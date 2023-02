Porträt-Serie «Schattenwurf» Luzerner Strassenmusiker erzählt von seinem Leben: «Viele sehen mich als Stadtoriginal, aber ich bin viel mehr als das» Der Stadtluzerner Daniele Martin erzählt von seinem Werdegang als Strassenmusiker. Der war steinig. Heute ist er in Beizen in der Neustadt ein gern gesehener Gast. Aber auch für Passanten spielt er nach wie vor. Es brauche mehr, von Fussgängern Bestätigung zu bekommen, sagt er. Aufgezeichnet von ­Regina Grüter Jetzt kommentieren 07.02.2023, 16.30 Uhr

Es ist 20 Uhr, und der 49-jährige Daniele Martin macht sich zum zweiten Mal an diesem Abend auf, um in Beizen in der Luzerner Neustadt zu spielen und Geld zu verdienen. Bild: Dominik Wunderli (28. Januar 2023)

«Bis ich mit Musik Geld verdient habe, war es ein langer Weg. Mit sieben Jahren habe ich angefangen, Klavier zu spielen, mit 16 Gitarre. Es braucht Beharrlichkeit.

In meinen Anfängen als Strassenmusiker gab es niemanden, der mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat ‹mach weiter!›. Im Gegenteil. ‹Du spielst ja immer das Gleiche›, hiess es. Logisch, spiele ich immer das Gleiche, dachte ich mir. Ich muss ja üben.

Unter der Egg, wo ich früher oft gespielt habe, hat mir mal einer 20 Franken angeboten, damit ich aufhöre. Das hat mich so sehr beleidigt, dass ich erst recht weitergemacht habe. Noch lauter. Er erhöhte auf 50 Franken. Dann habe ich aufgehört.

Es gab Tage, da spielte ich zwei Stunden am Stück auf dem Rathausplatz und habe nichts verdient.

Erste positive Erfahrungen machte ich vor der Schüür. Ich spielte vor dem Konzert für die Besucher und dann für die, welche mal rauskamen, um eine ­Zigarette zu rauchen. Da habe ich gemerkt, dass sie länger draussen blieben und wirklich zugehört haben.

Das erste grosse Erfolgserlebnis aber hatte ich 2009, ausgerechnet an einer Beerdigung. Von meinem Kollegen Roland Meierhans von der Punkband Möped Lads. Wir sind zusammen in die Primarschule gegangen. Ich kannte auch seine ­Eltern. Ich nahm am Leichenschmaus teil und wartete, bis niemand mehr etwas Wichtiges zu sagen hatte. Dann habe ich einfach drauflosgespielt. Das war ein bisschen taktlos von mir, vor allem der Mutter gegenüber. Eine Stunde lang habe ich eigene Lieder gesungen, und das kam zu meiner eigenen Überraschung sehr gut an. Natürlich waren ­viele Bekannte von mir dort. Aber es war das erste Mal, dass ich ehrliche und konstruktive Feedbacks bekam. Das hat mich sehr ermutigt. Seither werden meine Lieder immer besser.

Porträt-Serie «Schattenwurf» Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

Ein weiteres Highlight hatte ich in der ‹Bar Berlin›, damals noch an der Dammstrasse. Ich hatte zwei Häuser weiter gewohnt, an der Baselstrasse 58. In derselben Wohnung, die auch im Film ‹Rue de Blamage› vorkommt. Aber das war noch vorher, vor dem Film. Ich habe zweimal dort gewohnt. Zu dieser Zeit habe ich noch nicht aus Gewohnheit in Beizen gespielt. Ich glaube sogar, das war das erste Mal. Drinnen braucht es noch ein bisschen mehr, um als Strassenmusiker akzeptiert zu werden. Ich musste sie bitten, die Musik für mich abzustellen. Ich habe das Lied ‹Wo Wo ­Wonige› über Wohnungsnot ­gespielt und am Schluss die Faust in die Höhe gestreckt. Und alle anderen auch! Das war geiler als ein Orgasmus. Und ein Wendepunkt in meinem Leben als Strassenmusiker.

G'köndigt cha au der bald wärde / z'Lozärn läbsch of tüürer Ärde / ech ha langsam aber secher Schess / vel z'wenig Wonige z'höchi Priis

Im Winter freue ich mich den ganzen Tag darauf, dass es Abend wird und ich zum Spielen in die Beizen gehen kann. Wenn es nicht gerade extrem kalt ist, spiele ich gerne auch tagsüber für Passanten. Dann muss ich aber die Handschuhe schon zu Hause im Warmen anziehen, sonst wird das nichts mit Gitarrespielen. Es braucht mehr, von Fussgängern Bestätigung zu bekommen. Das hält mich auf Trab, obwohl ich, wenn ich in zwei, drei Beizen pro Abend zwei, drei Lieder wie ‹Es Fläschli Valser› spiele, viel mehr verdiene.

So abgstande ech schmöcke genauso fühl ech mech au / wie es halbvolls Fläschli Valser wo im Bus am Bode liit

Eigentlich bin ich jähzornig geboren, aber ich habe kein Druckventil. Ich kann auf nichts einschlagen, nicht einmal auf einen Boxsack. Ich habe so viel auf den Grind bekommen. Meine Freundin hat mir gesagt, dass ich mich im Schlaf verkrampfe.

Ich habe gelernt, meinen Ärger in Kreativität umzuwandeln.

Wenn ich dann weinend in einer Beiz meine Lieder vortrage, spiele ich in einer Perfektion... Dann kommt alles raus. Kontrolliert und trotzdem Vollgas.

Es fällt mir schwer, mich länger zu konzentrieren. Mit dem Schreiben der Songtexte habe ich angefangen, einen Gedanken zu Ende zu bringen. Mit ‹De Alex (Oder: S’Läbe esch schön)›, ein Zwölfminutenlied über Leute auf der Gasse, das ich schrieb, als mein Sohn noch im Bauch war. Heute ist er 13. Oder dem ‹Fläschli-Blues über vier Strophen. Dazu brauche ich ein Lied, das mich in eine spezielle Stimmung versetzt und das ich immer wieder hören muss, um in der Stimmung zu bleiben. Ja kein anderes Lied hören! Die Gitarre ist nur zur Untermalung der Aussage da.

Viele sehen mich als Stadtoriginal, aber ich bin viel mehr als das. So, jetzt gehe ich Geld verdienen.»

