek.

Das sei sicher eines der speziellsten und unkonventionellsten Settings, sagt Unternährer.

Das experimentelle Zürcher Duo Oszilot (Samstag, 19.00) bespielt den Lesesaal mit einer Klanginstallation. Die «sehr sphärische Musik» der Luzerner Produzentin Martina Lussi tritt ins Wechselspiel mit den räumlichen Strukturen des Plattenladens «Setpember Vin & Vinyl». Unternährer: «Das ist nicht gross und mächtig wie bei Batkovic, aber sehr speziell und empfehlenswert.»

Was passt musikalisch gut in welchem Raum?, fragt sich das Echolot-Kollektiv und macht sich ausgehend von der Location auf die Suche nach dem passenden Act. Oder umgekehrt: Im Kleintheater, das auch letztes Jahr wichtige Veranstaltungsbasis war, sind Acts programmiert, die viele Leute anziehen und dafür auch eine grössere Bühne brauchen. Der in der Indieszene hochgeschätzte Zürcher Singer-Songwriter Fai Baba (Freitag, 21.45) spielt dort – seinen neuen Swiss-Neo-Folk in Mundart –, aber auch internationale Acts wie die Band Lalalar (Samstag, 23.00) aus Istanbul oder Grove (Freitag, 23.15) aus Bristol, die an der Schnittstelle von Hip-Hop, Elektronik und Clubsound operiert.

Einzigartig ist das Konzert von To Athena (Donnerstag, ausverkauft) im Verkehrshaus Filmtheater: Speziell auf dieses Setting abgestimmt, tritt die Luzernerin Tiffany Limacher mit Band, kleinem Orchester und Backgroundchor auf, während DJs die grösste Leinwand der Schweiz bespielen.

Rap und Post-Punk in ­Baustellenatmosphäre

«Sehr speziell und empfehlenswert»: die Luzerner Produzentin Martina Lussi (https://martinalussi.com/). Bild: PD

Und dann ist da wieder die ABL-Baustelle an der Claridenstrasse als Konzertort: Im offenen städtischen Raum, in einer Atmosphäre, die lebt, präsentiert Lorena Stadelmann aka Baby Volcano (Samstag, 20.15) Rap und Urban Music – «ein bisschen wütende Musik», wie Dominik Unternährer einordnet. Die Schaffhauser Band Walter Frosch (Freitag, 20.00) passe mit ihrem Post-Punk auch extrem gut zur Location.

Festivalzentrum ist der Concept Store «En Bas» an der Moosstrasse, der am Samstag bereits ab 15 Uhr geöffnet hat. Blumen, Möbel, Konzerte – sowie Kulinarik und ein wärmendes Feuer im Hinterhof.

Das Echolot arbeitet aber auch mit dem «SuppenKasper» auf dem Helvetiaplatz zusammen, «eine Art Foodstand im Kern der verschiedenen Locations», so Unternährer.

So kann man unterwegs von einem Ort zum anderen eine Essenspause einlegen. Das Echolot-Kollektiv setzt aber auch darauf, dass sich die Festivalbesucher in den Restaurants der Umgebung verpflegen. «Wir wollen sie mit unserem Angebot nicht konkurrenzieren», sagt Unternährer. Mit dem «Majorelle» und dem «Petrus» (Pizza «Echolot») im Himmelrich besteht eine Partnerschaft.

Das Echolot-Kollektiv leistet mit seinem Festival auch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Wahrnehmung der Stadt Luzern, besonders der Neustadt, als Ort mit jungen, lebendigen und kreativen Lokalitäten.

Es steckt viel Herz und Charme im Echolot. Letztes Jahr gab es in der Johanneskirche eine spontane Fingernägel-Lackier-Aktion des Deko-Teams. «Kann gut sein, dass es etwas in der Art wieder gibt», sagt Unternährer und lacht. Die Baustelle ist übrigens die gleiche wie 2021. Nur hat es inzwischen Fenster drin.

Donnerstag, 27., bis Samstag, 29. Oktober, Luzern; www.echolotfestival.ch, Tickets: www.petzi.ch, Do ausverkauft.

Grove. Quelle: Youtube

Fai Baba. Quelle: Facebook

