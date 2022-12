«Jetzt erst recht» Schweizer Autorin mit ihrem zweiten Buch übers Älterwerden: «Bitte Schluss mit dem Klassiker: ‹Für dein Alter siehst du aber noch gut aus›» Die Journalistin und Autorin Silvia Aeschbach (62) spricht im Interview über ihre Mutter, die mit 47 «noch» ein Kind bekam, über Männer, die immer noch jüngere Frauen bevorzugen, und über noch vieles mehr. Susanne Holz Jetzt kommentieren 26.12.2022, 12.00 Uhr

Silvia Aeschbach, ab wann wird der Mensch denn überhaupt «älter»?

Silvia Aeschbach: Älter zu werden beginnt schon mit der Geburt. Das ist der Kreislauf des Lebens. Aber natürlich bestimmt die Gesellschaft mit, wann das Älterwerden seinen Anfang nimmt, und leider setzt dieser Zeitpunkt in der öffentlichen Wahrnehmung bei Frauen immer noch früher ein als bei Männern.

Silvia Aeschbach Bild: Walter M. Huber

Sie sind jetzt 62. Und haben gerade das Buch «Jetzt erst recht. Älterwerden für Anfängerinnen 2.0» veröffentlicht. Wie empfinden Sie persönlich das Älterwerden?

Ich bin selbstbewusster und gelassener geworden. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen. Gesundheitlich gesehen zeigt sich schon das eine oder andere Zipperlein. Trotzdem empfinde ich das Älterwerden als eine bereichernde Angelegenheit, denn ich liebe es, beinahe noch mehr als früher, neue Erfahrungen zu machen, immer weiter zu lernen und den Dingen auf den Grund zu gehen. Schwieriger gestaltet es sich leider im beruflichen Umfeld.

Welche Erfahrungen machen Sie hier?

Ab 50 sind Frauen im Arbeitsleben oft zu alt, zu teuer, zu erfahren. Und es wird von einem schon fast erwartet, Jüngeren den Vortritt lassen. Was den allgemeinen Umgang der Gesellschaft mit älteren Frauen betrifft, so ist zwar einiges im Umbruch, aber das ist für mich erst der Anfang. So muss ich mich immer wieder rechtfertigen, wenn ich nicht dem klassischen Bild einer 60-Jährigen entspreche. Aber ich lasse mich in keine Schublade stecken. Warum bekommen Frauen immer noch den Klassiker zu hören: «Für dein Alter siehst du aber gut aus»? Warum heisst es nicht einfach: «Du siehst gut aus»?

Mal von den Äusserlichkeiten abgesehen, ist man auch dann älter geworden, wenn man plötzlich seine verstorbenen Eltern vermisst?

Ich denke in den letzten Jahren oft an meine Eltern, etwa in Form von: «Was würde meine Mutter jetzt sagen?». Aber ich glaube, das hat weniger damit zu tun, dass ich älter geworden bin, als vielmehr damit, dass das Leben schwieriger geworden ist. Auch oder gerade als Erwachsene sehnt man sich manchmal nach dieser bedingungslosen Liebe, die so typisch für Eltern ihren Kindern gegenüber ist. Ich stelle zudem fest, dass mir von Jahr zu Jahr die Werte meiner Eltern wichtiger werden, wie Grosszügigkeit, Humor oder karitatives Engagement. Geht es mir gut, empfinde ich es als Verpflichtung, etwas weiterzugeben.

Als Kind nimmt man seine Eltern ja gerade über solche Werte wahr. Man sieht sie als seriöse Erwachsene. Vermutlich haben sich unsere Mütter und Väter aber auch stets jünger gefühlt, als wir sie wahrgenommen haben…

Für meine Mutter war das Alter ein grosses Thema. Ich war ihre zweite und jüngste Tochter, und sie bekam mich mit 47. Was in den Sechzigerjahren schon fast ein Skandal war, «so alt» noch ein Kind zu bekommen. Meine Mutter war zudem eine sehr gepflegte Frau. Doch es war keine Eitelkeit, dass sie sich für ihr Umfeld tatsächlich um zehn Jahre jünger machte – eher wehrte sie sich so auf ihre ganz eigene Art dagegen, gesellschaftlich gesehen «abgeurteilt» zu werden.

Muss das sein? Bild: Getty

Das hat was Rebellisches. Es ist mutig und originell, sich einfach um zehn Jahre jünger auszugeben.

In den Sechzigern waren die Rollen, die eine Frau auszufüllen hatte, oft sehr klar definiert. Mit 20 war man das Fräulein. Wurde man nicht als Ehefrau «erwählt», war es selbstverständlich, dass man sich um die alten Eltern oder Verwandten kümmerte. Hatte man Mutterpflichten, dann «schmiss» man zudem den Haushalt, und war, im besten Falle, die «starke Frau» hinter dem erfolgreichen Mann. Als Grossmutter kamen die Enkelpflichten dazu. Ich sage nicht, dass dies eine schlechte Sache war, aber die Persönlichkeit einer Frau, ihre Wünsche, Ziele und Vorstellungen, waren zu dieser Zeit leider zweitrangig.

Um wie viele Jahre fühlen Sie sich heute jünger?

