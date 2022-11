Konzert im KKL Pazifist Konstantin Wecker bleibt sich treu: «Wir dürfen nicht aufhören zu träumen» Die Liedermacher-Legende Konstantin Wecker ist dieses Jahr 75 geworden und macht am Montag auf seiner Jubiläumstournee auch Halt im KKL Luzern. Davor hat er mit uns über unerschütterlichen Pazifismus und seine Lieblingsautoren der Jugend gesprochen – und darüber, warum Taxifahrer bei ihm das Radio ausmachen müssen. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 29.11.2022, 13.00 Uhr

Konstantin Wecker spielt Werke aus den 50 Jahren seines musikalischen Schaffens. Bild: Thomas Karsten/PD

In der Ankündigung zu ihrer Jubiläumstournee steht geschrieben: «Konstantin Wecker hat nie aufgehört, von einer herrschaftsfreien und gewaltlosen Welt zu träumen.» Wie weit sind wir im Vergleich zu den vergangenen 55 Jahren Ihres Erwachsenendaseins davon entfernt?

Man könnte glauben, sehr weit. Ich sehe das aber ein bisschen idealistischer. Seit dem Grauen des Faschismus und des Zweiten Weltkriegs ist einiges passiert. So ist zum Beispiel die Gleichstellung der Frau vorangeschritten. Oder aktuell ist die Fridays-for-Future-Jugendbewegung bemerkenswert. Viele gesellschaftspolitische Vorgänge wären ohne das, was wir, die 68er-Generation, in den 60er-, 70er- und 80er-Jahren vorangetrieben haben, nicht denkbar. Ohne die grossen Friedenskonzerte. Mir geht es bei der Verbreitung der Idee, Frieden ohne Waffen zu schaffen in einer herrschaftsfreien Welt, auch darum, dass diese Utopie am Leben bleibt und nicht ausstirbt. Auch wenn es derzeit nicht sehr gut darum bestellt ist.

Als idealistischer Künstler mit gesellschaftskritischem und pazifistischem Anspruch werden Sie besonders von Ihren Fans geschätzt.

Ich denke, es gibt in meinem Publikum nach wie vor viele Menschen, die es begrüssen, dass ich als öffentliche Person diese radikale pazifistische Grundeinstellung weitertrage. In einem meiner Stücke auf der letzten Platte «Utopia» habe ich geschrieben, dass wir weiter träumen müssen. Wir dürfen nicht aufhören damit, auch wenn man als Spinner bezeichnet wird.

Sind Sie denn eher Träumer oder einfach nur unerschütterlicher Optimist?

Es gibt eine schöne Unterscheidung des von mir sehr bewunderten Erich Fromm (deutsch-US-amerikanischer Philosoph und Psychoanalytiker – Anm. d. Red.). Er sagte mal sinngemäss: «Es geht nicht darum, Optimist zu sein, aber Hoffnung muss man haben.» Und weiter: «Hoffnung heisst auch, an etwas zu glauben, was man zu seinen Lebzeiten nicht verwirklicht sehen kann.» Diese Hoffnung behalte ich. Deswegen bin ich wohl eher Träumer als Optimist.

Was kann Musik im Speziellen und die Kultur im Allgemeinen tun, um etwas zu verändern?

Ermutigen. Kultur kann Mut machen, zu sich selbst zu stehen und sich nicht so leicht der Mehrheitsmeinung zu beugen. Als junger Mann habe ich über die Literatur von Henry Miller, Fjodor Dostojewski, Bertolt Brecht oder Erich Mühsam und Mascha Kaléko gespürt, dass es auch noch andere gibt und gab, die die gleichen Träume einer gerechten Gesellschaft hegen. Durch diese Autoren wurde ich bestätigt.

In Ihrem alten Stück «Frieden im Land» singen Sie davon, wie «die Zeiten stinken und die Dichter schweigen». Das war 1977. Heute vermissen nicht wenige die kritischen intellektuellen Stimmen noch viel mehr als damals. Oder gehen Sie einfach unter im Twitter- und Instagram-Lärm?

Natürlich geht viel in dem Social-Media-Lärm unter, gar keine Frage. Als viel grösseres Problem empfinde ich aber, dass pazifistische Stimmen, und die gibt es durchaus, in den Medien zu wenig Gehör und Resonanz finden. Die Waffengang-Befürworter sind klar dominant. Doch 99 Prozent derjenigen Menschen, die heute so vehement für Waffenlieferungen eintreten, ziehen ja nicht selbst in den Krieg. Sie schicken andere zum Töten und Getötetwerden.

Sie sprechen den Ukraine-Krieg an. Hier muss man festhalten, dass die Rollen zwischen verbrecherischem Aggressor und Opfer klar verteilt sind, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg. Fällt es da nicht schwer, die pazifistische Linie zu halten?

Ich erinnere mich an einen Friedenskongress vor vielen Jahren. An dieser Tagung haben wir klargestellt, dass Pazifismus nicht mit Weicheiertum gleichzusetzen ist. Es ist durchaus angebracht, sich entschieden zur Wehr zu setzen – aber eben gewaltlos. Es gibt Bilder, die ukrainische Aktivisten zeigen, wie sie sich unbewaffnet den russischen Panzern entgegenstellten und das sogar erfolgreich. Es gibt Möglichkeiten eines gewaltfreien Widerstands. Das wird nur oft nicht ernst genommen.

Werden Sie für Ihre Haltung auch persönlich angegriffen?

