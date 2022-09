Interview «Auch Stegreifeln kann man studieren»: So kann Professionalisierung die Entwicklung zu neuer Schweizer Volksmusik beeinflussen Die Hochschule Luzern feiert 15 Jahre Studienfach Schweizer Volksmusik. Wie sich diese dadurch verändert, verrät die Jodlerin Nadja Räss im Gespräch. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fachverantwortliche Volksmusik an der Musikhochschule Luzern: Nadja Räss, einmal mit und einmal ohne Tracht (siehe unten). Bild: Andi Brunner (2018)

Die Musikhochschule Luzern ist die einzige in der Schweiz, an der man – seit 15 Jahren – Volksmusik studieren kann. Mit dem aktuellen Studienjahr wird dieses neben Klassik und Jazz neu als eigenständiges Profil angeboten und stellt sich an einem Podium und mit einem Konzert vor (vgl. Kasten).

Feiern mit Podium und Konzert Programm Ein Doppelanlass im Neubau der Hochschule beim Südpol feiert 15 Jahre Volksmusik an der Musikhochschule Luzern. Am Podium «Zukunft Volksmusik» nehmen in der Bibliothek Gesprächsgäste aus dem Umfeld der volksmusikalischen Ausbildung teil. Nach einer Verpflegungsmöglichkeit moderiert Nadja Räss im Saal Salquin ein Konzert mit den Volksmusikensembles der Hochschule, den Alpinis (Leitung: Andreas Gabriel), Alpinis Revival (Leitung: Markus Flückiger) und Jungtalentschuppen-Musikanten (Leitung: Fränggi Gehrig). (mat) Hinweis: Samstag, 1. Oktober, 17.30 (Podium), 20.00 (Konzert), Hochschule, Kriens.

Die Jodlerin Nadja Räss sagt als Fachverantwortliche Volksmusik, wie diese Professionalisierung die Entwicklung hin zu einer Neuen Schweizer Volksmusik beeinflussen könnte.

Schweizer Volksmusik entwickelte sich seit je durch kulturelle Austauschprozesse weiter. Fördert die Ausbildung an der Musikhochschule also kulturelle Aneignungen?

Nadja Räss: Der musikalische Austausch über die Grenzen hinweg ist meiner Meinung nach immer schon ein Geben und Nehmen. Im vergangenen Semester unterrichtete zum Beispiel eine Volksmusikerin aus Finnland als Gast an unserer Hochschule. Da eigneten sich die Studierenden sozusagen finnische Volksmusik an. Aber der kreative Austausch findet in beide Richtungen statt. So können Elemente von finnischer Musik in einen Ländler integriert werden oder umgekehrt. Vermehrt ein Thema sind solche «Übernahmen» allerdings wegen der Urheberrechte. Seit diese von der Suisa abgegolten werden, ist die Situation schon komplexer geworden.

Früher wurde Schweizer Volksmusik oft innerhalb von Familien weitergegeben. Was hat sich dadurch verändert, dass man sie an Hochschulen studieren kann?

Wer Volksmusik studiert, was etwa in Skandinavien oder Österreich schon seit 30, 40 Jahren möglich ist, bekommt stilistisch breiter gefächerte Impulse, als wenn er sich nur in der traditionellen Szene bewegt. Das hat die stilistische Vielfalt in der Neuen Schweizer Volksmusik sicher gefördert.

Können Sie Beispiele nennen?

In Luzern sorgt schon die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen dafür, dass die Studierenden mit anderen Bereichen in Berührung kommen. So hat der Akkordeonist Fränggi Gehrig Erfahrungen aus seinem Studium an unserer Jazz-Abteilung in seine Musik integriert. Marion Suter studierte bei uns Klassik mit Schwerpunkt Volksmusik und bringt etwas von deren Spieltechnik in die Volksmusik ein. Ich selber habe im Studium Komponisten und Musik kennen gelernt, die ich mir sonst kaum je angehört hätte.

Was waren das für Komponisten?

Eine Art Schlüsselerlebnis waren für mich die Vier Lieder op.2 von Arnold Schönberg. Sie sind zwar ein Frühwerk des späteren Zwölftonkomponisten und klingen nicht so schräg, wie man sich das vorstellen mag. Aber sie machten mich mit ganz neuartigen Harmonien bekannt und nutzen die Stimme in einem viel grösseren Umfang, als ich das gewohnt war. Daran konnte ich als Musikerin wie als Sängerin wachsen.

