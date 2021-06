Musik und Tanz im Maihof Hör- und sichtbarer Wechsel der Gefühle Das Musik-Trio Re und zwei Tanzende intonieren und mimen den Schritt von lähmender Angst zu warmem Vertrauen. Romano Cuonz 12.06.2021, 05.00 Uhr

Tänzer Dario Theile und Tänzerin Giorgia D’Amico. Bild: Romano Cuonz (Luzern, 8. Juni 2021)

Die drei Frauen des klassischen Trios Re – Eva Maria Felder (Flöte), Deborah Di Marco (Violoncello) und Mirjam Wagner (Klavier) – bauen innovativ und dynamisch Brücken zu neuen Formen der Kunst. Dabei brechen sie das klassische Konzertschema auf und führen mit einem gut durchdachten, thematisch gebündelten Programm hautnah an die Musik heran. So auch im Luzerner Maihof. Zur Intonierung und Darstellung des Themas «Angst und Vertrauen» luden sie zwei Gäste ein: die sizili­anische Tänzerin Giorgia D’ Amico und den in Chur geborenen Tänzer Dario Theiler. Experimentierend sorgen die fünf Musikstudenten (alle stehen kurz vor Abschluss des Masterexamens) für Frische – und wohltuende Überraschung!