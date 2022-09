Porträtserie «Kreativ in der Ferne» «Ich lebe meinen Kindheitstraum» – Als Tänzerin und Performerin in der Metropole Zentralschweizer Kulturschaffende im Ausland: London hat das West End, ist aber ein hartes Pflaster für eine junge Profitänzerin und Musicaldarstellerin wie Sophia Aregger aus Buttisholz. Regina Grüter Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Sophia Aregger sitzt beim Skype-Gespräch auf dem Bett in ihrem Zimmer in der Dreier-WG. Die Wohnung in London, die sie mit ehemaligen Studienkolleginnen teilt, ist zirka 40 Minuten von allen wichtigen Locations im Zentrum entfernt. Das sind vor allem Tanzstudios. Sie strahlt, obwohl der Alltag in der Grossstadt als junge Profitänzerin hart ist. Gerade jetzt besonders.

«Ich bin in dieser Stadt und mache mein Ding.» Sophia Aregger in London. Bild: Raj Joshi/PD

Studiert hat die 24-jährige Buttisholzerin von 2017 bis 2020 an der Tanz- und Theaterschule «London Studio Centre» im Norden der britischen Hauptstadt, ein Diplom in Bühnentanz der Ballett Akademie Luzern und die Matura in der Tasche. Sie entwickelte sich in Tanzstilen wie Jazz, Partnertanz, Hip-Hop, Commercial und Stepptanz sowie Gesang und Schauspiel weiter.

Doch 2020 war kein günstiges Abschlussjahr. Das eigentliche Highlight fiel wegen Corona aus: Eine Englandtournee mit einer Kompanie, wo die jungen Talente auf sich aufmerksam machen können – zu den Aufführungen werden jeweils Agentinnen und Agenten eingeladen.

Morgens um sechs stand sie in der Schlange

Ihr Studium hat Sophia Aregger denn auch online abgeschlossen, und zwar in der Schweiz. Sie hat angefangen, übergangsmässig an der Ballett Akademie Luzern zu unterrichten und zu choreografieren. Um ihr Niveau zu halten, hat sie reihenweise Online-Trainings absolviert. Weitertrainieren!

Sophia Aregger hat sich vorbereitet auf die Rückkehr nach London, ihr Portfolio aufgearbeitet und Demoaufnahmen angefertigt, um einen Agenten zu finden. Das Material hat sie dann an ihre Top 5 geschickt und konnte nach mehreren Gesprächen bei einer Londoner Künstleragentur unterzeichnen.

Kurze Zeit später kam ein Angebot vom Le Théâtre in Emmen für die Eigenproduktion des Broadway-Musicals «Der Ball» («The Prom»). «Ich war begeistert!» Sophia Areggers Augen leuchten wieder besonders stark. Ihr professionelles Debüt gab die junge Performerin in der Rolle der Kaylee im letzten Winter in Luzern.

Ein Selfie aus London Bild: Sophia Aregger

Erst letzten Sommer ging sie dann zurück nach London, für einen zweiwöchigen Kurs – aber um zu bleiben. «Ich habe spontan entschieden, jetzt gehe ich zurück», erzählt sie.

«Der Anfang war aber sehr, sehr, sehr ruhig.»

Als Studienabgängerin sei es so schon sehr schwer, aber wenn die Castings nur online durchgeführt würden, tendierten die Chancen für Leute mit wenig Erfahrung und Kontakten gegen null. Die Auswirkungen der Pandemie auf Performanceberufe sind immer noch spürbar.

Für Musical-Produktionen im West End, das Pendant zum Broadway in New York City, sind «closed calls» eigentlich Standard; das heisst, die Kandidatinnen und Kandidaten werden über Agenturen offiziell zum Casting eingeladen. Und doch, für die Besetzung von «Mamma Mia!» gab’s im Mai einen «open call» – jede und jeder konnte hingehen.

«Morgens um sechs stand ich da, die Schlange zog sich doppelt ums ganze Theater.» Es seien mehr als 2000 Leute da gewesen, meint sie. Aber nur die ersten 500 hätten sich an diesem Tag zeigen können.

«Ich habe achteinhalb Stunden angestanden, bis ich endlich drankam. Ohne etwas zu Essen oder zu Trinken holen zu können oder mal auf die Toilette zu gehen.»

Die Strapazen haben sich ausgezahlt. Sophia Aregger kam in den Recall, wurde zu einer zweiten Audition eingeladen. Auch wenn sie die Rolle schliesslich nicht bekam, zählt Sophia Aregger diese erste West-End-Erfahrung zu ihren bisher grössten Erfolgen. Es machte sie zuversichtlich, und sie strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie davon erzählt.

«Let’s Dance» und ­ «Stadt Land Talent»

Sophia Aregger ist ehrgeizig. Sie hat einen Traum, und der soll wahr werden. Sie bezeichnet sich selbst als «entschlossen» und arbeitet an dessen Verwirklichung mit sehr viel Eigeninitiative. Anders geht es gar nicht.

