Luzerner Sinfonieorchester: Pläne zur Vergrösserung gehen weiter

Interview Luzerner Sinfonieorchester plant Vergrösserung: Intendant Numa Bischof zum «Generationenprojekt» Auch nach Corona will sich das Luzerner Sinfonieorchester weiter vergrössern. Intendant Numa Bischof spricht über schweizweit einzigartige Finanzierungsmodelle und sagt, wie sich diese Pläne auch im Saisonprogramm spiegeln. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 18.10.2022, 12.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Intendant Numa Bischof Ullmann im Konzertsaal des KKL. Nadia Schärli

(2. März 2021 )

Numa Bischof, Ihr Chefdirigent Michael Sanderling soll das Luzerner Sinfonieorchester stärker zum grosssinfonischen Repertoire hin entwickeln. Dafür sei eine massvolle Vergrösserung des Orchesters unumgänglich, sagte er. Sind diese Pläne durch Corona auf Eis gelegt?

Numa Bischof: Nein, der schrittweise Ausbau zu einem voll ausgebauten Sinfonieorchester in Luzern ist ein langfristiges Projekt. Dieses zu realisieren, betrachte ich auch für mich persönlich als Aufgabe meiner Generation. Dafür haben wir seit Beginn tragfähige, möglichst krisenresistente Lösungen gesucht.

Wie lange dauert dieser Prozess schon?

Das begann 2005, weil das Orchester mit seiner damaligen Stammbesetzung von 50 Musikern die Rolle als Residenzorchester des KKL nicht angemessen wahrnehmen konnte. Seither haben wir 20 zusätzliche Orchesterstellen geschaffen, die über die Stiftung für das Orchester sowie andere Mäzeninnen und Mäzene unbefristet und rein privat finanziert werden. Dieses Modell ist in der Schweiz einzigartig. Das weiter zu entwickeln, ist ein kontinuierlicher Prozess.

Wo steht dieser gegenwärtig?

Wir führen seit Jahren und auf allen Ebenen Gespräche mit möglichen privaten Geldgebern, aber auch mit der Politik. Da noch nichts spruchreif ist, kann ich dazu jetzt keine näheren Angaben machen. Es geht dabei einerseits um inhaltliche Zielsetzungen, wozu bei den Streichern eine Mindestbesetzung mit 14 ersten Geigen gehört, damit wir in der obersten Repertoireliga spielen können. Anderseits geht es um Finanzierungsmodelle.

Wie sehen diese Finanzierungsmodelle aus?

Für die bisherigen Orchestervergrösserungen konnten wir wie erwähnt private Geldgeber gewinnen. Damit wurde mit privaten Mitteln der Wert der öffentlichen Subventionen gesteigert. Für den letzten Ausbauschritt hoffen wir, dass die öffentliche Hand den Wert dieser privaten Engagements von Stiftungen und Mäzenen ihrerseits anerkennt und diese in einem gewissen Ausmass unterstützt. In solchen Synergien liegt der Erfolg einer solchen öffentlich-privaten Partnerschaft, die wie gesagt unter Schweizern Orchestern absolut einzigartig ist.

Worin liegt genau die Einzigartigkeit des Modells?

Wenn ergänzend durch die Subventionen private Mittel generiert werden, ist dies für die öffentliche Hand die finanziell günstigste Möglichkeit, ein voll ausgebautes Sinfonieorchester zu bekommen. In Bezug auf die Gesamtfinanzierung des Kulturplatzes Luzern ist entscheidend, dass starke Player auch eine Chance für andere Institutionen sind. Ganz konkret gilt das für die Beiträge, die wir als Billettsteuer entrichten und die über den Fuka-Fonds direkt mittleren und kleinen Veranstaltern zugutekommen.

Das funktionierte bis Corona ausgezeichnet mit kontinuierlich steigenden Besucherzahlen bis über 60’000 im Jahr 2019. Wie stark spüren Sie jetzt den Rückgang während der Pandemie?

Bei den Abonnements, wo wir einen Rückgang von knapp 20 Prozent zu verzeichnen hatten, haben wir bereits einen Teil zurückgewonnen. Aber das Ziel, die Rekordwerte von vor Corona wieder zu erreichen, haben wir noch nicht geschafft. Das hat oberste Priorität, weil wegen des hohen Eigenfinanzierungsgrads von über 65 Prozent die Einnahmen aus dem Ticketverkauf für uns stark ins Gewicht fallen.

Spielt mit Zuzügern in einzelnen Konzerten bereits in Grossformation: Michael Sanderling dirigiert das Luzerner Sinfonieorchester im KKL. Marco Borggreve

Michael Sanderling dirigiert zur Saisoneröffnung nicht Mahler oder Bruckner, sondern Dvořák und Beethoven, der seit Jahren zum Kernrepertoire des Orchesters gehört. Wo zeigt sich da die Vision eines voll ausgebauten Sinfonieorchesters?

Die Kombination hat durchaus programmatischen Charakter. Denn die Klassik eines Beethoven bleibt ein Rückgrat unserer Programme. Und die Sinfonien von Dvořák waren für uns zentral für die Entwicklung hin zu einem grosssinfonischen Repertoire. Das Violinkonzert im Eröffnungskonzert ist deshalb der Auftakt zu einem Dvořák-Fest mit allen Solokonzerten, den slawischen Tänzen und der achten Sinfonie. Diesen Dvořák-Schwerpunkt können wir übrigens dank der Unterstützung eines neuen Hauptsponsoren realisieren. Wohin das programmatisch führt, zeigt im November Gustav Mahlers «Lied von der Erde», eine universal geprägte Sinfonie für Singstimmen und grosses Orchester. Damit lösen in den kommenden Wochen allein schon die Sinfoniekonzerte den Anspruch eines Residenzorchesters im KKL repräsentativ ein.