(lacht) Ich habe wohl, neben der guten Genetik, die innere Haltung meiner Mutter übernommen, sprich, ich fühle mich innerlich alterslos. Mich interessieren, neben anderen, auch immer noch die gleichen Sachen wie mit 30: gesellschaftliche Themen, Musik, Literatur, Tiere, Psychologie.

Wenn da nur nicht der Körper wäre, der einen doch immer wieder daran erinnert, dass man nicht mehr so fit ist wie mit 30…

Klar empfindet man die Endlichkeit stärker, wenn der Körper an Kraft verliert. Das Älterwerden fordert den Körper heraus. Die Energie lässt nach, und immer öfter muss man auch von lieben Menschen Abschied nehmen. Diese Verluste schmerzen. Ich werde mich wohl nie daran gewöhnen.

Die Energie lässt nach, aber dafür gewinnt man doch auch an Lebensweisheit?

Ja. Früher wollte ich von allen geliebt werden. Eine typisch weibliche Haltung. Heute weiss ich, dass es eine Utopie ist, dass alle sich mögen. Gerade im Berufsleben verfolgt doch jeder seine eigene Agenda. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, sobald man seinen Kopf etwas aus der Masse herausstreckt, von anderen beurteilt wird. Ich bin diesbezüglich froh, dass es mir inzwischen meist egal ist, was andere über mich denken. Das betrifft aber nicht mein persönliches Umfeld. Es wäre dumm, den Input von Menschen, die einem wichtig sind, zu ignorieren.

«Älterwerden für Anfängerinnen 2.0» Die Journalistin und Kolumnistin Silvia Aeschbach (62) traf vor sechs Jahren mit ihrem Buch «Älterwerden für Anfängerinnen – Willkommen im Klub» den Nerv der Zeit. Das Buch stand 44 Wochen lang auf der Schweizer Sachbuch-Bestsellerliste. Nun gibt es die Fortsetzung: «Jetzt erst recht! – Älterwerden für Anfängerinnen 2.0». 224 Seiten, 24.90 Franken, ISBN 978-3-03763-136-2. www.woerterseh.ch

Apropos Urteil der anderen. Ist das Taxieren der Frau nach ihrem Alter immer noch eine Unart der Männer?

Ich hoffe, dass der klassische Patriarch langsam ausstirbt. Aus meinem Umfeld höre ich leider immer noch, dass es Frauen über 50 bei der Partnersuche schwieriger haben. Für mich selbst ist das erfreulicherweise kein Thema mehr. Ich lebe seit langem in einer glücklichen Beziehung. Aber ich erinnere mich noch gut an die Vorurteile, die ich hörte, als ich jeweils in langjährigen Beziehungen mit einem älteren wie auch mit einem jüngeren Mann zusammen war.

Wie viel tragen Männer dazu bei, dass Frauen sich alt fühlen, und wie viel die Frauen selbst?

Vieles hat mit dem Selbstbild zu tun. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich mich, unabhängig von der männlichen Sicht, gut fühle. Aber natürlich gibt es auch diese Tage, an denen… Sie wissen sicher, was ich meine. Und wenn schon über einen Menschen bezüglich seines Äusseren geurteilt wird – was meiner Meinung nach völlig unangebracht ist –, dann sollte doch bitte mit der gleichen Elle gemessen werden, was die Geschlechter betrifft.

Über Altersdiskriminierung allgemein, auch Ageism genannt, wird leider wenig geredet, obwohl es jede und jeden treffen kann, aufgrund des Alters sozial und ökonomisch benachteiligt zu werden.

Meine persönliche berufliche Erfahrung ist: In Teams sollte der Mix aus Jung und Alt, aus Mann und Frau stimmen. Auf diese Weise inspiriert man sich und kann voneinander lernen. Und ja, auch reife Menschen können sich weiterentwickeln, wenn sie das möchten.

Wo fängt Altersdiskriminierung an?

Die Antwort ist ganz einfach: Dort, wo es nicht mehr gerecht zugeht. Ich musste Altersdiskriminierung mehrfach beruflich erleben. Im persönlichen Bereich lasse ich kleine Sticheleien bezüglich meines Alters inzwischen an mir abgleiten. Dieses gute Selbstwertgefühl habe ich mir über die Jahre mühsam zusammengezimmert.

Warum wird Altersdiskriminierung von unserer Gesellschaft so viel weniger thematisiert als Diskriminierung allgemein? Weil sich die Älteren für ihr Alter schämen, so wie sich Arme oft für ihre Armut schämen? Und sich aus Scham nicht zur Wehr setzen?

Vielleicht hat das tatsächlich mit Scham zu tun. Vielleicht würde man aktiv gegen Altersdiskriminierung demonstrieren, würde sie einen mit 40 betreffen. Dass Altersdiskriminierung nicht am gesellschaftlichen Pranger steht, mag aber auch etwas mit unserer Wirtschaftslage zu tun haben. Jeder ist froh um seinen Job, und Solidarität ist ein rares Gut geworden.

Wie könnten wir alle der Altersdiskriminierung ein Ende setzen?

Wir sollten aufhören, Menschen in Schubladen zu stecken. Und dies betrifft nicht nur das Thema Alter, sondern beinahe jeden Lebensbereich.