Natürlich passiert das immer mal wieder. Aber ich lese das oft gar nicht mehr. Ich bin überzeugt von meiner Idee. Mir als altem Anarcho soll man dann aber bitte nicht den Putin-Versteher anhängen. Das geht nicht zusammen. Ich habe schon oft über Putin geschimpft. All diese Herrscher von Caligula über Erdogan oder Trump bis Putin – es ist überall der gleiche Schlag von Psychopathen, deren Wirkung leider viel zu viele erliegen.

Ihr letztes Album «Utopia» liegt zwei Jahre zurück. Nun melden Sie sich mit der Jubiläumstournee «Ich singe, weil ich ein Lied hab» zurück. Verarbeiten Sie die jüngsten globalen Entwicklungen auch in ganz neuen Liedern und Texten?

Ich packe da eher zeitlose Stücke aus meiner ganzen Karriere aus, die zur Aktualität passen. Es gibt ein Lied, das 40 Jahre alt ist. Darin heisst es, dass es eine schöne Zeit wird, wenn Krieger vor Lieder fliehen und Waffen Gedichten erliegen. Das ist ein Satz, den ich heute noch genauso bringen kann.

Etwas ganz anderes: Es gibt einen Wecker-Blog und einen Youtube-Kanal Weckerswelt TV. Sie sind also auch digital unterwegs! Betreiben Sie das alles selber?

Das nicht, aber die Seiten stehen unter meiner Aufsicht. Gepostet werden im Blog meistens Texte von mir, aber auch vermehrt solche von anderen, nahestehenden Autorinnen und Autoren. Weckerswelt TV ist ein Magazin mit digital übertragenen Konzerten und Gesprächen. Ich musiziere mit Kolleginnen und Kollegen, lese Gedichte und diskutiere in jeder Sendung mit Gästen zu einem besonderen Thema. Im Weckersblog werden parallel Hintergrundinformationen zu den Inhalten und Gästen angeboten.

Und mit Sturm & Klang haben Sie auch ein eigenes Label …

Mit Musikerinnen und Musikern, die singen, weil sie eben ein Lied beziehungsweise etwas von gewissem Tiefgang zu erzählen haben. Ich sage immer: Wenn ihr reich und berühmt sein wollt, dann geht zu Dieter Bohlen. Wenn ihr singt, um ein Anliegen rüberzubringen ohne kommerziellen Hintergedanken, dann seid ihr willkommen.

Was können die Luzerner Fans bei Ihrem Gig im KKL nächsten Montag erwarten? Wird es eher nostalgisch mit vielen Klassikern oder ist es doch mehr eine Tournee mit viel Stoff aus dem letzten Album?

Wecker verspricht: «Wir sind als Band derzeit echt gut drauf.» Bild: Thomas Karsten/PD

Ich werde ein paar Texte vortragen, die ich noch nicht veröffentlicht habe. Ansonsten gehe ich aber chronologisch durch die letzten 50 Jahre meines Schaffens. Ab der Mitte der zweiten Hälfte werden wir sehr aktuell sein. Letztlich war es sehr spannend für mich, einige Werke auszugraben, die ich 40 Jahre lang nicht mehr gespielt habe. Wie zum Beispiel das Stück «Schafft Huren, Diebe, Ketzer her» aus meiner Platte «Liebesflug», mein erstes, laut bekennendes Anarcho-Lied. Das ist so ne tolle Nummer. Und eins kann ich versprechen: Wir sind als Band derzeit echt gut drauf.

Was können wir dabei stilistisch erwarten?

Es kommt schon recht deutlich heraus, dass meine stärkste Beeinflussung schon immer die Klassik war. Schubert zum Beispiel kann man durchaus als meinen Liedermacher-Ziehvater bezeichnen.

Und was hört Konstantin Wecker derzeit, wenn er entspannt zu Hause sitzt?

Fast nur noch Mozart. Ich bin ein so glühender Bewunderer dieses Jahrtausendgenies! Für mich kommt Mozart aus einer anderen Welt. Als 18-Jähriger sagte ich schon: Ich brauche nicht in die Kirche zu gehen. Es reicht, wenn ich Mozart höre. Dann weiss ich, dass es etwas Göttliches gibt.

Keine Beatles oder Rolling Stones oder etwas Zeitgenössisches?

Ich erinnere mich, als die Beatles gross rauskamen. Da war ich ein Teenager und ziemlich arroganter Verfechter der Klassik. Ich schätze die Beatles inzwischen aber auch sehr. Grundsätzlich höre ich natürlich auch anderes als Klassik. Zum Beispiel die Musikerinnen und Musiker meines Labels. Ich gehöre zu denjenigen Menschen, die Musik nicht einfach so nebenbei hören können. Und es muss eine gewisse Qualität haben. Steige ich beispielsweise in ein Taxi ein, bitte ich den Fahrer oder die Fahrerin meist, das Radio auszumachen, weil ich oft nicht mag, was sie hören.

Das klingt recht hart. Keine Altersmilde mit 75 Jahren?

Doch, doch. Ich beginne, die Schönheit des Alters zu verstehen, die darin liegt, immer mehr vom Ego abzubauen und auch selbstironisch sein zu können. So gehe ich auf der Bühne recht offen damit um, was für unfassbaren Blödsinn ich in meinem Leben immer mal wieder angestellt habe.

Konstantin Wecker im Konzertsaal KKL Luzern: Montag, 5. Dezember, 19.30, Tickets über www.kkl-luzern.ch und www.ticketcorner.ch

