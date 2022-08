Natürlich wird auch am diesjährigen Jazz Festival Willisau zeitgenössisch Jazz gespielt und hochkarätig improvisiert werden. Denn hinter dem Label «Jazz», das für viele obsolet, wenn nicht gar obskur geworden ist, stecken lange Traditionen mit ausdifferenzierten Entwicklungen, die sich in immer neuen Wandlungen offenbaren. Dafür stehen etwa die Konzerte des Tiger Trios, des Avram Fefer Quartets, von Blindflug, Sound of ­Serendipity oder das Solo-Monk Programm der Pianistin Vera Kappeler. Ebenso die Auftritte von Marie Krüttli und Ganesh Geymeier, Root Area und Racine Rhythm & Horns. Daneben sind auch Bands zu hören, die sich eher ausserhalb des klassischen Jazz-Verständnisses bewegen. Zu ihnen gehören etwa das Trio Schnellertollermeier, das Duo des multidisziplinären Elektronikkünstlers Mark Fell und des Schlagzeugers Will Guthrie sowie das Duo Camille Émaille und Nina ­Garcia. Und Big Zis und die Acid Amazonians, die im Late Spot auftreten, haben mit Jazz schon gar nichts mehr am Hut. Ein interessanter Musiker ist Ben LaMar Gay, der sämtliche Stilschubladen sprengt und sich fluide zwischen R ‹n› B, Jazz, Elektronik und Hip-Hop-Einflüssen bewegt. Das Mondrian Ensemble mit drei Streicherinnen und einer Pianistin wiederum ist eher in der klassischen und zeitgenössischen Szene beheimatet. Mit dieser Vielfalt, die für Überraschungen und Entdeckungen bürgt, ist das Jazz Festival Willisau ein sicherer Wert in unsicheren Zeiten. Aktuelle Musik in verschiedensten Ausprägungen und in familiärer Atmosphäre ­hören zu können, ist angesichts der stromlinienförmigen Big Events ab der Stange geradezu ein Luxus. Den kann man sich in Willisau, befreit von Etiketten, ruhig mal wieder gönnen. (pb)

Jazz Festival Willisau: Mittwoch, 31. August, bis Sonntag, 4. September; weitere Infos/Tickets: www.jazzfestivalwillisau.ch.