Sie haben die klassische Spieltechnik erwähnt. Spielen und singen studierte Volksmusiker «besser»?

Das kann man so nicht verallgemeinern. Es gibt in der traditionellen Szene zum Beispiel Örgeler, die auf einem unglaublichen Niveau musizieren und auch stilistisch frischen Wind in die Szene gebracht haben. Da passiert momentan ganz viel. Aber ein hohes spieltechnisches Niveau ist ein Ziel des Studiums. Nur steht es nicht so sehr im Zentrum wie zum Beispiel in der Klassik, wo sich Studierende sehr intensiv etwa auf einen solistischen Auftritt vorbereiten.

Weil auch studierte Volksmusiker eher an einer Stubete auftreten als im Konzertsaal?

Das gemeinsame Musizieren an einer Stubete ist jedenfalls ein wichtiger Aspekt. Wer Volksmusik studiert, übt zwar auch im stillen Kämmerlein. Aber die grösste Motivation dafür ist, dass man später ins Musizieren mit anderen einbringen kann, was man für sich allein geübt hat. Dass man in der Gruppe aufeinander hört und reagiert, gehört zum Kerngeschäft der Volksmusik. Es macht auch ihren sozialen, ja familiären Charakter aus. Das instrumentale Handwerk ist aber auch wichtig, weil die meisten einen Master in Musikpädagogik machen und später an Musikschulen unterrichten.

An einer Stubete wird spontan musiziert. Geht das durch die Akademisierung nicht ein Stück weit verloren?

Mit dem neuen Profil Volksmusik können wir solche spezifischen Anforderungen stärker berücksichtigen. Im neuen Modul «Stegreifeln» lernen die Studierenden, sich in gewissen Leitplanken frei zu bewegen, also eine Melodie oder eine zweite Stimme zu improvisieren oder die anderen zu begleiten. Viele unserer Studienangebote liefern dafür die Grundlagen.

Was sind das für Studienfächer?

Neu haben die Volksmusikstudierenden einen spezifischen Theorieunterricht, der auf das Arrangieren von Volksmusik ausgerichtet ist. Ganz neu ist auch das Modul «Tanz» im Sinn der Volksmusik. Bei einem Besuch in Salzburg staunten unsere Studierenden, dass da ihre österreichischen Kollegen wie die «Bodecheibe» tanzten.

Der Tanz steht für traditionelle Ländlerklischees. Will sich die Neue Schweizer Volksmusik nicht genau davon befreien?

Das muss kein Widerspruch sein. Auch bei Formationen, die wie die Hujässler eine komplexere Musik machen, spürt man die Verwurzelung in der Volksmusik. Das macht einen Teil ihrer Faszination aus. Deshalb geben wir Inputs nach beiden Seiten. Einerseits Anregungen, die Volksmusik weiterzuentwickeln – etwa im Fach Freie Improvisation, das während eines Semesters für alle obligatorisch ist. Anderseits sollen auch die Wurzeln spürbar bleiben, zu denen der Tanz und das Singen gehören.

Das Beispiel einer – urbanen – Volksmusik, die bahnbrechend revolutioniert wurde, ist Piazzollas Tango Nuevo. Schaffen Sie an der Musikhochschule Grundlagen dafür, dass Ähnliches in der Schweizer Volksmusik passiert?

Ich denke, das ist eine falsche Erwartung. Innovative Musiker, die einen prägenden Einfluss hatten, gibt es zwar hierzulande schon lange. Einer der ersten war Ueli Mooser, der mit Elektronik experimentierte oder früh internationale Folklore einbezog. Aber ein ebenfalls prägender Musiker wie der Schwyzerörgeler Markus Flückiger, der die Melancholie der skandinavischen Volksmusik in seine Musik einbringt, zeigt exemplarisch, wie die Neue Volksmusik in der Schweiz individuelle Wege geht. Das Ziel ist nicht, einen neuen Mainstream oder den einen Star hervorzubringen. Die Neue Schweizer Volksmusik lebt gerade von dieser Vielfalt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen