Interview Experte über Sucht: «Scham- und Schuldgefühle sind klare Auslöser für Rückfälle» Einmal süchtig, immer süchtig? Ist kontrollierter Drogenkonsum möglich? Wie gefährlich ist Cannabis? Wir sprachen mit Stephan Ziegler, Leitender Arzt der Luzerner Psychiatrie. Interview: Susanne Holz

Stephan Ziegler. Bild: PD

Teilnehmende der Selbsthilfe-Organisation Narcotics Anonymous finden, Betroffene seien die besten Therapeuten. Einverstanden?

Stephan Ziegler: Nur bedingt, weil Betroffene keine Therapeuten sind. Was wir in Selbsthilfegruppen erleben, ist der sehr hilfreiche Peereffekt. Personen, die auch süchtig waren oder es immer noch sind (etwa mit moderatem Konsum) können ihre Erfahrung teilen.

Wie sieht das genau aus?

Es sind Tipps, es ist ein Mittragen, es ist die Einbindung in eine Gruppe, die ihre Regeln hat, im Notfall für einen da ist. Es ist wirkungsvoll. Übrigens finden bis zu 80 % der Personen mit einem Abhängigkeitsproblem für sich eine Lösung, mit der sie mehr oder weniger zufrieden sind – ohne Therapie oder Selbsthilfegruppe.

Betroffene berichten von einem Dilemma: Clean aus der Klinik entlassen, könne der Suchtdruck daheim so gross sein, dass ein Rückfall erfolge, bevor die ambulante Nachbetreuung einsetzt. Müsste diese Nachbetreuung nahtlos ansetzen?

Möglichst nahtlos ist der Idealfall, es ist manchmal aber nicht so einfach, das zu verwirklichen. In den Selbsthilfegruppen sehen wir eine Möglichkeit, sich weiter mit sich und seinem Konsumverhalten auseinanderzusetzen. Der sogenannte Suchtdruck wird bereits in den Kliniken bearbeitet, wenn das Befinden des Patienten das erlaubt.

Wie den Suchtdruck in den Griff bekommen, wenn gerade keine Selbsthilfegruppe oder Nachbetreuung zur Verfügung steht?

Es gibt leider keine Garantie, den Suchtdruck in den Griff zu kriegen, nur weil Selbsthilfegruppe oder ambulante Therapeutin zur Verfügung stehen. In der stationären Therapie arbeitet man auch schon auf solche Situationen hin. Im Entzug auf der Abteilung entsteht «Suchtdruck», und es gilt ihn auszuhalten. Es werden stationär Medikamente eingesetzt, und das Kernteam (Therapeut-Patient-Pflegebezugsperson) erarbeitet Techniken, wie man den Suchtdruck überstehen kann.

Betroffene sagen: Stationär betreut, befinde man sich unter einer Käseglocke, die einen schütze. Und ohne diese Käseglocke – was tun?

Die Idee mit der Käseglocke kann man vergessen. Längstens arbeitet man stationär im Entzug auch mit Rückfällen. Das war der Frust vor 30 Jahren: Entzug, und wieder raus ins Leben. So ist das nicht mehr. Bereits stationär werden Ausgänge geübt, man wird auf seine Eigenverantwortung zurückgeführt, Selbstvertrauen wird gesucht. Schamgefühle sollen abgebaut werden und Sätze wie: «Einmal süchtig, immer süchtig.»

Ist die Scham abbaubar?

Man muss bedenken, dass eine Suchterkrankung vergleichbar ist mit anderen chronischen Erkrankungen. Indem wir die Suchterkrankung als Erkrankung wie jede andere auch ansehen, entstigmatisieren wir sie. Und können uns auch an kleinen Erfolgen orientieren.

Ist man tatsächlich ein Leben lang süchtig?

Wenn man stabilisiert ist, etwa mit einer Substitution bei Heroinabhängigkeit, wenn man abstinent ist und bleibt oder auch mal einen Rückfall hat und diesen gut übersteht, heisst das, dass man es geschafft hat, etwas am problematischen Konsumverhalten zu verändern. Und darum geht es. Aber zu Ihrer Frage: Für die meisten Betroffenen bleibt es ein Thema, bleibt in Erinnerung, wie man negative Gefühle bekämpfen könnte, auch wenn man weiss, dass es schaden könnte. Im Entzug und kurz nach der Entlassung ist es sinnvoll, problematische Orte oder Situationen, wenn diese Situationen nicht vorbesprochen sind, zu meiden.

Die NA streben für sich die völlige Abstinenz an, weil nur die vor Rückfall schütze.

Es ist die Veränderung des Verhaltens, welche die Abstinenz fördert. Und das Lernen, was zu tun ist, wenn der Drang zum Konsumieren kommt. Ein Notfallplan ist immer gut. Statt in Scham, Schuld und Enttäuschung zu versinken, aktiv werden, sich melden, schnell reagieren. Scham- und Schuldgefühle sind ernst zu nehmende Auslöser für Rückfälle.

Ein Betroffener dachte, den Konsum im Griff zu haben. Bis zum Absturz. Ist kontrollierter Konsum möglich?

Ja. Es sind Erfahrungen, die abhängige Menschen gemacht haben. Es ist nur schwierig, dies zu akzeptieren, wenn man selber gescheitert ist. Wenn es für mich als Betroffenen nicht funktioniert, dann muss ich mir etwas anderes überlegen, wie in eine Selbsthilfegruppe oder Therapie zu gehen. Als Helfer haben wir keine Chance, wenn wir behaupten, dass kontrollierter Konsum nicht möglich sei. Denn vielleicht ist der Versuch, es kontrolliert zu tun, ein erster Versuch, sich dem Problem zu stellen. Manchmal ist es auch eine Vorstufe zur Abstinenz.

Betroffene erzählen nichts Gutes über Cannabis. Wie passt das zur Tendenz der Gesellschaft, dieses als ungefährlich einzustufen?

So erlebe ich das nicht. Der «War on Drugs» ist schlicht überholt. Deshalb gibt es seit Jahren Überlegungen zur Liberalisierung, verbunden etwa mit Jugendschutz. Cannabis wird von Fachleuten nicht als ungefährlich eingestuft. Natürlich kann auch Cannabis süchtig machen. Und auch hier gibt es einen Punkt, den Konsum nicht mehr regulieren zu können und Beziehungen und Arbeit völlig zu vernachlässigen.

Viele Studien haben doch einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und Schizophrenie belegt?

Damit sich eine Schizophrenie zeigt, braucht es eine Grundvulnerabilität. Wenn so jemand regelmässig kifft, und das mit hochprozentigem Cannabis, kann die Schizophrenie früher, als es sonst allenfalls passieren würde, ausgelöst werden. Darum ist Jugendschutz so wichtig. Der Einfluss der Droge auf das jugendliche Gehirn kann mit Auslösung einer Schizophrenie dazu führen, dass die Lehre nicht abgeschlossen oder die Matura nicht geschafft wird.

