«Innereien» Bühnenstück «Schratteflue» erzählt die Geschichte von der faszinierend düsteren Welt nahe des Höllenschlunds In «Schratteflue – Teufel, Hengst und Jungfrau» entführt uns Robert Müller in seinem neuesten Projekt ins mystische Innere des Berges. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 08.05.2022, 16.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Winz und Lisa Birrer-Brun vor den Videoeinspielungen auf die «Fels»landschaften der Schratteflue: Die mystische Welt des Berges wird eindringlich erzählt. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 07.05.2022)

Wettertechnisch hat dieser Samstagabend in Schüpfheim bestens zum neuesten Bühnenstück der «Innereien»-Reihe der Albert Koechlin Stiftung gepasst. Mystisch zogen Regenwolken über die Hügelzüge rund ums Dorf, rau peitschte zuweilen der Regen ins Gesicht. Bei Einbruch der Dunkelheit beruhigte sich die Lage und hinterliess eine fast gespenstische Ruhe. Drinnen im Entlebucherhaus begann die Inszenierung mit der Audio-Einspielung eines Rinnsals, welches sich langsam zu einem tosenden Bach wandelte. Willkommen bei der Premiere von «Schratteflue – Teufel, Hengst und Jungfrau», einer interdisziplinären Produktion von Künstler und Filmemacher Robert Müller («Köhlernächte»).

Der Auftakt macht klar: Wir sind mitten drin im Berg, steigen ein in diese dunkle, unerfindliche und faszinierende Welt voller Geheimnisse, Sagen und Legenden. Und indem wir eintauchen in Müllers Kosmos (Texte Georges Müller, Musikkomposition Peter Zihlmann), lassen wir die Erfahrungsparameter unserer äusseren Welt hinter uns. Das Bühnenbild mit grauen Blöcken, auf denen Videos (Robert Müller in Zusammenarbeit mit Patrick Portmann) projiziert werden, steht für den Fels des berühmten Entlebucher Bergs mit seinen Karstfeldern. Zunächst unsichtbar dahinter formiert sich der Chor und erschafft eine entrückte, beinahe sakrale Stimmung, die im Laufe des Abends aber immer wieder anderweitig oszilliert, wenn die Mitglieder ins Fluchen und Schimpfen ausbrechen.

Wo der Teufel richtet

Dergestalt öffnet sich nun der Berg, zeigt uns sein Inneres und entführt uns bis in den Danteschen Höllenschlund. Erzählt werden die Geschichten anekdoten- und bruchstückhaft von Rolf Winz. Erst nach und nach ergeben sie ein Gesamtbild. Wir streifen quer durch alte Legenden, wenn die «Frau ab de Schratte» ihr Unwesen treibt oder der Teufel richtet, wenn er über die Alp der Brüder Hannes und Jost herzieht.

Zwischen den Erzählungen folgen wir auf der Fels-Leinwand einer seltsamen Kirchenprozession durch die Schrattenflue-Höhlen oder lassen uns vom phasenweise sonoren, meditativen Gesang des «ChoRplus» einlullen, bis wir uns selbst in den beengenden Schlunden wähnen. Gespielt im klassischen Theatersinne (Regie Bernadette Schürmann) wird nur höchst selten. «Schratteflue» gleicht mehr einer Performance, einem philosophischen Abriss, schwankend zwischen verklärender Naturromantik, düsteren apokalyptischen Märchen und gar politisch-historischen Anspielungen.

Von Dante bis Lenin

Da begegnen wir in Winz' Ausführungen nämlich einer gewissen Nadeschda Krupskaja, die mit ihrem Ehemann Wladimir Iljitsch Uljanow im nahen Sörenberg ein paar Urlaubstage verbringt. Letzterer ist kein Geringer als der russische Revolutionsführer Lenin, der sich beim Nacktbaden dem Groll, einem erbosten Entlebucher Bauern, entziehen musste. Und zuweilen dringt auch etwa Kritik an unserer konfusen und schnelllebigen Zeit zwischen den Zeilen durch.

Die Videos stammen aus der Feder von Projektinitiant Robert Müller und Patrick Portmann. Bild: Dominik Wunderli (Schüpfheim, 07.05.2022)

Diese Vielseitigkeit steht dem Stück gut an, lässt manchmal aber auch etwas ratlos zurück. Doch das ist Teil der Verführung. Der Berg täuscht, lockt und verschlingt uns – versetzt uns in drogenähnlichen Zustand und verschleiert die Sinne. Müller und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter rücken zudem immer wieder das Religiöse und mit ihm die Vorstellung der Hölle in den Fokus – nicht selten in subtiler Persiflage. Auch das geht auf. Dass das Bühnendeutsch nicht dem eines Profi-Ensembles entspricht und das Setting im Entlebucherhaus ein bisschen an ein klassisches Dorf-Laientheater erinnert: Geschenkt. Denn umso authentischer wirken damit die mythischen Erzählungen.

Performativ ergänzte Höhlenwanderungen

Das Gesamtprojekt «Schratteflue» hält neben dem Bühnenstück auch die Ausstellung «Wunderkammer Schratteflue» und eine performativ ergänzte Höhlenwanderungen bereit. Letztere sind ab Mitte Mai zu erleben. Wie Müller und sein Team dabei Teile des Bühnenstücks in die Natur transportieren werden, darauf darf man äusserst gespannt sein. Für schwache Nerven dürfte das allerdings nicht geeignet sein. Luzifer treibt wohl heute noch sein Unwesen in den tiefen Spalten der Schratteflue.

Nächste Vorstellungen: 14. Mai, Tropfstei Ruswil (ausverkauft), 20. & 21. Mai, jeweils 20.00, Stadttheater Sursee, mehr Infos zu weiteren Aufführungen, zur Ausstellung und zu den Höhlenwanderungen (ab 15. Mai) über www.innereien.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen