«Innereien» Im Theaterstück «Im Bau» im Kleintheater Luzern ist ein Prepper sich selber der ärgste Feind Am Dienstagabend feierte «Im Bau» im Kleintheater Luzern Premiere und überzeugte vor allem in musikalischer Hinsicht und durch eine tolle Soloperformance. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 25.05.2022, 16.00 Uhr

Intensives Spiel im Text-Musik-Dialog: Marco Sieber (rechts) als Prepper und Kontrabassist Luca Sisera auf der Kleintheaterbühne. Bild: Ingo Höhn (Luzern, Mai 2022)

Die Tonnen, Fässer und Blechdosen, die auf der Bühne des Kleintheaters sorgfältig zu einem reduzierten Bühnenbild arrangiert wurden, stehen dort, um umzufallen und Krach zu machen. Soviel ist klar, denn die nächste Bedrohung kann nicht weit sein. Dies weiss auch der Prepper, ein Experte für Schutzmassnahmen (toll besetzt von Marco Sieber), der sich eifrig, zunächst noch heiter und fröhlich, seinem Bau widmet – einer Art Bunker, angereichert mit Vorräten, der ihn vom wie auch immer gearteten Feind schützen soll:

«Vertrauen kann ich nur mir und dem Bau.»

Holzpaletten werden gestapelt, die Ritzen mit Klebeband abgedichtet, Fässer zurechtgerückt. «Wie sicher sind wir hier?»: Der Werbefilm des Amts für Bevölkerungs-und Katastrophenschutz, der gleich zu Beginn der Inszenierung auf die Holzpaletten projiziert wird, macht deutlich: Das Stück, frei nach der unvollendet gebliebenen Erzählung «Der Bau» (1923) von Franz Kafka, wird hier in den Kontext der nahenden und zunehmenden globalen Krisen gestellt: Tierseuchen, Terroranschläge, Waldbrände, Hochwasser. Nur eingelöst oder konsequent weiter verfolgt wird dieser angelegte Kontext in dieser «Innereien»-Produktion, die am Dienstagabend Premiere feierte, nicht.

Vom Vertrauen und Überwachen

Vielmehr verfolgen wir hier wie sich einer, stets Gefahr witternd, zunehmend vor der Aussenwelt verbarrikadiert und – wie könnte es in einem Kafka-basierten Stück anders sein – auf sich selbst zurückgeworfen wird und den Feind nicht in der Welt draussen, sondern in sich selbst findet. Gewaltfantasien über das Zerfleischen des Gegners arten in Geschrei aus und münden doch in der Erkenntnis, dass da «aber gar niemand kommt». Das bedrohende, zischende Geräusch ist vielleicht nur «das eigene Blut im Ohr» – «Möglich wäre es!» – und wie, fragt der Prepper, soll man jemandem vertrauen, den man nicht gleichzeitig überwacht?

Marco Sieber glänzt in dieser Zwei-Mann-Show, bei der er auch vollen Körpereinsatz zeigt. Bild: Ingo Höhn (Luzern, Mai 2022

Überzeugend an dieser Inszenierung (Regie: Nina Halpern, Dramaturgie: Béla Rothenbühler) ist vor allem, dass die langen Textmonologe des Soloperformers als Dialog mit dem Spiel von Luca Sisera am Bass daherkommen. Dabei setzt Sisera Klammern, Blechdeckel, Streichbögen, Glöckchen, Spieluhrdosen und Stricknadeln ein. Das Bassinstrument wird hier nicht nur begleitend gespielt, um Stimmungen und Bilder zu illustrieren, sondern funktioniert vielmehr als eigene Stimme. Dabei wird der Basskörper zum Schlagwerk, das Geräusch des Klebebands schwingt mit den scheppernden Basssaiten; und das Knirschen der Schuhsohlen auf dem Bühnenboden und das Öffnen einer Blechdose fügen sich mit dem Bass zu einem konzentrierten Klangteppich.

Jede Pause sitzt

Dass die Monologe von Marco Sieber stark rhythmisiert sind - mal im Sprechgesang, mal singend, mal schreiend - macht das sorgfältig arrangierte Stück zu einem Hörgenuss. Da sitzt jede Pause und jede kleine Geste auf der Bühne wird akustisch eingesetzt.

Doch trotz toller Besetzung, fein abgestimmtem Spiel und Tempo, lässt einen die Frage zurück, was einem hier eigentlich erzählt werden will. Dass einer vor lauter Angst vor dem Feind verrückt wird und sich selbst zum Feind und Verderber? Und warum dann dieser etwas bemühte Bezug zum Preppertum, Bunkerstaat, Pandemie und latenter globaler Bedrohung?

Dass man bei alledem den sehr dichten Textpassagen aus Kafkas Erzählung, die zum Teil in hohem Tempo vorgetragen werden, stellenweise kaum folgen kann, mag man verzeihen. Denn «Im Bau» funktioniert eher als reduziert inszenierte musikalische Textperformance denn als Theaterstück. Als solche ist sie durchaus hörens- und sehenswert. Und manchen mögen die wohlgeformt hintersinnigen Sätze Kafkas vielleicht auch dazu ermuntern, diesen tollen Schriftsteller wieder zu lesen. Dass Freiheit und Sicherheit gleichermassen trügerisch sind, hat wohl vor und kurz nach dem Ersten Weltkrieg kaum ein anderer deutschsprachiger Autor treffender und verdichteter zu Papier gebracht.

Weitere Termine bis Samstag, 28. Mai. www.kleintheater.ch

