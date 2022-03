Impressionen vom Literaturfest Luzern: Vom Neubad bis zum Poetomat Dieses Wochenende findet Lettera, das Literaturfest Luzern statt. Nebst den Auftritten der Autorinnen und Autoren gibt es verschiedenes anderes, das uns aufgefallen ist. Arno Renggli 12.03.2022, 16.39 Uhr

Das Literaturfestival Luzern ist im Neubad ausgezeichnet angekommen. Bild: Kim da Motta

(11. März 2022)

Eines kann man jetzt schon festhalten: Das Neubad eignet sich als neue Location für das Literaturfest Luzern ideal. Die extrem vielfältigen Räumlichkeiten mit dem ehemaligen Hallenbad im Zentrum erlauben alle möglichen Spielarten von Präsentationen und Beschäftigungen. Und die stete Präsenz von Überbleibsel und Versatzstücken dieses alten Hallenbads zeigt ja, was Literatur auch macht: Bekanntes in neue Kontexte stellen. Nicht nur bei «Tell», dem neuen Roman von Joachim B. Schmidt, der als einer von vielen sein Buch präsentiert.

Auch die Stände oder besser gesagt Tische, wo die Verlage ihre aktuellen Werke zeigen, haben im Neubad eine stimmungsvoll schräge Umgebung. Übrigens ist das Line-up durchaus respektabel: Nicht nur die Zentralschweizer Verlage sind hier, sondern auch nationale Player wie etwa Diogenes. Die Besucherinnen und Besucher nützen die Gelegenheit zum Stöbern, aber auch zu einem Austausch mit den Verlagsmenschen über Literatur und die Welt.

Augenschein an einem der vielen Verlagsstände. Bild; Kim da Motta

(11. März 2022)

Wie sich die Verlage zeigen, ist übrigens unterschiedlich offensiv. Im Abendlicht entdecken wir ganz zuhinterst einen Tisch, wo die Beleuchtung direkt auf den sich Nahenden gerichtet ist, sodass man geblendet gerade mal gar nichts von Mensch und Büchern sieht. Aber vielleicht hat da jemand gerade keine Lust auf Kontakt. Das ist ja auch okay.

Am Samstagnachmittag gibts zu den Lesungen auch ein Kinderprogramm. Man kann nicht behaupten, dass der Zulauf nun total überbordet, vielleicht ist das Wetter dann doch etwas zu gut dafür. Aber das muss sich wohl erst noch etwas etablieren, es ist ja auch ziemlich neu. Die Kids, die hier sind, haben jedenfalls ihren Spass. Zum Beispiel am «Poetomat»: Das Kind stempelt zuerst möglichst viele Buchstaben auf einen leeren Bierdeckel. Dieser wird dann in den «Poetomat» einworfen. Dieser macht dann aus den Buchstaben ein Gedicht, das man aus einem Trichter zu hören und dann noch ausgedruckt bekommt. Augenzeugen können bekunden, dass einzelne Kinder auf diese Weise durchaus ein Dutzend und mehr Gedichte rausgelassen haben.

Matto Kämpf hat ein Flair für Geschichten mit Tieren. Bild PD:

Auch Geschichten gibt es für Kinder. Der Berner Mundartpoet Matto Kämpf gibt in seinem Auftritt im Neubad-Untergeschoss gleich mehrere zum Besten. Öfter geht es um Tiere, was bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern bestens ankommt. Sicher auch dank der launig-berngemütlichen Art von Kämpf. Und auch, weil der Illustrator Yves Noyau einige Storys gleich live mit Zeichnungen ausstattet. Eines der Highlights ist Kämpfs Geschichte «Tierweg 1», auch als gleichnamiges Bilderbuch bekannt, wo sich in einem Haus die versifften Reptilien und die ordnungsverliebten Säugetiere einen stockwerkübergreifenden Kleinkrieg liefern.

Zum Schluss noch eine kleine Anekdote mit vielleicht nicht ganz freiwilligem Witz: Anfangs der ersten Abendlesung übersetzt eine Gebärdendolmetscherin die Worte des Moderator in Gehörlosensprache. Nach einer Weile fragt dieser, ebenfalls übersetzt von der Dolmetscherin, ob jemand im Publikum eine solche Übersetzung benötigt. Niemand meldet sich. Worauf sich die Übersetzerin lächelnd verbeugt und abgeht. Job done, vorzeitig, unter tosendem Applaus.

Das Literaturfest Luzern im Neubad geht heute Samstag Abend weiter. Auch morgen gibt es verschiedene moderierte Lesungen.