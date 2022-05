Comics Festivalleiterin Jana Novotny verlässt das Fumetto und hat sich grosse Verdienste gemacht Jana Novotny tritt nach elf Festivalausgaben als künstlerische Leiterin des Fumetto-Comic-Festivals Luzern zurück. Für ihre Nachfolge per Ende August wird die Stelle in Kürze auf www.fumetto.ch ausgeschrieben. Arno Renggli 26.05.2022, 14.00 Uhr

Jana Novotny. Bild: Vasilli Petrokitis / PD

Novotny (42) war seit 2011 künstlerische Leiterin und Co-Geschäftsleiterin des Fumetto. Laut Pressemitteilung hat sie die Schwerpunkte des Festivals auf aktuelles Schaffen im Comic und artverwandte Künste vertieft, die Reflexion in digitalen Techniken ergänzt sowie Initiativen und Vernetzungen des Schweizer Comic-Schaffens im In- und Ausland verantwortet. Auch die aktuelle Reorganisation des Festivals, den Wandel in digitale Formen des Programms und den neuen Festivalauftritt habe sie mitgestaltet.