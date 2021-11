Plattentaufe Eine Luzerner Band im Strudel der Welt Béla Rothenbühler, Kopf der Luzerner Band Mehltau, erzählt vom Songschreiben. Und davon, wie die poetischen Texte und musikalischen Skizzen im Zusammenspiel mit seinen Bandkollegen zu stilistisch variantenreichen Stücken werden. Regina Grüter Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Taufen ihre neue Platte «Mahlstrom» im Neubad: die Luzerner Band Mehltau um Béla Rothenbühler (vorne Mitte). Bild: PD

Als «drei verschiedene Spielarten des Geschichtenerzählens», die sich gegenseitig beeinflussen und befruchten können, bezeichnet Béla Rothenbühler im Gespräch seine Betätigungsfelder. Mit der Band Mehltau hat der Luzerner Theatermacher, Autor und Musiker ein neues Album herausgebracht. «Mahlstrom» ist eine Deutschrock-Platte, die zum «Immerwiederhören» einlädt.

An der Musik reize ihn, «in einem Song in dichter, extrem verknappter Form eine Geschichte zu erzählen», sagt der Songschreiber und Sänger. Die Texte regen die Gedanken an. Man will herausfinden, was genau damit gemeint ist. Weiss er das selber immer so genau? «Ich habe jeweils eine ziemlich klare Vorstellung davon, was ein Song erzählen soll», sagt er, «werde aber immer wieder überrascht, was andere drin sehen.»

Die poetischen Lyrics, in perfektem Hochdeutsch vorgetragen, sind bewusst mehrdeutig. Béla Rothenbühler verleiht ihnen mit seiner klaren, schönen Gesangsstimme das Gewicht, das sie bekommen sollen. Auch musikalisch ist «Mahlstrom» sehr abwechslungsreich.

Die stilistische Vielfalt komme vor allem auch daher, dass die Hintergründe seiner Mitmusiker mit Kammerpop, Folk, Singer-Songwriter oder Punk sehr breit sind.

Er selber sei musikalisch recht limitiert, meint Rothenbühler. Wenn er den Bandkollegen David Inauen, Elia Lobina, David Buntschu und Silvan Schmid ein Songgerüst, eines seiner «Vierakkordgeschrummel» auf der Gitarre, vorträgt, folgt darauf ein langer, dynamischer Prozess. «Alle zusammen versuchen, das Beste aus der Skizze herauszuholen», so Rothenbühler. Jedes Lied sei auf viele Arten spielbar.

«Hier ist immer ­ alles anders»

Im ersten Track «Wo gehn wir?», ein Deutschrock-Song, geht es um die Suche nach dem Glück – überall, nur nicht hier. Denn «Hier ist immer alles anders».

Die Suche nach Beständigkeit, nach Orientierung, das Gefühl, unterzugehen im Strudel der Welt, Ohnmacht, darum kreisen Rothenbühlers Texte.

Das Album sei auf drei Kerngedanken aufgebaut, erklärt er: Einerseits geht es um Kreisbewegungen – das Kreisen in Gedanken sowie das Gefühl, dass die Zeit und die Geschichte sich im Kreis drehten. Andererseits stehe das Meer- und Wetterthema metaphorisch für diese nicht ganz greifbare Gefahr im Hintergrund.

In «Wer wir dann sind» singt er:

«Die Zeit hat diese Eigenheit, sie rast nicht nur, sie dreht sich – auch im Kreis».

Musikalisch kommt das Lied als Lullaby daher, handelt aber vom Wiedererstarken rechten Gedankenguts in der westlichen Welt. Der Text ist während Rothenbühlers Atelierstipendium im Chicago der Trump-Ära entstanden, wie auch «Sequel». Mitläufertum, Konsum und Eskapismus – Gesellschaftskritik immer ganz persönlich, mal ironisch von einem «Pseudo-Latin»-Rhythmus getragen, mal geistert die Liebe durch einen witzigen Rock’n’Roll-Song.

«Es gibt mehr Flugzeuge als Schiffe im Himmel», singt Rothenbühler in «Mahlstrom» und nimmt die Zeile in «Das Lied vom Leuchtturm» wieder auf. Wahr. Aber davon soll man sich nicht unterkriegen lassen.

Albumtaufe: Freitag, 19. November, 21.30, Klub, Neubad, Luzern.