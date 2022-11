City Light Orchestra mit James Bond in doppelter Mission

Film City Light Symphony Orchestra mit James Bond in doppelter Mission Das City Light Symphony Orchestra bietet im Konzertsaal des KKL mit dem James-Bond-Streifen «Spectre» alle Zutaten für ein grosses Sourround-Kino-Erlebnis. Urs Mattenberger 26.11.2022, 11.42 Uhr

Ein Bond mit vielen Facetten: Daniel Craig in «Spectre». Susie Allnutt

Das Auge braucht neue visuelle Reize, weil uns «Déja vues» rasch langweilen. Unsere Lieblingsmusik dagegen können wir uns gar nicht oft genug anhören, wie überhaupt in der Musik die Wiederholung nicht nur als «Refrain» eine zentrale Rolle spielt. Vielleicht liegt ein Erfolgsgeheimnis von Filmvorführungen mit Live-Musik darin, dass sie mit der Musik in den Vordergrund rücken, was sich durch Wiederholung nicht verbraucht und live so unmittelbar einfährt, als wär’s das erste Mal.