Sophia Aregger in der Ballett Akademie Luzern. Bild: PD

Wäre es denn anderswo nicht viel einfacher? In London ist eben nicht nur die Konkurrenz, sondern auch das Angebot sehr gross. Sie schätzt das riesige, professionelle Netzwerk.

«In der Schweiz täglich ein gutes Training zu finden, ist schwierig.»

Dort ist sie umgeben von Leuten, die das Gleiche machen und wollen. In der Schweiz fühlte sie sich immer ein bisschen als Aussenseiterin, die wenig Zeit hat für Dinge, die junge Leute normalerweise tun. Und die meisten Castings fänden in London oder in Deutschland statt.

So hatte sie im Ballettensemble der RTL-Tanzshow «Let’s Dance» diesen Mai ihren ersten Fernsehauftritt, der zweite – solo – folgt im Oktober in der SRF-Sendung «Stadt Land Talent» (Ausstrahlung im März 2023). Viel Geld verdient man damit oft nicht, aber «es ist Hammer, dabei zu sein», sagt Sophia Aregger und lässt ihre Frohnatur durchscheinen. Auch stand sie in England für die «British Movement Awards» auf der Bühne und hat in einigen Musikvideos mitgewirkt.

Und was die Konkurrenz anbelangt: «Klar, es hat viele Leute und wenige Jobs. Das ist hart», sagt Aregger. «Ausserdem sind es viel, viel mehr Frauen. Bei Auditions in der Schweiz ist das Verhältnis 25 zu 75 Prozent.» Aber sie sieht den Wettstreit in erster Linie positiv. Sie erklärt:

«Während des Studiums hat es mich nie besonders gestört, dass ich nicht mehr die Beste war. Das ist auch heute noch so. Im Gegenteil, es pusht mich.»

Dennoch: Selbstzweifel kämen immer wieder. «Mein Beruf erfordert, dass man permanent an sich selber arbeitet.»

Sie kennt auch den ­«Nachshowblues»

Viereinhalb Monate ist sie nicht mehr in der Schweiz gewesen, bei ihrer Familie, ihren Freunden. Aber: «Ich lebe das, was ich schon von klein auf machen will. Ich habe eine Passion, und kann die verfolgen.»

Nach dem Studienabschluss aber ist die ganze Struktur weggefallen. Auch den «Nachshowblues» kennt sie: Von 100 Prozent wieder auf null. In ihrem neuen Alltag sei «nichts planbar, weder für die Zukunft noch im Jetzt», sagt Aregger. Damit umzugehen, sei für sie am Anfang sehr schwer gewesen. Inzwischen habe sich das etwas normalisiert.

«Ich bin in dieser Stadt und mache mein Ding.»

Jetzt hat sie auch mehr englische Kolleginnen und Kollegen als noch während des Studiums. Und die sozialen Medien helfen extrem, die Freundinnen in der Schweiz nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich gäbe es Momente, in denen sie sich einsam fühle; besonders, wenn die Familie zu Hause zusammenkomme. «Aber ich geniesse es auch, allein zu sein.»

Dass ihr die Eltern immer noch leicht finanziell unter die Arme greifen, bedeutet für sie Freiheit: «Ich kann machen, was immer nötig ist für die Karriere, sei es der Besuch einer Tanzklasse oder eine Audition in Deutschland. Dafür bin ich extrem dankbar.»

Aus Sophia Areggers Portfolio. Quelle: https://www.sophiaaregger.com/

Mit dem Brexit haben sich auch die Aufenthaltsbedingungen verändert. Die Schweizerin ist momentan im Besitz des «pre-settled status»; bevor dieser nach fünf Jahren Aufenthalt in Grossbritannien ausläuft, kann man den «settled status» anfordern – das unbegrenzte Bleiberecht. Sophia Aregger will sich alle Möglichkeiten offenhalten.

Danach, wer weiss? Vielleicht zieht es sie zurück in die Schweiz, vielleicht nach Deutschland. Auch für ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff sei sie «mega offen». Aber vorerst wird sie Mitte Oktober nach Luzern zurückkehren; für die Proben zum Gloria-Estefan-Musical «On Your Feet», welches am 10. Dezember im Le Théâtre Emmen Premiere feiert.

Zwar keine Ballerina, aber wertvolle Basis

Sophia Aregger wollte ursprünglich Ballerina werden. «Ballett ist so wunderschön!», schwärmt sie. Jetzt kann sie sich Tänzerin und Performerin nennen. Die Ausbildung in klassischem Ballett erweise sich als grosser Vorteil. «Ohne hätte ich ‹Let’s Dance› nicht machen können», sagt sie. TV- und Musicalproduktionen sind das, was sie momentan am meisten anstrebt. Die Jungperformerin hat zwar die Richtung gewechselt, ist aber heute «fast froh» darüber. «Ich kann mich viel mehr austoben.»

https://www.sophiaaregger.com/

