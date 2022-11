Hochsensibilität Warum nur reagiert Ennio auf alles so empfindlich? Die Innerschweizer Autorin Noëmi Sacher zeigt in einer packenden Buchgeschichte, was Hochempfindlichkeit für betroffene Kinder und ihre Eltern bedeutet. Arno Renggli Jetzt kommentieren 16.11.2022, 20.39 Uhr

Das Buch von Noëmi Sacher.

Für den achtjährigen Ennio ist es eine Katastrophe: Dass seine Eltern mit ihm aus der übersichtlichen Wohnung in ein neues Haus gezogen sind. Dass der Geruch neu ist und nach Fisch stinkt. Dass sein altes Piratenbett weggegeben worden ist und er ein neues erhalten soll. Dass er sich mit dem neuen Nachbarsmädchen Kalila anfreunden soll.

Er ist total überfordert ob all des Neuen. Reagiert bockig, impulsiv, zieht sich zurück wie die Schildkröte in ihren Panzer, will von allem nichts wissen. Dass er die Enttäuschung seiner Eltern spürt, macht es nicht einfacher. Sie streiten sogar wegen ihm. Vor allem der Vater findet, Ennio müsse es doch irgendwann «packen».

Er reagiert stark auf äussere Einflüsse

Autorin und Textcoachin Noëmi Sacher (42), aufgewachsen in Schwyz und in Luzern und Arth lebend, greift in einer spannenden Geschichte das Thema Hochsensibilität auf. Dies, nachdem sie im Vorgängerbuch «Kaya Kompliziert» kindliche Zwangsstörungen thematisiert hatte. Erneut versteht man sehr schnell, was die Hauptfigur besonders unter Druck setzt: Im Fall von Ennio sind es alle Dinge, die für ihn ungewohnt sind. Und die ihn in Kontakt mit Menschen bringen könnten, die er nicht kennt. Gleichzeitig reagiert er sehr stark auf äussere Einflüsse, die viel ungefilterter auf ihn einwirken als auf andere Menschen.

Illustration aus dem Buch, die Ennios Überforderung zeigt.

Gemäss Schätzungen sind 15 bis 20 Prozent aller Menschen vom angeborenen Wesenszug der Hochsensibilität betroffen. Wobei es keine exakte Diagnose und vor allem sehr unterschiedliche Grade gibt. Gerade deshalb funktioniert der Ansatz von Noëmi Sacher so gut, die Thematik in einer Geschichte zu vermitteln, die sowohl Kinder wie Erwachsene anspricht.

In einer dichten Sprache wird einfühlsam erzählt, was in Ennio vorgeht. Und aus seiner Sicht auch, wie die Erwachsenen darauf reagieren.Nicht immer ideale Art, wie es scheint, und doch kann man auch dies nachvollziehen. Wunderbar passend dazu sind die Illustrationen der Zürcherin Tanja Stephani.

Autorin Noëmi Sacher. Bild: PD

Nicht nur Handicap, sondern auch Qualität

Wichtig aber ist auch: Sachers Geschichte stellt Hochsensibilität nicht einfach als einen Defekt dar, als reines Handicap. Zwar hat diese «Dünnhäutigkeit» Nachteile und stellt Herausforderungen an die Betroffenen und an ihr Umfeld. Aber diese haben auch besondere oder ausgeprägte Fähigkeiten punkto Wahrnehmung oder Empathie gegenüber anderen Menschen.

Ennio zum Beispiel findet einen Zugang zu sehr speziellen Leuten, aber auch zu Tieren, und schliesslich sogar zum kecken Nachbarsmädchen. Und als ihr zwei fiese Jungs ihren selbstgebauten Drachen abnehmen, muss Ennio eine Entscheidung treffen. Findet er den Mut, sich den beiden zu stellen? Und kann er dabei seine ganz eigenen Qualitäten zeigen?

Am Ende dieses starken Buchs finden Eltern betroffener Kinder auch noch Informationen und Tipps, wie man mit Hochsensibilität umgehen kann.

Noëmi Sacher: «Ennio Empfindlich». Kwasi-Verlag Luzern. 90 S., zirka 20 Franken.

Die Autorin macht auch Schullesungen: www.schreib-einfach.ch.

