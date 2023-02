Performance Die Compagnie Trottvoir lässt sich im Südpol in die Liebe fallen Die multidisziplinäre Compagnie Trottvoir legt die rosarote Brille ab, erforscht das Verliebtsein und stolpert dabei auch über eigene Vorstellungen. «Falling in Love» ist ihre zweite Koproduktion mit dem Südpol Luzern. Regina Grüter Jetzt kommentieren 23.02.2023, 05.00 Uhr

Josef Stiller, Laurence Felber, Moritz Grenz, Noemi Hess, Vera Baumann und Valeria Stocker sind die Compagnie Trottvoir. Bild: Kezia Zurbrügg/PD

Vor drei Jahren waren es Stühle. Jetzt sind es Matratzen. Es ist das Material, welches jeweils am Anfang einer Produktion der Compagnie Trottvoir steht. Nicht ein Text oder etwas Szenisches.

Die Matratze ist ein Polster. Eine gute Matratze ist weder zu hart noch zu weich. Man schläft darauf, kann sich darauf fallen lassen, macht Liebe darauf. Aber wie fällt man in die Liebe? «Fällt man hinein, oder entscheidet man sich dafür, loszulassen, die Kon­trolle zu verlieren?» So erklärt die Luzernerin Valeria Stocker die Ausgangslage für die neue Produktion «Falling in Love» des Kollektivs, das aus sechs Leuten zwischen Ende zwanzig und Mitte dreissig besteht und welches zeitgenössisch Zirkus, Theater, Musik und Performance vereint. Valeria Stocker ist seit 2011 Mitglied der Compagnie Trottvoir und am längsten dabei. In den letzten Jahren ist die Truppe internationaler geworden.

Schmetterlinge im ­Bauch?

Das englische «Falling in Love» ist so viel passiver als das deutsche «sich verlieben». Ist man dem einfach ausgeliefert, oder braucht es nicht auch Mut, sich fallenzulassen? Das Kollektiv spielt die Phasen des Verliebtseins durch, beginnend im Moment vor dem Fall über den freien Fall bis hin zum Aufprall – wenn man wieder in der Realität landet.

«Welche Bilder ploppen im Publikum und bei uns auf, wenn wir ans Verliebtsein denken?», hätten sie sich gefragt. «Schmetterlinge im Bauch, ein Strauss roter Rosen, ein Sonnenuntergang?» Solche stereotypen Vorstellungen führen zu weiteren Fragen:

«Wie kann man sich feministischer verlieben? Flirten, geht das auch noch anders, als mit den Haaren zu spielen? Wir wollen Klischees auffächern und dekonstruieren, stolpern dabei aber immer wieder selber.»

Wie etwa die eine Performerin, die eine Schwäche für grosse, starke Männer habe. Sie seien mit Leichtigkeit ans Thema herangegangen, sagt Stocker. Aber feine humoristische Elemente gingen Hand in Hand mit schmerzhaften Momenten. Die Landung kann hart sein. «Wir wollen nicht aufzeigen, was «Falling in Love» ist, sondern uns daran abarbeiten», sagt Stocker. Schliesslich seien im Publikum alle Expertinnen und Experten. «Alle kommen mit ihren eigenen Bildern und Erwartungen.» Sie haben die Brille schon auf.

Die Compagnie Trottvoir ist nah am Publikum dran – auch drinnen. Ursprünglich aus dem Willen heraus entstanden, den öffentlichen Raum zu beleben und niederschwelligen Zugang zur darstellenden Kunst zu ermöglichen, ist «Falling in Love» nach «Und wenn du aufstehen würdest?» ihre zweite Koproduktion mit dem Südpol Luzern. Es wird kein klassischer Theaterabend. Valeria Stocker: «Wir nutzen den Theaterraum und öffnen ihn für einen neuen Erfahrungsraum und brechen die Bühne-Publikum-Konstellation auf.»

Wie sehr man sich darauf einlassen könne, hänge vielleicht auch vom eigenen Verhältnis zum Fallen ab, sagt Stocker. Und damit, ob man aufgefangen wurde, als man sich fallen liess.

Hinweis Premiere: Donnerstag, 23. Februar, grosse Halle, Südpol, Luzern/Kriens; weitere Aufführungen: 24./25. Februar, 2. und 4. März; Tickets gibt's hier.