Vor dem Eröffnungskonzert dirigiert Michael Sanderling Beethovens fünfte Sinfonie vor Schulklassen. Gehört auch das zum Anspruch als Residenzorchester?

Das gehört vor allem dazu, dass wir auch in der Musikvermittlung eine führende Rolle wahrnehmen wollen, von der, etwa über die Zusammenarbeit mit dem Theater oder der Musikhochschule, wiederum andere profitieren können. Dieses neue Format, eine Art inszenierte Generalprobe, führen wir jetzt erstmals im Konzertsaal durch, weil wir damit mehr junge Menschen erreichen als letztes Jahr mit einem ähnlichen Projekt im Orchesterhaus. Über die Schulen machen wir das, weil damit ganz demokratisch alle eine Chance bekommen, dieses Stück Weltkulturerbe kennen zu lernen. Wir haben das allen Oberstufen im Kanton Luzern angeboten und wurden – mit über 1200 Anmeldungen - förmlich überrannt.

Wurde vom Luzerner Sinfonieorchester früh entdeckt: Die spanische Geigerin María Duenas spielt im Eröffnungskonzert. Tam Lan Truong

Im Eröffnungskonzert wirkt kein arrivierter Star mit, sondern die 20-jährige spanische Geigerin María Duenas. Inwiefern ist eine junge Solistin eine Visitenkarte für die Zukunft des Orchesters?

Seit Stars immer weniger von grossen Labels aufgebaut werden, fällt diese Rolle zunehmend den Orchestern selber und den Veranstaltern zu. Dafür ist Duenas ein gutes Beispiel. Ich habe sie erstmals in einem privaten Rahmen als 13-Jährige gehört, seither ist sie wiederholt mit unserem Orchester und auch unter Michael Sanderling aufgetreten. Nachdem sie letztes Jahr beim Menuhin-Wettbewerb den ersten Preis gewonnen hat, kehrt sie als internationaler Star zurück.

Aber auch arrivierte Stars gehören zum internationalen Anspruch eines Residenzorchesters des KKL.

Klar, diesen lösen wir exemplarisch mit dem neuen Klavierfestival ein, das wir auf Einladung des KKL veranstalten. Da treten im Februar neben jungen Künstlern Pianisten wie Krystian Zimerman, Rudolf Buchbinder, Martha Argerich, Khatia Buniatishvili oder Evgeny Kissin auf, Letzterer zudem in einem Rezital mit der Sängerin Renée Fleming. Die Beispiele zeigen, dass wir mit den eingeladenen Solisten in der obersten Liga spielen.

Brahms bildet in dieser Saison einen Schwerpunkt im Zusammenhang mit der Gesamteinspielung seiner Sinfonien. Wie wichtig sind solche CD-Projekte heute noch?

Für die internationale Reputation eines Orchesters, etwa gegenüber Agenturen und Dirigenten, bleiben sie unverändert wichtig. Die Aufnahme der Sinfonien von Brahms bildet zudem die Summe unserer langjährigen Auseinandersetzung mit diesem Komponisten auf dem Weg in die romantische Sinfonik. Und sie bietet mit seiner «fünften» Sinfonie, dem ersten Klavierquartett in der Orchestration von Arnold Schönberg, auch einen individuellen Akzent. Das gilt auch für das CD-Projekt mit Elisabeth Leonskaja, neben Argerich die Grande Dame des Klaviers. Sie nimmt mit uns im Orchesterhaus – neben Griegs Klavierkonzert – jenes von Schumann auf, das sie zu Beginn ihrer Karriere als erstes eingespielt hatte. Zur Reputation gehört hier auch, dass die Aufnahme von Martin Sauer geleitet wird, der einst Harnoncourts Aufnahmen für das Label Teldec betreute und mit dem wir seit 15 Jahren zusammenarbeiten. Diese Treue von Künstlern und Gästen ist überhaupt das grösste Lob für ein Orchester.

Während Corona sprachen viele von einem Umdenken im internationalen Konzertbetrieb. Was zeigt sich davon, wenn das Orchester jetzt wieder wie zuvor auf Tourneen ins Ausland geht?

Tourneen bleiben wie die CD-Aufnahmen wichtig für die internationale Reputation eines Orchesters. Aber wir beschränken uns stärker als zuvor auf die besten Säle und treten auch in diesen nur im Rahmen der renommiertesten Reihen auf. Ein Beispiel dafür ist jetzt unser erster Auftritt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Und wir fliegen zwar nach Deutschland, reisen dann aber zwischen den Städten mit dem Zug und kommen so auch zurück nach Luzern.

Konzerte zur Saisoneröffnung im KKL-Konzertsaal Mittwoch, 19. Oktober, 19.30: Beethoven (Sinfonie Nr. 5), Dvořák (Violinkonzert mit María Buenas)

Donnerstag, 20. Oktober, 19.30: Beethoven (Sinfonie Nr. 5), Dvořák (Klavierkonzert mit Francesco Piemontesi)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen