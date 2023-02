Innerschweizer Filmpreis Heidi Happy: «Der Film war von Anfang an meine Leidenschaft» Die Luzerner Musikerin und Sängerin komponiert auch Filmmusik. Und das schon lange. Für ihren Beitrag zu «Dida» – ein Projekt, welches seine Tücken hatte – wird Priska Zemp alias Heidi Happy im Rahmen des Innerschweizer Filmpreises mit einem Spezialpreis ausgezeichnet. Regina Grüter Jetzt kommentieren 17.02.2023, 05.00 Uhr

Viele Instrumente auf engem Raum: Priska Zemp alias Heidi Happy in ihrem Arbeitszimmer bei sich zu Hause. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Februar 2023)

Eine Mandoline und Gitarren hängen an der Wand und stehen auf dem Boden. Piano, Keyboard, ein Akkordeon, ein Vibrafon, mehrere Mikrofone. Die aufeinandergestapelten Trommeln können zum Schlagzeug aufgebaut werden.

Computer, Drucker, zwei Bildschirme auf einem Stehpult. Und eine Nähmaschine auf einem kleinen Tischchen mit einer alten, schönen Tischlampe gibt es auch noch im kleinen Zimmer bei Priska Zemp daheim – Heidi Happy mit Künstlernamen.

«Ich mache viel nach Gefühl»

Das kleine Zimmer in der Familienwohnung in Luzern ist ihr Arbeitszimmer. Sie nimmt das Cello zur Hand und setzt sich hin, um für den Fotografen und die Journalistin aus dem Stegreif etwas zu spielen. Neben dem Klavier ist das Cello oft das Instrument, auf dem die Multiinstrumentalistin erste Ideen für Filmmusik ausprobiert. Sie sei eine sehr intuitive Musikerin und mache viel nach Gefühl, sagt sie.

Für die Filmmusik zum ersten langen Dokumentarfilm «Dida» des Ehepaars Corina Schwingruber Ilić und Nikola Ilić wird Heidi Happy im Rahmen des Innerschweizer Filmpreises der Albert Koechlin Stiftung nun mit einem Spezialpreis ausgezeichnet, nachdem sie letztes Jahr für den Schweizer Filmpreis nominiert war. Für «Dida» hat sie die Intuition allerdings zuerst zum alten Akkordeon hingeführt. Der Film spielt in Serbien und in der Schweiz, in Belgrad und in Luzern, und handelt von Nikola Ilićs lernbehinderter Mutter, genannt Dida.

Seit Priska Zemp und Corina Schwingruber gemeinsam das Lehrersemi in Hitzkirch besucht haben, sind sie befreundet. 25 Jahre ist das her. Sie haben sogar in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends zusammen erste Erfahrungen mit dem Medium Film gemacht, mit kurzen Animationen und Visuals. «Die Filmmusik war von Anfang an meine Leidenschaft», sagt Priska Zemp.

Film und TV, regional und national

Seit Corina Schwingrubers Abschlussfilm an der Hochschule Luzern hat Heidi Happy für zahlreiche Zentralschweizer Produktionen die Filmmusik komponiert. Von Anfang an für ihre engen Freunde Corina («All Inclusive») und Nikola («Rakijada»), aber auch für Antonia Meile («Leben für die Kunst»; «Heimkind – und jetzt?», wir werden berichten), Justin Stoneham («Rewind Forward») oder Romana Lanfranconi («Unsere besonderen Brüder»). Und auch zu grossen Schweizer Spielfilm- und Fernsehproduktionen hat Heidi Happy beigetragen. Den Titelsong zu Micha Lewinskys «Nichts passiert», zu «Moskau Einfach!» die Streicherarrangements, zur vierten Staffel der SRF-Serie «Wilder» den Song «Blib No Ne Chli», den sie zusammen mit Adrian Frutiger geschrieben hat. Und die Angebote werden immer mehr.

Eine Entwicklung, die Priska Zemp freut. Im März letztes Jahr hat die in der Schweiz und darüber hinaus bekannte Solokünstlerin aus Dagmersellen in der Schüür in Luzern ihr neues Album «Nid für Ewig» getauft. «Das Soloprojekt Heidi Happy bedeutet so viel Arbeit neben der Musik», sagt sie. Die ganze Promotion, Konzerte am Abend. Nicht ganz einfach mit zwei Kindern im Alter von sieben und vier Jahren. Die Arbeit für den Film kann sich die 42-Jährige besser einteilen, und sie muss – normalerweise – keine Interviews geben. Priska Zemp schmunzelt. «Das ganze Drum und Dran fällt weg.»

Fast ein bisschen aneinandergeraten

Neben der Klingel steht nicht nur Zemp, da steht auch Happy. Und es kann schon mal passieren, dass Priska mit Heidi begrüsst wird. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. Februar 2023)

Üblicherweise kommt die Anfrage, bevor das Treatment für die Filmförderung eingereicht wird. «Es kommt aber auch vor, dass das Budget schon aufgebraucht ist, wenn den Filmschaffenden in den Sinn kommt, dass sie noch Filmmusik brauchen.» Reich wird Priska Zemp damit nicht. Umso grösser ist die Freude über die Auszeichnung. Die konkrete Arbeit beginnt meist mit dem Rohschnitt. Sie arbeite eigentlich fast nur mit der Regie zusammen, sagt die Luzernerin, selten mit der Schnittperson, und schreibe die Musik zum Teil genau auf das fertige Bild.

Die Zusammenarbeit mit Filmschaffenden, der Austausch mit ihnen und die Arbeit im Hintergrund gefallen ihr. «Mit meiner Musik kann ich die Dramaturgie und die Emotionen einer in bewegten Bildern erzählten Geschichte unterstützen.» Und in «Dida» geht es um Emotionen, auch um schwierige. Es ist ein sehr persönlicher Film, für den sich das Regieduo entschlossen hat, selber vor die Kamera zu treten. Davon war Nikola Ilić anfänglich nicht sonderlich begeistert. Und auch wenn Heidi Happy «sehr vorsichtig» an die Filmmusik zu «Dida» herangegangen ist, fiel die erste Fassung mit altem Akkordeon bei ihren Freunden durch. Die Hauptprotagonistin, Nikolas Mutter, kam ihnen «zu plump, zu verrucht, zu grob» rüber. «Sie haben sich etwas Feineres gewünscht», sagt Zemp. Eine Musik, welche die herzliche, leichte Seite von Dida hervorheben würde. Daraufhin habe sie auf Nikolas Wunsch hin eine Variante nur mit Klavier geschrieben, die von der serbischen Doppelung in Geschichte und Musik wegführte: «Dann war da aber noch der serbische Sounddesigner, der den serbischen Touch gut und wichtig fand.»

Zum ersten Mal in ihrer 14-jährigen Zusammenarbeit seien sie und ihre Freundin fast ein bisschen aneinandergeraten. Irgendwann hätten sie sich dann gefunden, sagt Priska Zemp und lacht. «Wir kennen uns so gut, wir fühlen uns», sagt sie über die Beziehung zu Corina Schwingruber Ilić. Meist reiche eine grobe Idee von deren Seite, ein Adjektiv wie «lüpfig, traurig, tanzbar», und Heidi Happy macht sich ans Werk. In ihrem Arbeitszimmer.

Hinweis Am Wochenende vom 4. und 5. März werden alle Filme in den Kinos Bourbaki und Stattkino Luzern gezeigt (Bericht folgt); www.innerschweizerfilmpreis.ch.